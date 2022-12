Interview Stadtpräsident François Scheidegger sagt: «Der Wirtschaftsstandort Grenchen boomt» Stadtpräsident François Scheidegger spricht im Interview über ein anlassreiches Jahr 2022 – und er erklärt, warum er bei der Aufhebung der Stadtpolizei nochmals gleich vorgehen würde. Interview: Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

François Scheidegger, Stadtpräsident von Grenchen, zieht in seinem Büro im Hôtel de Ville eine Jahresbilanz. Bild: Bruno Kissling

Was war für Sie das Highlight in Grenchen im vergangenen Jahr?

François Scheidegger: 2022 war ein aussergewöhnliches Jahr. Wir hatten eine unglaubliche Fülle von tollen Anlässen, etwa die Tour de Suisse, den «Donnschtig Jass» oder die Bundesfeier der Stadt mit Bundespräsident Ignazio Cassis. Im Bereich der Behördengeschäfte war ein grosser Erfolg, dass wir die Hürde geschafft haben und nun mit Bettlach und Lengnau erstmals an einem Agglomerationsprogramm des Bundes partizipieren. Da gab es doch einige Skeptiker. Der grosse Effort hat sich gelohnt und zahlt sich auch finanziell aus: Wir können so mit einem Infrastrukturbeitrag von total knapp fünf Millionen Franken rechnen und im nächsten Jahr endlich mit der Neugestaltung des Bahnhofplatzes beginnen. In sportlicher Hinsicht ist die offizielle Eröffnung des Leichtathletikstadions zu erwähnen – eine Top-Anlage von grosser regionaler Bedeutung!

Die Grossanlässe vom Sommer haben zwar Schlagzeilen gemacht. Wie nachhaltig sind aber solche Anlässe? Was bringen sie der Stadt mittel- und langfristig?

Solche Anlässe haben eine nationale Ausstrahlung und sind eine gute Gelegenheit, uns schweizweit von der «Jurasonnenseite» zu präsentieren. Diese Art von Werbung ist für eine Gemeinde oder eine Region unbezahlbar. Obwohl: Es war viel Arbeit damit verbunden, der Aufwand hat sich aber mehr als gelohnt. Die Kosten bewegen sich dank Sponsorengeldern und viel ehrenamtlicher Arbeit auf einem moderaten Niveau, das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt in jedem Fall!

Immer mehr Leute entscheiden sich, in Grenchen zu wohnen. Wenn man aber sieht, was etwa ein neues Schulhaus kostet, geht dann die Rechnung für die Stadt immer noch auf?

Ja, Bevölkerungswachstum hat für die öffentliche Hand immer ein Preisschild. Ob unter dem Strich der finanzielle Mehrertrag den Mehraufwand aufwiegt, ist von zahlreichen Faktoren abhängig und letztlich gar nicht so einfach zu beantworten. Am sichtbarsten sind die Kostenfolgen im Sozial- und Bildungsbereich: Mittlerweile führt Grenchen bekanntlich die grösste Volksschule im Kanton, die entsprechende Infrastruktur muss bereitgestellt und die Lehrpersonen müssen entlöhnt werden. Immerhin konnte der Bevölkerungszuwachs der letzten Jahre unsere Steuersenkungen in etwa auffangen.

«Dank unserer aktiven Bodenpolitik ist es gelungen, noch einige wenige baureife Grundstücke zu sichern.» Bild: Bruno Kissling

Auch viele Unternehmen ziehen nach Grenchen, die neuen Bauten in der Industriezone sprechen Bände. Wie viele Landreserven für Neuansiedlungen hat die Stadt noch? Oder ist das Pulver bald verschossen?

Der Wirtschaftsstandort Grenchen boomt. Umso wichtiger ist es, dass mit den noch freien Flächen möglichst haushälterisch umgegangen wird. Deshalb verkauft die Stadt ihr Land nur an Firmen, die in unseren Industrie-Cluster passen, die Know-how-getrieben sind und eine hohe Wertschöpfung generieren. Dank unserer aktiven Bodenpolitik ist es gelungen, noch einige wenige baureife Grundstücke zu sichern. Einfach nach Bedarf Bauland einzonen, geht heute nicht mehr. Gemeinsam mit dem Kanton und unserer Nachbargemeinde Bettlach erarbeiten wir nun – im Sinne eines Grundlagenpapiers – einen Masterplan für den ganzen Perimeter «Top-Entwicklungsstandort». Ferner steht die Idee eines Industrieparks Grenchen im Raum, welche von Kanton und namhaften Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft vorangetrieben wird.

In der zweiten Jahreshälfte hat der Flughafen für Negativschlagzeilen gesorgt. Wo liegt das Problem und was kann die Stadt zur Lösung beitragen?

Der Flughafen Grenchen bewegt sich in einem anspruchsvollen Umfeld, er ist aber nach wie vor sehr gut positioniert. Hinzu kommt, dass er mit den drei Standbeinen Schulung, Freizeit- und Geschäftsfliegerei breit aufgestellt ist, was einerseits ein Vorteil ist, andererseits strategisch und operativ sehr herausfordernd sein kann. Das hat unter einigen Exponenten auch in zwischenmenschlicher Hinsicht zu Spannungen und einer emotionsgeladenen Atmosphäre geführt. Schon vor über einem Jahr habe ich in einem Schreiben an den Verwaltungsrat zum Ausdruck gebracht, dass meines Erachtens die Firmenstruktur überprüft und modernisiert werden muss.

Das heisst?

