Industriepark für Region Grenchen wird geprüft

Industriepark In Grenchen sollen Top-Industriearbeitsplätze angesiedelt werden Der Kanton hat über das weitere Vorgehen für das Industriegebiet Grenchen-Bettlach informiert. Die Möglichkeit eines «Industrieparks von kantonaler Bedeutung», wird vertieft geprüft. Andreas Toggweiler 1 Kommentar 27.02.2023, 17.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Perimeter des kantonalen Masterplans Arbeitsplatzgebiet Grenchen Bettlach. Zvg / Solothurner Zeitung

In einem gemeinsamen Projekt erarbeiten die Stadt Grenchen, die Gemeinde Bettlach und der Kanton Solothurn einen Masterplan zur Entwicklung des Arbeitsplatzgebiets zwischen Bielstrasse und Flughafen Grenchen. Es soll aufgezeigt werden, welche Nutzungen für diesen Standort optimal sind und wie bestehende Qualitäten gestärkt werden können. Geprüft werden soll auch, ob und wie dort ein kantonaler Industriepark entwickelt werden könnte.

Dies teilt die Solothurner Staatskanzlei mit. Für die «Hauptstadtregion Schweiz», zu der auch der Kanton Solothurn gehört, ist das Arbeitsplatzgebiet Grenchen/Bettlach einer von zwölf «Top-Entwicklungsstandorten» mit grossem Potenzial. Ziel der Hauptstadtregion ist es, an diesen Top-Standorten für die Ansiedlung neuer und die Entwicklung ansässiger Unternehmen optimale Rahmenbedingungen zu schaffen.

Agglomeration Grenchen soll gestärkt werden

«Damit soll die Agglomeration Grenchen, aber auch die Hauptstadtregion als Ganzes gestärkt werden», schreibt der Kanton in der Mitteilung. Es handelt sich dabei um ein Areal in der Grösse von 90 Hektar, grösstenteils auf dem Gebiet von Grenchen und in geringerem Ausmass in Bettlach.

«An geeigneten Lagen soll konzentriert Raum für Entwicklung geschaffen und damit der Zersiedelung Einhalt geboten werden», so der Kanton. Auch das Agglomerationsprogramm Grenchen, welches letztes Jahr beim Bund eingereicht wurde, setzt einen Schwerpunkt im Perimeter des Bahnhofs Grenchen Süd. Es spricht dem Gebiet eine «strategisch entscheidende Bedeutung» für die Entwicklung der Agglomeration Grenchen zu.

Grosse Teile des Gebiets sind (noch) nicht eingezont, im kantonalen Richtplan jedoch als mögliche geeignete Entwicklungsflächen für Arbeitsplatzgebiete bezeichnet. Peter Brotschi

Das Gebiet umfasst teilweise bebautes, teilweise unbebautes Land, nördlich der Jurasüdfuss-Bahnlinie zwischen Bielstrasse, Witiweg in Bettlach und Leuzigenstrasse in Grenchen, südlich der Bahnlinie zwischen Flughafenstrasse und Neckarsulmstrasse bis zum Flugplatz. Grosse Teile des Gebiets sind (noch) nicht eingezont, im kantonalen Richtplan jedoch als mögliche geeignete Entwicklungsflächen für Arbeitsplatzgebiete bezeichnet.

Realisierung in mehreren Etappen

Der zu erarbeitende Masterplan soll Aufschluss über die optimale zukünftige Nutzung des Standorts geben und aufzeigen, wie «Synergien mit den heute bestehenden Qualitäten» geschaffen werden können. Zeithorizont für die Entwicklung ist 2040, wobei geplant sei, in Etappen vorzugehen, wie Christina Hürzeler, Projektleiterin «Top-Entwicklungsstandort Agglomeration Grenchen» beim Amt für Raumplanung, auf Anfrage präzisiert.

Insbesondere wird geprüft, mit welchen Rahmenbedingungen in diesem Gebiet ein «Industriepark von kantonaler Bedeutung» im Sinne des Auftrags von alt Kantonsrat Josef Maushart entwickelt werden könnte. Ein solcher Industriepark soll der Ansiedlung von Unternehmen mit hoher Wertschöpfung dienen und über eine gute Verkehrsanbindung verfügen. «Dieser Industriepark wäre beispielsweise ein Projekt, das in einer ersten Etappe prioritär behandelt werden kann», erklärt Hürzeler.

Landwirtschafts- und Schutzzone Witi: Gewisse Flächen angrenzend an die Schutzzone sollten dauerhaft freigehalten werden. Zvg / Solothurner Zeitung

Ob und in welcher Phase die Gebiete eingezont werden, sei aus heutiger Sicht noch offen, betont Hürzeler weiter. Denn Gegenstand der Untersuchung durch zwei Planungs- und Beratungsbüros ist auch die Bezeichnung von Flächen, «die angrenzend an die Landwirtschafts- und Schutzzone Witi dauerhaft freigehalten werden sollen.» Das heisst, es könnten je nach Befund auch Gebiete in der Landwirtschaftszone verbleiben.

Masterplan soll im Herbst vorliegen

Die Arbeiten am Masterplan wurden im Dezember 2022 gestartet. Für die Planungen steht ein Budget von 135'000 Franken zur Verfügung. Die Projektsteuerung obliegt den Präsidien der Stadt Grenchen und der Gemeinde Bettlach (die Gemeinden beteiligen sich auch an den Kosten), dem kantonalen Amt für Raumplanung sowie der Standortförderung des Kantons Solothurn. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft werden gemäss Mitteilung in die Arbeiten einbezogen. Der Masterplan soll bis Herbst 2023 vorliegen.

Auswirkungen des Masterplans können beispielsweise spezielle Nutzungsplanungen und Sonderbauvorschriften in den kommunalen Zonenplänen sein. Bei der Umsetzung des Industrieparks dürfte sich der Kanton an den Erschliessungskosten beteiligen. Eine kantonale Industriezone nach Berner Vorbild kennt der Kanton Solothurn jedoch nicht.

1 Kommentar Heinz Kurth vor etwa einer Stunde Man liest einen langen Artikel über Einzonung, Umzonung, Auszonung usw. aber es steht kein Wort darüber, was den nun konkret für Top-Arbeitsplätze auf dieser fast 1 Quadratkilometer grossen Fläche angesiedelt werden sollen? Alle Kommentare anzeigen