Interview Chef des Skilifts Grenchenberg: «Diese Saison war für uns sehr herausfordernd» Christoph Rauber zieht Bilanz über die erste Wintersaison mit dem neuen Skilift auf dem Grenchenberg. Er ist sehr zufrieden, obwohl die Herausforderungen gross waren. Andreas Toggweiler 04.03.2021, 05.00 Uhr

Skilift-Chef und Initiant des neuen Liftes, Christoph Rauber Hanspeter Bärtschi

Herr Rauber, wann und wo standen Sie zum ersten Mal auf den Skis?

Christoph Rauber: Das muss so im 1969-1970 gewesen sein. Zu dieser Zeit bekam man die ersten Skis, jeweils als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Die ersten Abfahrten unternahmen wir gleich neben unserem Elternhaus in Selzach. Zuerst präparierten wir Kinder aus dem Quartier während 1-2 Stunden eine Piste und bevor es eindunkelte, konnte ich 1-2-mal die Piste runterfahren. Später gings zu Fuss zum Sülshof wo das Gleiche praktiziert wurde. Dies sind tolle Erinnerungen an die Zeit der ersten Skiabfahrten. Die ersten Versuche im Langlauf konnte ich mit dem Skiclub Lengnau anlässlich einer J+S Ausbildung geniessen. Damals, das war so in den Jahren 1976-1978, gingen wir auch öfters auf den Grenchenberg zum Langlauftraining und übernachteten in der Lengnauer Skihütte.

Heute sind Sie Verwaltungsratspräsident der Grenchner Skilifte. Wie kam es dazu?

Ich wurde vor rund 20 Jahren als damaliger Präsident des Skiclubs Selzach für die Mitarbeit angefragt. Die Skilift Grenchenberg AG suchte in dieser Zeit neue Mitglieder im Verwaltungsrat. Zudem war eine Vertretung aktiver Skiclubs bei der Skilift AG gewünscht. Die Verbindung nach Grenchen bestand auch durch die Zusammenarbeit der Skiclubs Selzach und Grenchen. Zwei Clubs, welche vor rund 20 Jahren regelmässig Rennanlässe auf dem Grenchenberg durchgeführt hatten. Heute ist es leider nur noch der Skiclub Selzach, welcher dem Grenchenberg von Zeit zu Zeit Skirennatmosphäre bereitet. Nach dem Start als Verwaltungsrat im 2006 übernahm ich schon bald das Präsidium und führe seither gemeinsam mit meinen Kollegen und Kolleginnen die Skilift AG.

Der Skilift muss aufgrund der Wärme vor Saisonende stillstehen. Wie sind Sie zufrieden mit der ersten Saison mit dem neuen Lift?

Der neue Lift hat sich bestens bewährt, die Rückmeldungen unserer Gäste waren durchwegs positiv. Nicht nur der neue Lift, auch das neu erstellte Kassenhaus und das angepasste Angebot mit dem Pistenbock (Schlitten, Anm. d. Red) hat sich bestens bewährt. Die Rückmeldungen unserer Gäste waren durchwegs sehr positiv. Dennoch war die Saison für uns sehr herausfordernd, die ganzen Vorgaben rund um die Covid-19 Situation mit der späten Öffnung am 10. Januar 2021, stellte uns in verschiedenen Belangen vor grosse Herausforderungen. Jedoch war der Austausch mit den zuständigen Amtsstellen immer sehr konstruktiv. Auch wenn man nicht alle Vorgaben nachvollziehen konnte.

Geben Sie Zahlen bekannt? Fahrgäste, verkaufte Tages- oder Saison- Karten etc.?

Grundsätzlich geben wir keine Zahlen bekannt, wir können aber feststellen, dass während der kurzen Betriebszeit die Anlagen gut besucht waren. Jedoch ist es schon so, dass im speziellen die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, als beste Saisonzeit, definitiv fehlte, dies wird sich in den Zahlen niederschlagen. Interessanterweise waren auf dem Grenchenberg allgemein immer sehr viele Wintersportler anzutreffen. Wir hoffen natürlich, das dies in den kommenden Jahren so bleibt.

Hat finanziell für die Skilift Grenchnberg AG etwas rausgeschaut nach dieser Saison?

Wir sind eine gemeinnützige Firma, welche nicht bestrebt ist, Gewinne auszuschütten. Wir gehen mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln immer sehr sorgsam um. Sollte aus der laufenden Saison ein Erfolg resultieren, würden wir wiederum in die Verbesserung und Werterhaltung der Anlagen investieren.

Gab es technisch keine Probleme mit dem neuen Lift? Und der Alte, ist er gut im Schuss oder braucht es Investitionen?

Der neue Lift ist sehr gut gelaufen. Die Betriebsleiter mussten sich auf die neuen Anlage eingewöhnen, schätzen aber die moderne Steuerung und die dazugehörige Überwachung. Es gab einige kleinere Störungen, welche in Zusammenarbeit mit dem Hersteller der Anlage behoben werden konnten. Ansonsten macht es sehr Freude, mit dieser modernen Anlage unsere Gäste zu transportieren. Der alte Lift läuft nach wie vor gut. Wir setzen jeweils die Vorgaben der IKSSS (Kontrollstelle) um. Sicherlich werden wir in den nächsten Jahren die eine oder andere Investition zur Sicherstellung der Verfügbarkeit und der Sicherheit tätigen.

Aber ohne finanzielles Engagement der Stadt (Ratrac, Lift) würde es wohl nicht gehen, oder?

