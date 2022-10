Berührende Werke von Albert Anker erhalten 2024 eine neue Heimat

1994 gründete der Kanton Bern und die Burgergemeinde Bern in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ins und dem Stifter die Stiftung Albert-Anker-Haus Ins mit dem Zweck, die Eigentümer in der Erhaltung des Hauses und seiner Präsentation für die Öffentlichkeit zu unterstützen. Bei der Stiftungsgründung brachte die Besitzerfamilie das gesamte Inventar des Hauses unter Einschluss aller Kunstwerke in die Stiftung ein. Inzwischen hat der Ururenkel Ankers, Matthias Brefin, auch seinen Besitz der Liegenschaft und des grossen Gartens mit Bauland der Stiftung zu dem bereits bei der Stiftungsgründung festgesetzten Preis überlassen. Die Stiftung hat ausschliesslich gemeinnützigen Charakter, bezweck den Schutz und die Erhaltung des Baudenkmals der Liegenschaft an der Müntschemiergasse 7 im bernischen Ins und seines absolut einmaligen reichen Inhalts. Stiftungsaufgabe ist die Vermittlung von Ankers Kunst und Wirkungsstätte im soziokulturellen Kontext seiner Zeit sowie in Bezug auf ihre Rezeption im 20. Jahrhundert. Die Betriebsleiterin Daniela Schneuwly-Poffet freut sich, dass der Regierungsrat das Projekt als «Kulturinstitution von regionaler Bedeutung» eingestuft hat.