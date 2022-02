Italienische Küche Ehemaliger «Adler» in Lengnau: Verspielter Barock statt nüchternes Hausmannskost-Design im Restaurant «Michelangelo» Das Lengnauer Restaurant Adler fällt vor allem durch sein originelles Interieur auf. Sein Name: «Michelangelo». Zu Besuch bei Wirt Tonino Corea. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Wirt Tonino Corea im barocken Interieur des Restaurant Michelangelo, vormals Adler Hanspeter Bärtschi / SZ

Der Lengnauer «Adler» heisst jetzt «Michelangelo». Betreiber des Restaurants ist Tonino Corea, der nach Stationen im Tessin zuletzt in Como gewirtet hat und jetzt in Pieterlen wohnt. Das Restaurant Michelangelo ist nach der «Adler»-Zeit auf Barock getrimmt und kaum mehr wiederzuerkennen.

«Hier ist es einmalig, speziell, neu und etwas anderes»,

sagt der Wirt auf Französisch. Deutsch lernt Corea aktuell. Zusammen mit seiner Tochter, einer Restauratrice, die im Moment in London lebe, habe er das Michelangelo eingerichtet.

Das Interieur: verführerisch oder abschreckend?

Michelangelo lebte zwar vor der Barockzeit, doch der Wirt ­Tonino Corea liebt das Überschwängliche. Der Gast sitzt auf venezianischen Grottenstühlen, natürlich in Weiss oder Gold, die auf dem klassischen Plattenboden stehen. «Gemälde» und Statuen vervollständigen das Bild. Einzig die modernen Lampen passen irgendwie nicht dazu.

Angeboten im Michelangelo wird klassische italienische und mediterrane Küche mit viel Geschmack in riesigen Portionen. Das Tagesmenü schmeckt, der Fisch ist frisch, ebenso die im Januar nicht ganz saisonalen Kirschtomätli, halt aus Italien.

Und was meinen die Gäste?

Die Lengnauerinnen und Lengnauer haben das Michelangelo noch nicht so entdeckt. Das spezielle Interieur mag ein Hindernis sein wie die aktuelle Situation – oder auch, dass bei all den gedeckten Tischen irgendwie kein Platz frei scheint für einen Kaffee oder Apéro. Und das bei einem speziellen Antipasti-Angebot.

Am Tag des Besuchs sind im Aussendienst Arbeitende per Zufall auf das Michelangelo an der Hauptstrasse gestossen und sagen, ein solches Interieur hätten sie noch nie gesehen. Das Essen sei einwandfrei. Ein Lengnauer Gast kennt die Wirtefamilie vom Tessin her und ist da, weil er die italienische Küche liebt. Er hofft, dass sich bald mehr Gäste aus nah und fern ins Michelangelo wagen.

Speisen wie der Sonnenkönig: jedenfalls beim Interieur. Hanspeter Bärtschi

Tonino Corea ist Pächter des Restaurants Michelangelo, das er nach dem Lockdown und anderen Hindernissen im Dezember 2021 endlich eröffnen konnte. Eigentlich wollte er es zusammen mit seiner Tochter führen. Die Besitzer des Gebäudes und Betreiber der Zimmer sind die R&F Immobilien in Deitingen. Das «Verhältnis» des Pächters des Restaurants und der Eigentümer untereinander steckt im Moment in einem laufenden Verfahren und Ungeklärtem fest.

