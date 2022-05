Solistenwettbewerb an der IMG Grenchen

Internationale Musikwochen Grenchen Junge Musikerinnen und Musiker aus 12 Ländern messen sich im Solistenwettbewerb Wichtiger Teil der Internationalen Musikwoche Grenchen ist jeweils der Solistenwettbewerb für Musikerinnen und Musiker aus aller Welt. Das Instrument in dieser Woche ist die Posaune. Hans Blaser Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Der Jury im Saal «ausgeliefert». Hans Blaser

Den grössten Zeitraum der Internationalen Musikwoche Grenchen beansprucht jeweils der internationale Solistenwettbewerb. Dieser wird immer für ein anderes Instrument ausgerichtet. Bei der dritten und bisher letzten Ausgabe 2018 war er für die Klarinette ausgeschrieben. Damit wählte man eines der vielseitigsten Instrumente aus dem grossen Topf der Holzblasinstrumente.

Der aktuelle, also der 4. Wettbewerb, ist wieder für ein Blasinstrument geöffnet. Diesmal ist es aber ein Blechblasinstrument. Und wieder ist es aus dieser Familie das vielleicht vielseitigste. Es gibt kaum eine Musiksparte, wo die Posaune nicht eingesetzt wird. Sie ist in grossen Formationen anzutreffen, wie dem Sinfonieorchester, beim Blasorchester sowieso.

Weder bei der Stadt- oder Dorfmusik, der Brass Band oder der Big Band darf sie fehlen. Sie macht sich auch gut in jeder denkbaren Klein- der Kleinstformation, besonders auch beim Jazz und ist auch in der Volksmusik anzutreffen.

Der Wettbewerb ist straff reglementiert

Ausgeschrieben war er für Posaunisten wie immer international und offen für maximal 30 Teilnehmer. Er wurde nach demselben Muster in drei Phasen durchgeführt. Die erste Runde ist immer für alle Teilnehmer offen. Dabei ist die Pianobegleitung obligatorisch.

Für diese erste Runde waren der Montag und der Dienstag reserviert. Dafür gab es mit «Sonata Vox Gabrieli» für Posaune und Piano aus dem Jahr 1973 von Stephan Sulek einen Pflichtvortrag, den alle zu spielen hatten. Dieser war mit einem weiteren Vortrag mit Pianobegleitung zu kombinieren. Dafür musste eines aus vier wählbaren Werken vorgetragen werden.

Zur Auswahl standen je der erste und zweite Satz aus vier Concerti, alle für Posaune und Orchester geschrieben. Für alle vier existierte natürlich auch eine Pianobegleitung. Es waren Werke aus vier verschiedenen Epochen, nämlich 1837 (von Ferdinand David), 1924 (von Launy Gröndahl),1957 (von Henri Tomasi) und 1966 (von Nino Rota).

Die ersten sind schon ausgeschieden

Von den ursprünglich 30 Teilnehmern stellten sich noch 25 aus 12 Ländern nach diesem Prozedere der hochkarätigen internationalen Jury. Dem Schweizer und Jurypräsident Armin Bachmann standen György Gyivcsan (Ungarn), Jan Kagarice (USA), Vincent Lapape (Frankreich) und Peter Steiner (Italien) zur Seite.

Das grösste Kandidaten-Kontingent stellte Deutschland mit fünf Bewerbern. Je drei kamen aus Spanien und den USA. Lediglich zwei aller 25 Bewerber waren weiblichen Geschlechts. Darunter die Britin Sophie Bright, die mit 18 Jahren gleichzeitig die jüngste aller Teilnehmer war. Die andere war die Spanierin Nadia Giner Enguix. Beide gefielen mit einem schönen Ton und hauchzarten Pianissimo-Stellen. Aus der Schweiz war Romain Nussbaumer mit Jahrgang 1999 einziger Teilnehmer.

Sophie Bright mit Jahrgang 2004, die jüngste aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hans Blaser

Nach Reglement hätten sich die sechs besten Teilnehmer der ersten Runde für den Halbfinal qualifiziert. Die Jury war aber vom Niveau der Teilnehmer so begeistert, das kurzerhand beschlossen wurde, acht, statt sechs Teilnehmer in den Halbfinal zu schicken.

Damit sollten die jungen Leute - die zum Teil weite Reisen auf sich genommen hatten – wenigstens die Chance bekommen, diejenigen Stücke vorzutragen, die sie für den Halbfinal vorzubereiten hatten. Dort fing der Wettbewerb für alle eigentlich neu an.

Joaquin Andreu Vicente ist aus Spanien angereist. Hans Blaser

Pflichtstück und freier Vortrag

Es war zwar wieder die gleiche Jury, die zu überzeugen war. Aber die Aufgabe war eine andere. Dort gab es ein anderes Pflichtstück, nämlich «Ballade» für Posaune und Piano, entstanden 1938 von Frank Martin. Das war mit einem unbegleiteten Vortrag von maximal 12 Minuten nach freier Wahl zu ergänzen.

Dort waren sie also ohne die Pianobegleitung ganz auf sich allein gestellt. Damit war die psychische Belastung wieder eine andere. Aber Angst oder gar Panik – weit und breit keine Spur. Im Gegenteil. Da nutzten sie die raffiniertesten akustischen Tricks um Unterhaltungseffekte zu kreieren. Da liessen sie ihre Posaunen sprechen und sogar halbe Geschichten erzählen.

Für die zwei besten des Semifinales öffnete sich der Weg zum Finale. Dieses war in das Sinfoniekonzert von Donnerstagabend eingebettet. Dort wartet Oliver Waespis Komposition aus dem Jahr 2017 «Scene Change», Concerto for Trombone and Orchestra auf die beiden Kontrahenten.