Ich meine damit beispielsweise zeitgemässe Statuten, eine Eigentümerstrategie, Corporate-Governance-Richtlinien, eine klare Trennung zwischen strategischer und operativer Führung und anderes mehr. Zudem vermisse ich eine mittel- bis langfristige Unternehmensstrategie sowie einen Masterplan zur räumlichen Entwicklung.

«Nachdem der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 16. November 2021 die Kündigung der Zusammenarbeitsvereinbarung mit dem Kanton beschlossen hatte, waren die Würfel gefallen», sagt Scheidegger zur Stadtpolizei. Bild: Bruno Kissling

Immer wieder geraten sich auch die Grenchner Fussballvereine in die Haare. Wie lange brät die Stadt noch Extrawürste für eine bestimmte Sportart?

Die Vereine sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden – auch an die Sanierung des Leichtathletikstadions hat die Stadt einen namhaften Beitrag gesprochen. Grenchen verfügt über eine grosszügige Fussballinfrastruktur. In den vergangenen Jahren haben wir bereits sehr viel in bestehende und in neue Anlagen investiert, ich erwähne nur die Kunstrasenfelder. Die Planung der Sanierung der Stadiontribüne ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass 2023 die nötige Kreditvorlage bereit sein wird. Mit der Sanierung der Stehrampe Nord wurde im Dezember angefangen, die nötigen Mittel wurden ja schon lange gesprochen. Der Amateurfussball ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Gerade in Grenchen hat Fussball eine grosse Tradition und ist fest verankert. Die Klubs leisten einen wichtigen Beitrag zum sozialen Leben und für den Breitensport. Hunderte Kinder und Jugendliche – viele davon mit Migrationshintergrund – sind gut aufgehoben, werden sozial integriert und finden eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Dafür benötigen sie intakte Anlagen, wobei wir auf unnötigen Luxus verzichten.

Zum Ende der Stadtpolizei Stadtpräsident François Scheidegger betont, dass er beim Thema Integration der Stadtpolizei nochmals gleich vorgehen würde. «Nachdem der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 16. November 2021 die Kündigung der Zusammenarbeitsvereinbarung mit dem Kanton beschlossen hatte, waren die Würfel gefallen. Allerdings schienen das viele nicht begriffen zu haben oder wollten es nicht wahrhaben. Kanton und Stadt haben in der Folge mit Hochdruck am Projekt gearbeitet. Gemeinsam ist es uns so gelungen, die Teilintegration in die Kantonspolizei und die Schaffung des Polizeiinspektorates in Rekordzeit und sozialverträglich umzusetzen, wie dies der ausdrückliche Wunsch des Personals war. Notabene konnte man vor einem Jahr an gleicher Stelle meine Aussage lesen, dass der Prozess Ende 2022 abgeschlossen sein werde…» Grundlage sei der Finanzworkshop des Gemeinderates gewesen, der noch in der alten Legislatur stattfand. Überhaupt seien im Verlauf der letzten Jahre alle städtischen Verwaltungsabteilungen überprüft worden. Auch zur Optimierung der familienergänzenden Kinderbetreuung habe der Gemeinderat an seiner März-Sitzung weitere 14 Stellen aufgehoben. Von all diesen Massnahmen habe die Öffentlichkeit jeweils wenig Notiz genommen.

«Bis Ende Jahr will ich zudem den überparteilichen Vorstoss zum Thema Gemeindeorganisation abarbeiten.» Bild: Bruno Kissling

Sie wollen nach dieser Legislatur zurücktreten: Inwiefern hilft das, Dossiers anzupacken, die man lieber sein lässt, wenn man wiedergewählt werden will?

Derartige Überlegungen haben nie eine Rolle gespielt, das sollten sie auch nicht. Mein Auftrag ist es, im Sinne des Gemeinwohls zu handeln und unsere Stadt im Zusammenwirken mit Gemeinderat und Verwaltung weiterzubringen. Gemeinsam haben wir auch immer wieder heikle und komplexe Dossiers an die Hand genommen. Ich erwähne beispielsweise die Abschaffung des Beamtenstatus, der Wechsel vom Leistungs- in das Beitragsprimat bei der Pensionskasse oder die Überprüfung von Verwaltungsabteilungen.

Welche Ziele möchten Sie in der Stadt 2023 erreichen?

Im nächsten Jahr steht wiederum einiges auf der politischen Agenda. Zuerst ist mir wichtig, dass sich der Gemeinderat in den bevorstehenden Workshops auf eine gemeinsame Strategie einigt. Sodann freue ich mich auf den Bezug des «Haus des Sozialen» im Ebosa-Areal durch die Sozialen Dienste Oberer Leberberg sowie auf den Spatenstich für die Neugestaltung des Areals am Bahnhof Süd. Ferner werden wir noch in der ersten Jahreshälfte unseren neuen Auftritt der Stadt Grenchen gleichzeitig mit einer neuen Website präsentieren. Bis Ende Jahr will ich zudem den überparteilichen Vorstoss zum Thema Gemeindeorganisation abarbeiten: Wenn diese grundlegend angepasst werden soll – beispielsweise die Einführung von Parlament und Stadtrat –, braucht es im Hinblick auf die nächste Legislatur genügend Vorlaufzeit. Ein grosses Anliegen ist schliesslich die öffentliche Auflage der revidierten Ortsplanung. Und letztlich will ich mit dem Polizeiinspektorat und der Unterstützung der Kantonspolizei den Fokus vermehrt auf die öffentliche Ordnung legen – etwa nach dem Motto: «Hinschauen und mit Konsequenz handeln!»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen