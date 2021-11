Was SWG-Chef Per Just am Grenchner Windpark wichtig ist

Interview SWG-Chef Per Just zum Windpark-Projekt: «Niemand hat damit gerechnet, dass sich das Bundesgericht so viel Zeit nimmt» Am Mittwoch fällt in Lausanne das Urteil über den Windpark Grenchen. Es ist wegweisend für die Energiestrategie 2050. Für SWG-Geschäftsführer Per Just ist vor allem die Eigenproduktion wichtig. Interview: Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.00 Uhr

Per Just Geschäftsführer der SWG Grenchen







Am Mittwoch verhandelt das Bundesgericht über den Windpark Grenchen. Auf diesen Augenblick hat die SWG seit 2018 gewartet. Wurde in dieser Zeit das Projekt sistiert?

Per Just: Nein, niemand hat damit gerechnet, dass sich das Bundesgericht so viel Zeit nimmt. Es wurde, wenn auch auf kleiner Flamme, am Projekt gearbeitet.

Die gleichen Einsprecher führen auch gegen das Baugesuch Beschwerde. Heisst das, dass es auch bei einem baldigen Entscheid des Bundesgerichtes noch lange dauern kann, bis die Situation geklärt ist?

Beim Bundesgerichtsurteil handelt es sich um eine Grundsatzfrage. Wenn diese geklärt ist, muss nur noch darüber entschieden werden, ob das Projekt den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Das sollte nicht so viel Zeit benötigen.

Falls das Bundesgericht eine Verkleinerung des Windparks verlangt, wäre dann das Projekt für die SWG gestorben?

Das müsste im Detail angeschaut und vor allem gerechnet werden.

Welche Optionen bestehen für die SWG, wenn das Projekt nicht realisiert werden kann?

Das wäre schade, denn wir haben doch einiges in dieses Projekt investiert. Uns gehen jedoch die Ideen respektive Projekte nicht aus. Wir arbeiten an der generellen Dekarbonisierung in Form von Biogasproduktion und Wärmeverbünden und haben uns das Ziel gesetzt, die Eigenproduktion im Bereich Strom zu erhöhen.

Neuerdings spricht man wieder von möglichen Blackouts. Wie beurteilen Sie die Situation?

Das ganze Thema rund um die Dekarbonisierung führt zu einem namhaften Mehrbedarf an elektrischer Energie. Gleichzeitig sprechen wir über den Atomausstieg und benötigen für die Realisierung neuer Kraftwerke immer mehr Zeit, siehe unser Windpark. Des Weiteren hat der Bundesrat die Gespräche rund um das bilaterale Abkommen mit der EU beendet, mit dem Resultat, dass wir kein Stromabkommen mit der EU haben und wir je länger je mehr isoliert werden. Wenn wir nun im Winter Strom importieren müssten, wird dies immer schwieriger.



«Vor diesem Hintergrund ist die Gefahr von Blackouts aus meiner Sicht sehr real.»

Gewisse Politiker fordern, dass man wieder Atomkraftwerke baut. Wäre eine Beteiligung für die SWG eine Option, wenn das Technologieverbot aufgehoben würde?

Wie schon vorher erwähnt, streben wir die Erhöhung der Eigenproduktion an. Dies kann unter anderem mit Bau eigener Kraftwerke oder mit Beteiligungen an neuen oder bestehenden Kraftwerken geschehen. Wenn sich Chancen ergeben, prüfen wir diese Technologie unvoreingenommen und neutral.