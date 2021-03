Interview Wirtschaftsförderin: «In Grenchen ist es naheliegend, in Krisenzeiten auf die Industrie zu setzen» Die Grenchner Wirtschaftsförderin Susanne Sahli hatte ein bewegtes halbes Jahr hinter sich. Im Interview erklärt sie, wie sie die lokale Wirtschaft unterstützen will. Jocelyn Daloz 0 Kommentare 12.03.2021, 05.00 Uhr

Susanne Sahli im Juli, bevor sie ihre Stelle in Grenchen begann. Michel Lüthi

Susanne Sahli, Sie haben im September Ihre Stelle als Wirtschaftsförderin in Grenchen angetreten. Sind Sie gut in diesem Job angekommen?

Susanne Sahli: Ja, das bin ich. Ich habe mich schnell eingelebt und mir relativ rasch einen Überblick über die verschiedenen Dossiers machen können. Meine Vorgängerin Karin Heimann hat die Übergabe sehr gut vorbereitet, das war äusserst hilfreich. Mit meinem eigenen Büro im Stadthaus bin ich auch nahe am Geschehen sowie meinen Kolleginnen und Kollegen. Auch der Austausch mit dem Stadtpräsidenten war von Anfang an ausgezeichnet.

Sie haben wohl eine der schwierigsten Situationen der jüngsten Wirtschaftsgeschichte Grenchens angetroffen. Haben Sie sich entsprechend anders vorbereitet?

Ich musste mir sicherlich schnell ein gutes Bild über die allgemeine Lage und die verschiedenen Instrumente des Bundes und Kantons verschaffen. Zudem habe ich mich umgehend mit dem Gewerbeverband Grenchen (GV) und dem Industrie- und Handelsverband Grenchen (IHVG) ausgetauscht und nächste Schritte festgelegt. Zum Zeitpunkt meines Antritts begannen sich die vollen Auswirkungen des Lockdowns bei den Firmen erst zu zeigen. Wir wollten uns dazu schnell ein Gesamtbild verschaffen und verhindern, dass die Stadt unvorbereitet durch Ereignisse überrascht wird.

Und konnten Sie verhindern, überrascht zu werden?

Ja, die Firmen wie auch das Gewerbe pflegten eine offene Gesprächskultur und haben ihre jeweilige Situation offen kommuniziert. Wir konnten uns so ein objektives Gesamtbild verschaffen. Zum Beispiel war eine der Massnahmen, die wir aufgrund der Erkenntnisse aus dem Gewerbe umgesetzt haben, das Einrichten der Hotline. Diese hat sich sehr bewährt und wir konnten gezielt und pragmatisch Unterstützung anbieten.

Zur Person Susanne Sahli ist seit September die neue Wirtschaftsförderin der Stadt Grenchen. Damit ersetzt sie Karin Heimann, welche zur Standortförderung «espaceSolothurn» wechselte. Die Grenchnerin ist Mitgründerin und Geschäftsführerin der Beratungsfirma True Colours GmbH Grenchen (seit 2011) und Hongkong (seit 2006). In Hongkong war sie zudem Präsidentin der Schweizer Handelskammer (2011–2014) und wurde 2018 zum Ehrenmitglied ernannt. Sie ist ausserdem Gastdozentin an der FHNW und unterstützt die EMBA-Lehrgänge der BFH als Expertin. Seit 2016 ist sie im Vorstand des Fördervereins Gründerzentrum Kanton Solothurn (GZS) und wurde 2020 zur Präsidentin gewählt.

Politisch gibt es momentan bei der Bewältigung der Krise Uneinigkeiten darüber, wo der Fokus liegen soll. Gerade auch, weil Sie primär für Wirtschaftsförderung (mit Fokus auf Firmen) zuständig sind, während die Standortförderung (Fokus auf Gewerbe) der Stadt obliegt. Kann man das eine gegen das andere ausspielen?

Nein, auf keinen Fall, das wäre ja negativ. Als externe Mandatsträgerin kann ich eine Aussensicht einbringen und neue Impulse liefern, das wird so auch gewünscht. Zudem findet der interne Abgleich sowie der Austausch mit externen Gremien wie Kanton, GVG und IHVG regelmässig statt.

