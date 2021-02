Interview Schnelle Internet-Abos sind wegen Homeoffice und Home Schooling gefragter denn je 15 Jahre lang hat Kurt M. Hohler die Gemeinschaftsantenne Region Grenchen (GAG) als Geschäftsführer geleitet. Im Interview erklärt er, wie sich der kleine Provider im Ozean der Datenriesen behauptet. Interview: Andreas Toggweiler 01.02.2021, 05.00 Uhr

Kurt Hohler, scheidender GAG-Direktor, zieht Bilanz. Michel Lüthi

Sie geben im März die Leitung der GAG in die Hände Ihres Nachfolgers und gehen in die Frühpension. Warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschlossen?

Mein Entscheid hat sich über eine längere Zeit hinweggezogen und berücksichtigte viele Faktoren wie z.B. Familie, Gesundheit, Interessen für den dritten Lebensabschnitt, aber auch die Überzeugung, dass nach erfolgreichen 15 Jahren nun das Steuer in neue Hände übergeben werden sollte.

Der Wettbewerb in der Breitbandkommunikation hat sich in den letzten Jahren verschärft. Wie konnte und kann da ein vergleichsweise kleines Unternehmen mit einem Versorgungsgebiet von 15 Gemeinden mit den grossen Anbietern wie Swisscom mithalten?

In der Tat hat die Telekomindustrie, welche seit Jahren einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt ist, nochmals an Tempo zugelegt. Ausschlaggebend für unseren Erfolg ist die Einbettung in die Allianz Quickline zur Sicherstellung innovativer Dienste, und natürlich umfassendes technisches und administratives Verständnis für unsere Industrie. Weiter sind engagierte und bestens ausgebildete Mitarbeitende nötig, um gegen die ganz grossen Wettbewerber wie z.B. Swisscom und neu Sunrise-UPC, bestehen zu können.

Wie hat sich der Datenverkehr in der Pandemiezeit entwickelt? Wie spüren Sie das?

Der Datenverkehr hat bereits vor der Zeit der Pandemie kontinuierlich, um nicht zu sagen exponentiell, zugenommen. Die Gründe liegen vor allem bei den Streamingdiensten wie Netflix, Disney+ oder Sky sowie Online-Gaming, aber auch unser interaktives TV-Angebot mit den vielfältigen Diensten trägt dazu bei. Während der Zeit des Lockdowns im letzten Frühjahr, aber auch gerade in der jetzigen Zeit mit vermehrtem Home-Office, stellen wir fest, dass die Nachfrage nach schnelleren Internet-Abos zugenommen hat, um die zusätzlichen Bedürfnisse, insbesondere durch zusätzlich anwesende Familienmitglieder (z.B. Home-Schooling), abzudecken.

Wie gut ist das GAG-Netz diesem Datenaufkommen gewachsen?

Das Übertragungsnetz der GAG basiert seit Jahren auf leistungsfähigen Glasfaserleitungen und modernsten technischen Komponenten und wird laufend weiter ausgebaut. Der gesamte Datenverkehr, sei es für Privat- oder für Geschäftskunden, kann ohne Probleme bewältigt werden. Das Gleiche gilt auch für die Weiterleitung der Daten durch unsere Serviceproviderin Quickline in die nationale und internationale Welt.

Wie ist die Entwicklung in der Zukunft? Wird 5G das Glasfaser- bzw. Kabelnetz überflüssig machen?

Das leistungsfähigste Medium bleibt das Glasfasernetz, welches auch als Versorgungsnetz der 5G-Netze, resp. Antennen, dient. 5G löst mit der Zeit die Technologie der aktuellen Mobilnetze ab und hat bedeutende Vorteile z.B. bei den zur Verfügung stehenden Bandbreiten aber auch bei den sog. Latenzzeiten, also den Signalverzögerungen, was insbesondere bei mobilen Anwendungen wie autonomes Autofahren oder bei Anwendungen in Produktionszentren, wichtig ist. Die Kabelnetze werden durch 5G nicht überflüssig, im Gegenteil: Um den immer grösser werdenden mobilen Datenverkehr sicher übertragen zu können, sind leistungsfähige Kabelnetze unabdingbar.

Braucht es eine Glasfaserleitung bis zur Wohnung, um für die Zukunft gewappnet zu sein?

