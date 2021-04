Integration Elisabeth Egli von Granges Mélanges: «Ein Stimmrecht für Ausländer auf lokaler Ebene wäre wünschenswert» Sie arbeitet mit ihrem Verein seit über 20 Jahren für eine bessere Integrationsarbeit in Grenchen: Elisabeth Egli sagt, weshalb sie für ein Stimm- und Wahlrecht für Ausländer ist und wie die Integration sonst besser gefördert werden könnte. Jocelyn Daloz 18.04.2021, 05.00 Uhr

Elisabeth Egli, Präsidentin von Granges Mélanges und Mitglied der Integrationskommission der Stadt Grenchen. Zur Verfügung Gestellt / Solothurner Zeitung

Elisabeth Egli, würden Sie einem Stimm- und Wahlrecht für Ausländer zustimmen?

Auf kommunaler Ebene wäre das sicher wünschenswert und würde das Gemeinschaftsgefühl fördern. Einige Kantone kennen bereits ein solches System (siehe Artikel). Die Bedingungen unterscheiden sich dabei, aber in den meisten Fällen sind eine bestimmte Aufenthaltsdauer und/oder eine Niederlassungsbewilligung erforderlich.

Man könnte auch die Einbürgerung auf Bundesebene vereinfachen.

Ich finde nicht, dass man die Einbürgerung «schenken soll». Aber eine Vereinheitlichung der Kriterien und Senkung der Kosten, sowie die vereinfachte Einbürgerung für Kinder und junge Erwachsene, die hier aufgewachsen sind, fände ich einen richtigen Schritt.

Denn obwohl man oft entgegnet, dass Menschen, die sich beteiligen wollen, sich einbürgern lassen können, bleibt die Einbürgerung ein langwieriger Prozess, der auch etwas kostet und je nach Gemeinde unterschiedlich ist. Ich persönlich kenne Menschen, die die Schweizer Staatsbürgerschaft beantragten, weil es für Sie ein wichtiges Anliegen war, politisch teilzunehmen.

Und dann gibt es auch jene, die bereits einige Jahre hier leben, arbeiten, Steuern bezahlen und gerne auch bei Abstimmungen auf kommunaler Ebene teilnehmen würden, aber nicht können. Für ihnen wäre ein Stimm- und Wahlrecht wünschenswert.

Ein weiteres Gegenargument besagt, dass die Stimmbeteiligung in Gemeinden, wo es bereits der Fall ist, kaum zunimmt.

Wie bei den Schweizer Stimmberechtigten gibt es auch bei der ausländischen Bevölkerung einen Anteil, der sich nicht für Politik interessiert. Nicht alle Menschen haben den Wunsch, ihre politischen Rechte wahrzunehmen. Die tiefe Stimmbeteiligung zeigt das deutlich. Das heisst aber nicht, dass man es jenen, die dies wünschen, nicht ermöglichen sollte. Und «kaum zunimmt» bedeutet doch immerhin eine gewisse Zunahme.

Wie schätzen Sie die Integration der ausländischen Bevölkerung in Grenchen ein? Haben Sie in diesen Jahren, in denen Sie gearbeitet haben, eine Entwicklung festgestellt?

Vor 20 Jahren ging man diese Themen auf politischer Ebene eher ungern und zögernd an. Es wurde befürchtet, dass Angebote zur beschleunigten Integration eine Magnetwirkung auf weitere Migranten haben könnten. Andererseits unterstützte die Stadt bereits damals unseren Verein, das Lindenhaus und die Interessensgemeinschaft Spielplätze Grenchen sowie auch unterschiedliche Sportvereine finanziell und förderte somit verschiedene Möglichkeiten zur Integration.

Heute gibt es das Projekt start.integration bei dem Migrantinnen und Migranten unter anderem verstärkt auf den Stellenwert eines schnellen Spracherwerbs hingewiesen werden. Das Angebot für Deutsch-Integrationskurse in Grenchen wuchs stetig und wird rege genutzt. Wir als Verein arbeiten gut mit der Integrationsbeauftragten der Stadt und den Verantwortlichen für die Erstgespräche zusammen und leisten mit fünf Vereinsmitgliedern unseren Beitrag in der Integrationskommission.

Wo gibt es Nachholbedarf?

Ideal wäre ein Ort der Begegnung. Meine Traumvorstellung wäre es eines der ungenutzten Lokale am Marktplatz, als Treffpunkt für Einheimische und Zugezogene, für Singles und Eltern einzurichten. Es könnte auch eine niederschwellige Anlaufstelle für Beratung, eventuell auch Elternberatung dazukommen. Ähnlich wie das Cultibo in Olten. Und auch der Marktplatz mit einem lebendigen Begegnungszentrum mitten in der Stadt würde bestimmt davon profitieren.

Ist die Nachfrage nach wie vor hoch?

Ja, auf jeden Fall. Migration ist nie abgeschlossen. Immer wieder kommt eine neue Gruppe, die sich zurechtfinden muss. Aktuell sind es viele Eritreer sowie auch Menschen aus den Kriegsgebieten in Syrien, Irak und Afghanistan. Dazu kommt eine recht grosse Zahl von Leuten aus verschiedenen osteuropäischen Staaten, die hier Arbeit gefunden haben.