Wie die Region Grenchen zum Job-Magnet werden soll

Der Teil des fraglichen Gebiets, der auf Bettlacher Boden liegt, ist vergleichsweise klein. Denn von der auf der Karte eingezeichneten Fläche, die vom Masterplan betroffen wäre, ist nur noch eine Parzelle von 3,5 Hektaren «frei», es handelt sich dabei um Landwirtschaftszone.

Kritische Stimmen aus dem Bettlacher Gemeinderat befürchteten, dass Bettlach hier einfach bezahle und letztendlich nichts davon habe. Andere äusserten Bedenken, weil das Risiko gross sei, Firmen mit Bauabsichten in Bettlach wie in der Vergangenheit an Grenchen zu verlieren. Genau deshalb sei die gemeinsame Arbeitszonenbewirtschaftung eminent wichtig, betonte Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut, die auch in der Steuerungsgruppe zum Masterplan sitzen wird.

SVP-Gemeinderat Manuel Schnegg mahnte, wie sein Parteikollege in Grenchen, man müsse sich auch bewusst sein, dass hier unter Umständen viel Landwirtschaftsfläche betroffen sei, mit der man sorgsam umgehen müsse.

Der Bettlacher Gemeinderat war sich schliesslich grossmehrheitlich einig, wenn man zur Zusammenarbeit der drei Gemeinden Lengnau, Grenchen und Bettlach im Rahmen des Aggloprogramms Ja gesagt habe, nun nicht Nein zum Masterplan sagen könne. Der Vorlage und dem Kredit von 9800 Franken stimmte der Rat mit 9 Stimmen ohne Gegenstimme bei zwei Enthaltungen zu. (om)