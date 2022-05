Grenchens Gesamtschulleiterin Nicole Hirt im Interview

Interview Seit knapp drei Monaten ist Nicole Hirt Gesamtschulleiterin in Grenchen: «Es gibt einige Baustellen, die mir Sorgen machen» Nicole Hirt löste Hubert Bläsi als Gesamtleiterin der Schulen Grenchen ab. Die Kantonsrätin hat dafür ihr Gemeinderatsmandat und das Präsidium der Grünliberalen Grenchen-Bettlach-Selzach abgegeben. Oliver Menge Jetzt kommentieren 25.05.2022, 18.00 Uhr

Gesamtschulleiterin Nicole Hirt bei der Schulverwaltung. Hanspeter Bärtschi

Nicole Hirt, nach etwas mehr als zwei Monaten im Amt: War es der richtige Schritt, sich zur Wahl zu stellen?

Nicole Hirt: Ja, das war es. Nach 18 Jahren mit Unterrichten an vier verschiedenen Standorten – Grenchen, Balsthal, Kriegstetten und Kirchberg – war es an der Zeit, sich nochmals einer neuen Herausforderung zu stellen. Wer meinen Lebenslauf kennt, weiss, dass ich nie länger als ein paar Jahre am selben Ort arbeitete.

Warum?

Mein Umfeld hat mich immer wieder motiviert, mich zu bewerben. An einem gewissen Punkt sagte ich mir, warum eigentlich nicht. Ich habe ja nichts zu verlieren. Ich bin hier geboren, habe hier die Schulen besucht, habe hier unterrichtet, bin einige Zeit weg gewesen, habe diverse längere Reisen unternommen und bin dann nach der Jahrtausendwende wieder nach Grenchen zurückgekommen, «Back to the roots», so quasi.

Die Vorstellung, wieder dort zu arbeiten, wo mein Lebensmittelpunkt liegt, war verlockend. Grenchen ist meine Heimat, ich liebe die Witi, die Aare, den Jura, kenne sehr viele Menschen hier. Meine Eltern und mein Bruder leben auch hier, was will ich noch mehr? Natürlich wusste ich, dass das ein grosser Schritt sein würde. Bis jetzt habe ich ihn noch keine Minute bereut.

Sie sind nach neun Jahren als Gemeinderätin zurückgetreten und haben auch das Präsidium der Grünliberalen nach sieben Jahren abgegeben. Auch unterrichten Sie jetzt nicht mehr … Schmerzt das?

Ich habe alle diese Ämter sehr gerne und mit grosser Leidenschaft ausgeführt. Es war eine sehr schöne Zeit, ich habe viele tolle Menschen kennen gelernt und viel Neues gelernt. Am Samstag vor zwei Wochen habe ich auch noch das Amt der Präsidentin von Pro Natura abgegeben, welches ich neun Jahre innehatte. Als man mich dann zum Schluss noch zum Ehrenmitglied ernannte, wurde es ganz schön emotional. Ich bin ganz nahe am Wasser gebaut. Harte Schale, weicher Kern.

Um die Frage zu beantworten: Nein, es schmerzt nicht, es war eine gute und schöne Zeit, die ich nicht missen möchte, doch jetzt kommt eine neue und darauf freue ich mich sehr. Im Kantonsrat bin ich ja noch (lacht).

An der letzten Gemeinderatssitzung mussten Sie bereits Nachtragskredite in der Höhe von über einer Million Franken beantragen: Als Gemeinderätin waren Sie ja als eiserne Sparerin bekannt, wie fest ging Ihnen das jetzt gegen den Strich?

Nicole Hirt.

Ich wusste gar nicht, dass ich als eiserne Sparerin bekannt war, da gibt es nach meiner Wahrnehmung eisernere. Nachtragskredite sind natürlich nie schön, und wenn es dann noch ein siebenstelliger Betrag ist, freut mich das natürlich auch nicht. Budgetiert man gut, verliert niemand ein Wort darüber, auch nicht, wenn man quasi Geld gespart hat, man nimmt’s einfach zur Kenntnis. Aber bei Budgetüberschreitung ein Riesenwirbel.

Ich wurde gelehrt, dass man nicht mehr Geld ausgeben sollte, als man verdient. Das hat mich geprägt. Ich bekunde Mühe mit Menschen, die mit fremdem Geld respektive Steuergeldern sorgloser umgehen als mit eigenem. Kurz gesagt: Wenn erklärt werden kann, wie es dazu kam, geht es mir nicht gegen den Strich. Man darf nicht vergessen, wir sprechen in diesem Fall von Löhnen der Lehrpersonen. Hätte man sagen sollen: Budget erreicht, heute steht eure Lehrperson nicht vor der Klasse?

Musste man da also Dinge korrigieren, die in der Vergangenheit «vergessen» gingen?

Vergessen ging die Budgetierung der Erfahrungsstufen-Anstiege bei Lehrpersonen. Das war ein Fehler. Wo gearbeitet wird, passieren Fehler, ärgerlich zwar, aber menschlich. Die Schulverwaltung steht zu diesem Fehler. Wir werden die nötigen Lehren daraus ziehen.

Ein Nachtragskredit bedeutet, dass man mehr Geld ausgegeben hat, als budgetiert war. Budgetieren ist manchmal wie Kaffeesatzlesen. Gewisse Dinge kann man nicht voraussehen. Das ist hier offenbar passiert. Wir sind daran, die Gründe zu finden.

Ganz grundsätzlich: Was sind die grössten Herausforderungen für die Schulen Grenchen in der nächsten Zukunft?

Da gibt es einige Baustellen, die mir Sorgen machen. Warum ist der Markt an Lehrpersonen ausgetrocknet, ist der Beruf nicht mehr attraktiv? Es ist ausserordentlich schwierig, Lehrpersonen zu finden. Ist die Ausbildung schlecht? Sind es die Rahmenbedingungen?

Dann die Spezielle Förderung, das heisst der integrative Unterricht. 71 Prozent der neu eintretenden Kindergartenkinder in Grenchen werden Deutsch als Zusatz, DaZ, benötigen. Die Lektionen für die Spezielle Förderung, die der Kanton zur Verfügung stellt, sie reichen einfach nicht. Aber in der Antwort auf meine Interpellation im Kantonsrat zu dem Thema ist zu lesen: Wir stellen keinen Missstand fest. Sagen Sie dies mal dem Grenchner Lehrkörper.

Eine weitere Baustelle ist der Schulraum. Der Lehrplan 21 verlangt individuelles Arbeiten. Dazu braucht es Gruppenräume, die Zeit war einmal, als eine Klasse die ganze Zeit im Klassenzimmer beschult wurde. All dies kostet Geld, Geld, dass der Schulträger, hier also die Stadt Grenchen, investieren muss.

Ich bin absolut der Meinung, dass man bei der Bildung nicht sparen darf, es ist die einzige Ressource, die wir in diesem Land haben. Aber: Aufwand und Ertrag müssen im Gleichgewicht sein. Wenn wir Geld in die Bildung investieren, dann muss auch die Qualität zunehmen. Das ist schwierig, wenn es zum Beispiel einen Mangel an Schulischen Heilpädagoginnen/Heilpädagogen für die Spezielle Förderung gibt.

Gibt es Dinge, die Sie gerne lieber gestern als heute oder morgen ändern würden?

Ich bin nun seit zweieinhalb Monaten im Amt und natürlich immer noch daran, mir einen Überblick zu verschaffen. Aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, in meinem ersten Amtsjahr nicht zu stark an der Festung zu rütteln. Da bin ich ein gebranntes Kind. In der Privatwirtschaft bekamen wir einen neuen Chef, der gleich vom ersten Tag an alles verändern wollte, dieser «Drive» wurde ihm schon nach kurzer Zeit zum Verhängnis.



Um zur Frage zurückzukommen, ich führe eine Liste mit Prozessen, die meiner Ansicht nach optimiert werden könnten. Wenn die Zeit reif ist, wird mir diese Liste dienen.

Inwiefern spürt man, dass jetzt Nicole Hirt als Gesamtschulleiterin amtet?

In meinem Büro spürt man es, weil ich die Bilder austauschen liess. Zudem schmücken einige Pflanzen meinen neuen Wirkungsort.

Anders gefragt: Können Sie dem Job eine persönliche Handschrift verleihen?

Einfach nur schon die Tatsache, dass jeder Mensch individuell ist, jeder seine Ecken und Kanten hat, ist doch schon Handschrift genug, oder nicht? Ich bin ein Morgenmensch, eine Lerche, bin um 7 Uhr im Büro. Aber fragen Sie doch mein Team.

Wo setzen Sie die Schwerpunkte in Ihrer Tätigkeit?

Auf die Digitalisierung, die Professionalisierung und auf neue Wege in Sachen Spezieller Förderung. Ein Waldkindergarten wäre eine Herzensangelegenheit.

