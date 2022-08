Entertainer Peter Kraus tritt in Grenchen auf

Peter Kraus wurde am 18. März 1939 in München als Peter Siegfried Krausenecker geboren, wuchs in München, Gräfelfing, Wien und Salzburg auf. Sein Vater, Fred Kraus, betrieb in Salzburg ein kleines Theater. Bereits während der Schulzeit nahm er Unterricht in Gesang, Schauspiel und Steptanz. 1954 spielte er in «Das fliegende Klassenzimmer» seine erste Filmrolle. Zuletzt war er 2013 im Film «Systemfehler - Wenn Inga tanzt» zu sehen. 1958 wurde er von der Schallplattenfirma Polydor entdeckt, wo er nach seinem ersten Erfolg mit «Tutti Frutti» eine Single um die andere veröffentlichte. In vier Jahren wurden achtzehn Millionen Schallplatten verkauft. Als die Rock ‚n Roll Welle abebbte, spielte er Theater. So gastierte er 1966 mit «Ausreisser» auch im Stadttheater Solothurn. Seit 1969 ist er mit Ingrid verheiratet und die beiden haben einen Sohn; Mike. Für sein Lebenswerk erhielt Peter Kraus den «Amadeus Austrian Music Award» und einen «Echo». Am 4. Februar 2023 startet seine Tournee «Meine Hits – Meine Idole Peter Kraus live 2023.»