Interview Jubiläumsshow in Grenchen: Floriana Frassetto hat Mummenschanz vor 50 Jahren mitgegründet Die Schweizer Formation Mummenschanz, die für ihre Mixtur aus Maskentheater und Pantomime weltbekannt ist, tritt mit dem Jubiläumsprogramm «50 years» dreimal in Grenchen auf. Floriana Frassetto ist das einzige noch aktive Gründungsmitglied. Interview: Reinhold Hönle Jetzt kommentieren 18.04.2022, 05.00 Uhr

Floriana Frassetto hat Mummenschanz vor 50 Jahren mitbegründet. Bild: Donato Caspari

Was bedeutet es Ihnen mit Mummenschanz auf der Bühne zu stehen?

Floriana Frassetto: Ah, ich bin so froh, dass wir uns mit dem Publikum endlich wieder auf die Reise in die Welt der Poesie machen können. In dieser Zeit ist das Gefühl von Nähe so wichtig. Zusammensitzen, zusammen träumen und mit Gross und Klein unsere kindlichen Spielimpulse ausleben. Zusammen, dieses Wort ist für mich das Schönste! Es ist fantastisch.

Sind Sie trotzdem nervös?

Natürlich bin ich nervös! Vor der Premiere bin ich jede Nacht drei Mal aufgewacht und habe gehofft, dass ich unter den hundert Nummern eine gute Auswahl getroffen habe. Zu Beginn gibt es ein paar neue Kreationen, die in der Pandemie entstanden sind. Mit Material, das ich schon zuhause hatte. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich wohne, wo ich arbeite. So war für mich jeder Tag ein Montag! (Lacht)

Wird Covid im Programm thematisiert?

Ja, aber nur ganz wenig, in einem ironischen Pizzicato von drei Minuten. Wir haben ja alle genug von dieser Situation! Nach diesem Einstieg folgt der grosse Wassertropfen, über den ein Boot hinweggleitet. Das ist der Beginn der Reise durch 50 Jahre Mummenschanz.

Seit zehn Jahren sind Sie alleinige künstlerische Leiterin der Companie. Wie hat sich Ihre Arbeit durch den Tod von Andrès Bossard und den Rückzug von Bernie Schürch verändert?

Sie ist schwieriger geworden! Aber Bernie kommt vorbei, um mir Tipps zu geben. Feedback ist immer wertvoll. Ich habe auch mit den jüngeren Kolleginnen und Kollegen ein gutes Gefühl, aber es braucht seine Zeit, bis wir eine gemeinsame abstrakte Sprache finden. Natürlich habe ich vor der Premiere Angst, aber das war schon immer so.

Wenn man keine Angst hat, ist man tot. Sowieso wird ein Programm erst mit dem Publikum wirklich lebendig.

Mummenschanz – Jubiläumstournee «50 Years». zvg

Wie würden Sie die spezielle Chemie in der Urformation beschreiben?

Wir haben nie gedacht, dass wir eine so spektakuläre und lange Karriere haben würden. Wir dachten, unsere Zusammenarbeit würde ein paar Monate, maximal ein, zwei Jahre dauern ... Fünfzig Jahre später sind wir immer noch da. Es ist unglaublich – ein Rätsel.

Welches waren die grössten Herausforderungen?

Es war nicht einfach, während den ausgedehnten Tourneen so viel von der Familie getrennt zu sein. Meine Mutter war an Krebs erkrankt, mein Kind war klein. Wir haben in den ersten Jahren noch gar nicht realisiert, wie kraftvoll und universell unsere wortlose Sprache ist. Die verschiedenen Kulturen, die Gefühle der Menschen, sind sich näher als wir glauben. Nur die Mentalitäten unterscheiden sich. Die Deutschen sind sehr analytisch und haben deshalb weniger schnell auf uns angesprochen, während die Amerikaner sofort begeistert waren.

Sie bekamen schon vor 45 Jahren die Möglichkeit, in der legendären «Muppet Show» aufzutreten. Wie kam es dazu?

Eigentlich wäre Gina Lollobrigida als Gast vorgesehen gewesen. Als sie krankheitsbedingt ausfiel, suchte «Muppet Show»-Chef Jim Henson dringend nach einem Ersatz. Er kam nach Genf, wo wir in der Migros-Klubschule spielten. Er sah die Show und hat uns gleich nach London eingeladen, wo drei Tage später die Proben begannen und die Folge in den Pinewood Studios aufgezeichnet wurde. Es ist nicht bei diesem einen Auftritt geblieben.

50 Jahre auf den Bühnen der ganzen Welt Mummenschanz wurde 1972 von Andrès Bossard und Bernie Schürch, Schweizer Absolventen der Pariser Lecoq-Schule, und der Italo-Amerikanerin Floriana Frassetto, die sich in Rom zur Pantomimin hatte ausbilden lassen, gegründet. Der Name geht auf ein schon im 16. Jahrhundert erstmals erwähntes fastnächtliches Maskenspiel zurück. Das Trio, das es zuvor noch mit gesprochenen Sketchen und Musik probiert hatte, erzählt seine Geschichten ohne Worte und mit oder in Masken vor schwarzem Hintergrund. 1977 bis 1980 legten Mummenschanz am New Yorker Broadway als stille und poetische Antithese zu den übrigen, eher lauten und bunten Shows den Grundstein zu ihrer Weltkarriere. Frassetto, seit zehn Jahren das einzige Ur-Mitglied im heutigen Quintett, spielt noch immer mit und hat die künstlerische Leitung.

Es folgten weitere, auch in seiner «Sesamstrasse».