Um den durchschnittlichen Datenverkehr eines Haushalts, also alle nachgefragten Telekomdienste, sicher und in bester Qualität übertragen zu können, braucht es heute keine Glasfaserleitungen bis in die Wohnung. Wir bieten bereits Bandbreiten im Download bis 1Gbit/s an, was rund 100x schneller ist als vor 15 Jahren. Das genügt noch lange für die Sicherstellung der Bedürfnisse. Doch der Trend geht natürlich in Richtung FTTH, also Fiber-to-the-Home, und deswegen schliesst die GAG neue Mehrfamilienhäuser bereits mit dieser Technologie an.

Die Technologien von TV, Internet und Telefonie verschmelzen und alles wird immer komplizierter. Wie gross ist der Beratungsbedarf oder auch Verunsicherung bei den Kundinnen und Kunden?

Die digitalen Technologien sind in der Tat anspruchsvoll und die Inbetriebnahmen der Endgeräte, sei es TV-Geräte, Settop-Boxen, Smartphones oder anderes, fordern unsere Kundinnen und Kunden immer wieder mal heraus. Auch die Vernetzung der Geräte im Haushalt über Modem, Router oder WLAN/WiFi-Netz, ist anspruchsvoll. Die technische Unterstützung durch unsere Mitarbeitenden sei es am Telefon, per E-Mail oder vor Ort, hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

Gemeinschaftsantenne Region Grenchen AG Lokaler Provider - national eingebunden Die GAG versorgt in ihrem Einzugsgebiet 23 000 Haushalte in 15 Gemeinden mit dem TV-Signal, dazu kommen 8000 Internet-, 5000 Festnetz- und 3000 Mobile Kunden. Kurt M. Hohler (62) war während 15 Jahren Geschäftsführer der «Gemeinschaftsantenne», die Ihren Firmensitz samt Werkhof an der Alpenstrasse in Grenchen hat. Die GAG arbeitet mit der Bieler Firma Quickline zusammen, welche zahlreiche Schweizer Kabelnetze mit (interaktiven) TV- und Internetsignalen versorgt. Ende Februar wird sich Hohler pensionieren lassen und das Amt seinem Nachfolger Marcel Gaggioli übergeben (vgl. Kasten unten)

Auch die Skepsis gegenüber der Technik nimmt zu (z. B. 5G, Internet-Sicherheit). Inwiefern ist da die GAG auch betroffen?

Bei der Verwendung moderner Telekomdienste, insbesondere der Sozialen-Medien, ist eine gesunde Skepsis angebracht. Erwähnt seien hier nur die vielen kostenlosen Apps für Smartphones oder Tablets, bei welchen die Nutzer mit ihren Daten «bezahlen» und so z.B. personenbezogene Werbung erhalten. Hier lohnt es sich, die Nutzungsbedingungen etwas genauer anzuschauen. Weiter gibt es natürlich gesetzliche Auflagen für die Telekomanbieterinnen, wie z.B. die Datenschutzgrundverordnung oder die Verordnung betr. Online Glückspiele, welche diese selbstverständlich umsetzen.

Vor einiger Zeit war eine mögliche Fusion von GAG und SWG ein Thema. Was spräche dafür, was dagegen?

Dieses strategische Thema wurde vor einigen Jahren durch die lokale Politik aufgeworfen, ohne jedoch weiter verfolgt zu werden. Als Geschäftsführer der GAG kann ich mich öffentlich nicht dazu äussern.

Welchen Entwicklungen und Herausforderungen muss sich ihr Nachfolger bei der GAG stellen?

Die GAG ist als Ganzes gut aufgestellt und erfolgreich unterwegs. Unsere Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden sind modern und weisen ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Weiter ist die technische Infrastruktur topmodern und Qualität und Verfügbarkeit messen sich an den höchsten Standards. Mein Nachfolger wird sicher diese Werte weiter ausbauen, um den langfristigen Fortbestand der Firma zu sichern und unseren Kunden die bestmöglichen Lösungen anbieten zu können, damit diese auch in Zukunft ihre Telekomdienste von der regionalen GAG beziehen werden.

Der GAG selbst, und insbesondere meinem Nachfolger, wünsche ich für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.