Gemeinderäte behaupten, da das Gewerbe ja am meisten unter der Pandemie leidet, wäre es naheliegend, sich darauf zu konzentrieren.

Ja, wobei ich hier hervorheben möchte, dass in den letzten Jahren ein Grossteil der Ressourcen der Standortförderung für das Gewerbe eingesetzt und viele Impulsprogramme initiiert wurden. Mit rund 11'000 Arbeitsplätzen aus den Bereichen Industrie und Gewerbe ist Grenchen aber auch überdurchschnittlich stark im sekundären Wirtschaftsbereich engagiert. Die hiesigen Firmen investieren Millionen in neue Technologien, Arbeitsplätze und den Standort. Da ist es naheliegend, den Fokus in Krisenzeiten auch auf diesen Bereich zu setzen, aktive Bestandespflege zu leisten, um sicherzustellen, dass die Firmen bleiben und sich wohlfühlen.

Die Zukunft wird geprägt sein durch wirtschaftliche und technologische Veränderungen und die Stadt ist hier gefordert, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Das geht nur, wenn man nahe am Puls der Dinge und Menschen ist. Die meisten Parteien haben die Wichtigkeit des Wirtschaftsstandortes in ihren Wahlprogrammen auch klar unterstrichen. Da setze ich an.

War es zielführend, die beiden Förderungstätigkeiten zu trennen?

Aufgrund des Kostendruckes haben wir die Bereiche aufgeteilt, so können wir Transparenz schaffen und den Fokus beider Bereiche klarer definieren. Wir arbeiten aber eng zusammen und haben die Büros buchstäblich Tür an Tür, sodass die Tätigkeit jederzeit koordiniert ist. Des Weiteren ist geplant, dass Grenchen Tourismus künftig einen Teil des Standortmarketings übernehmen wird. Dazu wird im Moment eine Leistungsvereinbarung ausgearbeitet. Wir sind nun in einer Übergangsphase und werden im Verlaufe des Jahres die Situation neu beurteilen können.

Finden Sie es schwierig, dass Ihr Job im Gemeinderat derart politisiert wurde?

Die Mitglieder des Gemeinderates sind natürlich frei, ihre Meinung dazu zu äussern. Klar ist, wir sind alle in grosser Sorge, was das lokale Gewerbe angeht. Dies findet unter anderem Ausdruck im Vorstoss von Alexander Kaufmann betreffend Unterstützung von Härtefällen. Aber wie gesagt, Wirtschaftsförderung und Standortförderung haben in den vergangenen Monaten einen grossen Teil ihrer Ressourcen für das Gewerbe und die Entwicklung des Zentrums investiert. Ich glaube, das ist im Sinne des Gemeinderates.

Die Krise ist dann irgendeinmal vorbei. Welche Schwerpunkte möchten Sie in die Zukunft setzen?

Im Moment sind wir noch aktiv an der Bewältigung der Krise. Für die Zukunftsgestaltung vernetzen wir die regionalen Firmen mit wichtigen Partnern aus der nationalen und internationalen Industrie. Gerade vergangene Woche fanden zwei Livestream-Events mit grosser Strahlkraft statt und in einem Fall kann es Türen zu neuen Projekten für die hiesigen Firmen öffnen. Im April findet zudem die Gründung des Smart City Labs statt, dabei fungiert die Stadt als Partner.

Auf das Smart City Lab komme ich gerne zurück. Sie sagen, eines der von Ihnen organisierten Events führt zu neuen Projekten für hiesige Firmen. Inwiefern?

Einer der erwähnten Livestream-Events war in Zusammenarbeit mit drei französischen Grosskonzernen. Die Unternehmen suchen Technologiepartner und Zulieferer in der Schweiz und aufgrund der geografischen Nähe und Sprache ist unsere Gegend prädestiniert. Zumal wir auch einige ansässige Industrieperlen in der Region haben. Das Vorgehen in Grenchen war auch für das Grossunternehmen ein Novum, weil die koordinierte Vorarbeit durch die Wirtschaftsförderung den Grundstein für die weiteren vertieften Gespräche gelegt hat. Das Feedback von den lokalen Firmen ist durchwegs positiv.

In unserer Zeitung fragte sich unser Wirtschaftsredaktor am 20. Februar, ob der Kanton Solothurn zu wenig unternehmerisch sei – als Basis dafür nahm er die Statistik des Instituts für Jungunternehmen, das feststellt, dass wir wenige Start-ups haben. Hat der Kanton ein Standortproblem?

Es ist in der Tat so, dass im Kanton Solothurn weniger technologiebasierte und skalierbare Start-ups gegründet werden, sondern eher im Gewerbe- und Dienstleistungssektor. Die Kantone, welche technische Hochschulen wie die ETH und EPFL beheimaten, sind hier sicherlich im Vorteil. Mit der Neuausrichtung des GZS (Gründerzentrum Kanton Solothurn) und des dazugehörenden Fördervereins (das Susanne Sahli seit 2020 präsidiert, Anm.d.Red) wollen wir das unternehmerische Denken weiterhin fördern und auch bereits an den Schulen sensibilisieren. Dieser Prozess braucht Zeit. Der Kanton Solothurn und vor allem Grenchen bietet einiges für Start-ups: kostenattraktives Immobilienumfeld, Cluster in den Bereichen Präzisions- und Medizinal Technologie und Zugriff auf Fachkräfte. Mit dem geplanten Campus Technik und dem Smart City Lab entstehen zudem innovative Technologiezentren. Die optimale Verkehrslage inklusive des Flugplatzes ist sicherlich ein weiterer USP unserer Region.

Das Smart City Lab Grenchen Die Idee des Smart City Lab ist in Partnerschaft mit der Firma Sensioty AG entstanden. Das junge Start-up spezialisiert sich in Zweigstellen zwischen der analogen und der digitalen Welt: Sprich, sie erstellt und installiert Messinstrumente, um Daten aus der realen Welt zu messen, die dann zu Optimierungen führen können. Beispielsweise können Sensoren bei Mülltonnen messen, wann diese voll sind, und somit können städtische Werke nur dann hinausfahren, wenn diese voll sind – eine kostensparende und umweltfreundliche Optimierung. Im urbanen Raum nennt man das «Smart-City»-Prozesse.

Dabei haben sie vorhin vom Smart City Lab gesprochen, wo das Start-up Sensioty beteiligt ist. Die Smart-City-Firma scheint da als perfekter Gegenbeispiel zu wirken, dass die Start-up-Szene marode ist. Sehen Sie in solchen öffentlich/privaten Partnerschaften eine Zukunft?

Die modernen Formen der Zusammenarbeit verlangen, dass wir uns aktiv an der Entwicklung neuer solcher Modelle beteiligen. Sensioty ist ein gutes Beispiel, dass Grenchen optimale Rahmenbedingungen bietet, um solche zukunftsgerichtete Start-ups zu unterstützen. Ich darf sagen, die Wirtschaftsförderung hat hier viel dazu beigetragen, Sensioty und die Stadt Grenchen zusammenzuführen und die Idee Smart City Lab voranzutreiben.

Was erhoffen Sie sich von diesem Smart City Lab?

Die Gesellschaft muss sich angesichts steigendem Bevölkerungswachstum unterschiedlichen Herausforderungen in Bereichen wie Leben, Mobilität, Energie und Technologisierung stellen. Wir sehen auf beiden Seiten eine grosse Chance: Eine mittelgrosse Stadt wie Grenchen mit seinen 18'000 Einwohnern und der vorhandenen Infrastruktur bietet ein optimales Umfeld, konkrete Smart Projekte zu testen und umzusetzen. Sensioty denkt da zum Beispiel an die Optimierung der Bewässerung des Fussballfeldes mit Hilfe von Sensoren oder die Vermeidung von Leerfahrten des Busses. Auch im Bereich der Müllentsorgung oder Strassenbeleuchtung seien Anwendungen denkbar. Schlussendlich können damit Kosten optimiert werden und Innovation entstehen.