Jim war ein aussergewöhnlich bescheidener, liebenswürdiger Mensch. Er war eine Berühmtheit, sagte jedoch zu uns:

«Wir sind wie Cousin und Cousine.Ihr arbeitet mit den Händen und dem Körper, wir nur mit den Händen.»

Wir fühlten uns geehrt, dass sich einer der bedeutendsten Puppenspieler der Welt mit uns verbunden fühlte. Ausserdem hat uns der Auftritt viele Türen geöffnet.

War er der Schlüssel zur Broadway-Karriere?

Ich glaube, das war vor allem die überschwängliche Kritik der gefürchteten Kritikerin Anna Kisselgoff in der New York Times, wobei die «Muppet Show» und die Johnny Carson Show sicher mehr Leute erreichten.

Welches sind Ihre persönlichen Favoriten unter den Figuren, die Sie in den letzten 50 Jahren kreiert haben?

Alle. Es kommt drauf an. Heute ist Montag … Slinky Man! Morgen Dienstag … Das grüne Maul! Es wechselt dauernd. Ich liebe auch die neuen Figuren, die sehr fragil sind. Die brauchen nur noch ein Publikum und in einigen Monaten sind sie perfekt! (Lacht) Wobei: perfekt sind sie nie. Gott sei Dank!

Wenn wir perfekt wären, wäre dies das Ende.

Genial, einfach, legendär: ein weiteres Mummenschanz-Sujet. zvg

Erinnern Sie sich an die erste Maske, die Sie getragen haben?

(Denkt länger nach) Ich hatte zwei Zündhölzli als Mund. Andrès und Berni umwarben mich. Jeder hat eines entzündet. Danach hat sich keiner mehr für mich interessiert … Wir haben jedoch schnell verstanden, dass es keine grosse Nummer war. (Schmunzelt)

Das klingt aber sehr poetisch! Ich hatte allerdings an Ihre Kindheit gedacht. Haben Masken damals schon eine Rolle gespielt?

Nein, ich war nie am Karneval und hatte keine Lust, mich zu maskieren. Aber ich habe schon viel gebastelt. Ich habe mir meine Spielsachen immer selber gemacht, zum Beispiel mit einer Schuhschachtel oder einem Objekt, das ich gefunden habe. Von meiner Mutter habe ich das Nähen und den die Arbeit mit Leder gelernt, denn sie hatte einen American Indian Shop.

Gibt es Masken, bei denen die Inspiration vom Material kommt?

Das passiert sogar sehr oft. Das war auch bei der Covid-Nummer so. Am Anfang war ein Stück Schaumstoff. Dann habe ich eine Skizze und mit einer Kollegin die Maske gemacht. Das war viel Arbeit. Darauf folgten stundenlange Improvisationen, in die wir viele Emotionen reinlegten.

Schliesslich musst du wegnehmen, wegnehmen, wegnehmen. Bis der Kern zum Vorschein kommt.

Haben Sie auch Missgeschicke erlebt?

Wir hatten mal eine Nummer mit zwei Halbmasken aus Blätterteig. Es ging um ein Liebespaar, wo jeder von der Maske des anderen essen musste, um herauszufinden, ob sie zusammenpassen. Ich fand die Nummer grossartig, aber sie war tückisch. Einmal hatten wir zu viel Butter auf die Innenseite gestrichen. Platsch! Da lag die Maske auf dem Boden! Sie wusste im ersten Moment nicht, wie er reagieren sollte. Dann hat er die Maske aufgehoben und sich wieder ins Gesicht geklebt. Ausserdem haben wir immer wieder Schwierigkeiten am Zoll …

Am Zoll?

Wegen dem Toilettenpapier, das wir einführen wollen, weil wir es in unserer Show brauchen. Dann müssen wir den Beamten erklären, weshalb wir nicht irgendein lokales Toilettenpapier verwenden können. Wir müssen sicher sein, dass die nötige Reissfestigkeit hat. Sonst funktioniert die Nummer nicht, bei der die Maske weint.

Nummer mit WC-Papier, ein weiteres Mummenschanz-Markenzeichen. Michael Buholzer / KEYSTONE

Viele Italiener ziehen nach der Pensionierung zurück in Ihre Heimat. Wären Sie nach Rom gezogen, wenn Sie nicht mit 70 immer noch arbeiten würden?

Nein danke! Ich liebe Italien, ich liebe italienisches Essen, aber Rom ist für mich gestorben. Die Stadt ist sehr chaotisch. Wenn der eine sagt, es ist Rot, sagt der andere, nein, es ist Schwarz. Ich bin sowieso keine echte Italienerin, sondern eine halbe Amerikanerin, die seit vierzig Jahren Schweizerin ist. Hier gibt es alles, was ich brauche, und sympathische Menschen aus der ganzen Welt.

Zum Jubiläum ist eine Sondermarke der Post erschienen. Gert Bruderer

Ihre Tochter Melanya hat an Roy Oppenheims Jubiläumsbuch «Mummenschanz» mitgearbeitet. Auf welche Weise?

Gemeinsam haben wir alle wesentlichen Informationen über 50 Jahre Mummenschanz zusammengetragen, darunter vierzig Ordner Rezensionen ... Gibt es die heutzutage überhaupt noch?

Es sind viel weniger geworden.

Das ist schade, denn es ist schön zu lesen, was sich jemand, der die Worte und das Schreiben liebt, bei unseren Nummern gedacht hat. Aber man nimmt auch diese Entwicklung hin, wie sie kommt. Heute braucht es keine Ordner mehr. Man drückt einen Knopf und löscht.

Mummenschanz Jubiläumsprogramm «50 Years» 22. bis 24. April im Parktheater Grenchen.