Ja, das stimmt schon, ohne das grosse Engagement der Stadt Grenchen wäre der Betrieb der Anlagen nicht möglich. Wir sind für diese Unterstützung sehr dankbar. Unser Ziel ist; möglichst vielen das Skifahren näher zu bringen. Die Berichte in den vergangenen Wochen haben den Erfolg der Sportwoche aufgezeigt. Dieses Angebot hat die Skilift AG vor Jahren eingeführt und für die Unterstützung im Skiunterricht Urs Brotschi von BroSport GmbH beigezogen. Zudem geben wir an die Schüler der Stadtschulen Grenchen stark vergünstigte Saisonkarten ab.

Manche haben den Kopf geschüttelt, als bekannt wurde, dass auf 1400 Meter ein neuer Skilift gebaut wird. Lohnt sich das, für die wenigen Tage, wo es noch genügend Schnee hat?

Wir wurden während dem Bau oft darauf angesprochen. Ja es lohnt sich durchaus. Alle, die wir auf dem Grenchenberg zum Skifahren begrüssen können oder sonst etwas auf dem Berg unternehmen, müssen nicht stundenlang mit dem Auto oder mit dem ÖV irgendwohin fahren. Unser Naherholungsgebiet Grenchenberg hat da einiges zu bieten.

Die grossen Skigebiete der Schweiz waren meist offen, der Kanton hat die kleinen Lifte zeitweise geschlossen. Was halten Sie von diesem Corona-Management?

Diese kontroverse Diskussion möchte ich hier nicht mehr führen. Es gab Zahlen und Vorschriften, welche eingehalten werden mussten und wir haben die geforderten Vorschriften immer einhalten können. So konnten wir unseren Gästen sicheres Skifahren ermöglichen. Wir wünschen uns ganz einfach eine nächste Wintersaison unter möglichst normalen Verhältnissen.

Dieses Jahr hatte es bemerkenswert viele Skischüler. Entdeckt dieser Wintersport eine Renaissance?

Das hoffen wir doch, es gab da sicherlich aufgrund er eingeschränkten Reisemöglichkeiten eine gewisse Verlagerung zu den kleineren Skigebieten. Wir versuchen an dieser erfreulichen Entwicklung anzuknüpfen.

Sie haben dieses Jahr auch noch Schlitten vermietet. War das gefragt?

Die Schlitten waren an einigen Tagen ausgebucht. Es für mich absehbar, dass sich dieses Angebot gut entwickeln wird. Es ist ein ganz neues Schlittel-Erlebnis mit dem Pistenbock.

Was fehlt aus Ihrer Sicht noch beim Wintersport auf dem Grenchenberg? Eine Langlaufloipe?

Das mit der Langlaufloipe haben unsere Vorgänger verschlafen. Ich habe da vor einigen Jahren einmal einen Anlauf unternommen und Abklärungen getätigt. Die Präparation einer gut unterhaltenen Loipe ist sehr aufwendig und würde zusätzliche Einrichtungen und Geräte erfordern. Da stellt sich schon die Frage, wer das bezahlen soll. Wir vom Skilift konzentrieren uns auf das Skifahren. Als Ergänzung besteht auf dem Grenchenberg ein weiteres breites Angebot mit Winterwanderwegen / Schneeschuhlaufen etc.

Prekär ist immer wieder die Parkplatzsituation auf dem Berg. Sollte man ganz auf öV (Shuttle-Bus) umstellen im Winter?

Nein, das ist bestimmt keine gute Idee, eher sollte man die Parkplatzsituation jeweils temporär für die Wintermonate verbessern. So können die Skifahrer mit ihrer Ausrüstung direkt auf den Berg fahren. Es ist illusorisch, dass jemand mit dem Auto und der gesamten Skiausrüstung zum Badiparkplatz fährt, alles umlädt und anschliessend mit dem Bus auf den Berg fährt. Jedoch ist der Bus für die Einwohner/innen von Grenchen mit einem direkten Anschluss an den ÖV bestens geeignet.

Was würden denn Sie vorschlagen?

Allenfalls könnte die Bewirtschaftung der Strasse oder Parkplätze weiterhelfen oder lenkend wirken. Wir sind mit der Stadtpolizei und der BGU in Kontakt und haben auch Lösungsvorschläge unterbreitet. Im Moment gibt es zudem politische Begehren, welche nun geprüft werden müssen. Ich möchte einfach festhalten, dass wir in diesem Bereich immer nur von einigen wenigen Tagen sprechen, an welchen es zu einer Überlastung der Strasse / Parkplatz / ÖV kommt. Also sollten demnach auch keine radikalen Massnahmen erforderlich sein.

Welche Arbeiten gibt es jetzt zu tun rund um die Skilifte? Finden Sie genug Leute, welche da mithelfen?

Wir beschäftigen für den Saisonbetrieb unser Personal im Stundenlohn und setzen dieses auf Abruf ein. So können wir den Personaleinsatz- und Aufwand recht gut steuern. Der Personalbedarf kann unterschiedlich gut gedeckt werden. Oft ist es für die Betriebsleitung schwierig, pflichtbewusste Mitarbeiter zu finden, welche den ganzen Tag bei Wind und Wetter auf dem Berg verbringen wollen. Was es nun zu tun geben wird, ist der gesamte Rückbau der Anlage in den Sommerbetrieb.

Es müssen Pistenmarkierungen / Schutzmatten und weiteres Material weggeräumt werden. An den Liften werden die Gehänge demontiert und weggeräumt. Die Pistengeräte müssen unterhalten und ebenfalls garagiert werden. All diese Arbeiten werden fast ausschliesslich und ehrenamtlich durch die Mitglieder des Verwaltungsrates und deren Angehörige erledigt.

