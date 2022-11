Energieveschwendung in Grenchen: Wenn Maschinen sinnlos laufen

Industrie Energieverschwendung: Wenn die Werkzeugmaschine ein Heizkörper mit Kühlaggregat ist Wo verpufft in einem Industriebetrieb am meisten Energie? Der Industrieverband Grenchen und Umgebung (IHVG) will es genauer wissen. Ein erstes Fazit: Viele Produktionsanlagen sind überdimensioniert und laufen zu lange im Stand-by-Betrieb. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 01.11.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Industriebetrieben sind Maschinen manchmal bis zu 85 Prozent der Zeit eingeschaltet, ohne produktiv zu sein. Symbolbild: Gaetan Bally/Key

Rainer Züst, Experte für Energiefragen. zvg

Für den Energieexperten Rainer Züst, ehemaliger ETH-Professor und heute preisgekrönter Beratungsunternehmer, ist klar: Auch in der Industrie, wo Effizienz eigentlich zur Tagesordnung gehört, könnte noch viel Energie gespart werden. Es brauche dabei aber einen Abschied von alten Denkmustern.

Im Rahmen des Grenchner Wirtschaftsforums hielt Züst ein umfassendes Exposé über Energie, Nachhaltigkeit und Materialkreisläufe in der Industrie und Bauwirtschaft. Anhand von Beispielen zeigte er falsche oder «ideologische» Denkweisen auf, die sich durch mediale Verbreitung perpetuieren und festsetzen.

Ein Beispiel Züsts aus der Konsumwelt: «Alle Welt regt sich auf, dass ein Surfbrett aus Plastik ist und nicht kompostiert werden kann. Die echten Probleme damit liegen aber ganz woanders.» – Nämlich beim Luftwiderstand (d. h. erhöhten Benzinverbrauch), der entsteht, wenn es ein Dutzend Mal auf dem Autodach ans Meer transportiert wird.

Diese Energie beträgt ein Vielfaches der Herstellung des Brettes. (Das natürlich nach seinem Lebensende am besten in der Kebag verbrannt wird und dort noch Strom produziert.)

Der Lebenszyklus ist das Massgebliche

Mit diesem Gedanken will Züst hinführen zu «Life Cycle»-Überlegungen hinsichtlich des Energieverbrauchs eines Produkts oder einer Industrieinvestition. «Massgebend ist stets der Energieverbrauch während der ganzen Lebensdauer», erklärt Züst. Beim einfachen Beispiel des Surfbrettes liegt für ihn die Lösung auf der Hand: «Man mietet es am besten vor Ort.»

Manchmal weniger offensichtlich sind die Verhältnisse in einem Industriebetrieb. Nicht für Züst allerdings, der schon etliche Betriebe untersucht hat und plakativ, ja provokativ festhält:

«Von den 130’000 spanabhebenden Maschinen, die in der Schweiz installiert sind, agieren viele als gekühlte Heizkörper, die auch noch eine Spindel haben.»

Dies sehe man etwa daran, wenn ein KMU-Patron sich brüste, dass er in seinem «Budeli» dank der Maschinenwärme keine Heizung brauche. «Teurer kann man Heizwärme, glaube ich, nicht produzieren», sagt Züst, der selber in einem Plusenergiehaus lebt.

Oft würden Maschinen und Installationen in einem nicht produktiven Stand-by-Betrieb verharren, den Züst BoN-Betrieb (Betrieb ohne Nutzen) nennt. Dabei wird Strom verbraucht für Öl- und Kühlmittelkreisläufe, Pneumatik, CNC-Steuerung, Schaltschrankkühlung et cetera, also für alles, das mit dem «Leerlauf» zusammenhängt.

Überdimensionierte Maschinen

Oft würden Maschinenparks auch mit zu hohen Leistungen beschafft bzw. angeschlossen. Leistungen, die man in der Praxis kaum je benötige, die aber den Anschlusswert beim Elektrizitätswerk verteuern. Der Gedanke, für alle Eventualitäten gewappnet sein zu müssen, führe zu unnötigen Überdimensionierungen.

Lösungen sieht Züst etwa bei der Entwicklung von raschen Aufwärmzyklen für Produktionsanlagen, in der Wärmerückgewinnung («Möglichst mit Flüssigkeit kühlen, nicht mit Luft») und Materialrezyklierung. Die BoN-Zeit von Installationen, die bis zu 85 Prozent betragen könne, müsse drastisch reduziert werden, fordert er.

Bancomat: Sogar hier lässt sich gemäss Energieexperte Rainer Züst noch einiges an Strom sparen. Dominic Kobelt

«Das kann man sogar mit einem Bancomaten machen, obwohl es mich bei den Verantwortlichen der betreffenden Bank einige Überzeugungsarbeit gekostet hat», schildert Züst: 270 Watt Leistung jahrein, jahraus beziehen, um einen Geldautomaten stets betriebsbereit zu halten, seien jedenfalls zu viel. In der Tat kann man mit dieser Energie heute eine ganze Wohnung beleuchten.

Solaranlagen sind ein Must

Selbstverständlich müssen gemäss Züst so viele Solaranlagen gebaut werden, wie immer möglich:

«Dass man heute noch argumentieren kann, eine Solaranlage rechne sich nicht, ist mir bei den heutigen Gebäudepreisen ein Rätsel. Sie fällt dort kaum mehr ins Gewicht.»

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Überlegungen ist das Recycling und dort vor allem die sortenreine Sicherung werthaltiger Materialien. Allem voran Metalle, denn die Metallherstellung verschlingt am meisten Energie. Das Recycling werde heute oft zu wenig intelligent betrieben und durch Vermischung verschiedener Stoffe gestört.

Von den 87,4 Millionen Tonnen Abfällen, die in der Schweiz jährlich entstehen (10 Tonnen pro Person und Jahr), entstünde der Grossteil in der Bauwirtschaft (85 Prozent). Kein Wunder, sind doch laut Züst in der Schweiz mittlerweile 3,2 Milliarden Tonnen Material verbaut.

Dass Metall rezykliert wird, ist laut Züst essenziell: Denn hier steckt am meisten Energie drin (Foto bei Firma Almeta, Bellach). Oliver Menge

«Recycling ist das eine, schlaues Recycling das andere», meinte Züst. Anzustreben sei, dass ein Grossteil des Materials über mehrere Zyklen ohne Wertminderung wiederverwendet werden kann. Dies gelinge nur bei konsequenter Trennung.

Vorsicht bei CO 2 -Bilanzen

Bei Umweltbilanzen sei überdies Vorsicht geboten, etwa, wenn Energieträger verglichen werden. Wenn man die CO 2 -Bilanz von Atomkraft anschaue, habe sie zwar die Nase vorn. «Betrachtet man aber die gesamte Umweltbilanz, liegt sie etwa gleichauf mit Gas.»

Für den Vorstand des Industrie- und Handelsverbandes Grenchen (IHVG) sind Züsts Überlegungen sehr relevant. So sehr, dass er eine weiterführende Veranstaltung am 22. November anbietet. In den Räumen der Höheren Fachschule für Technik Mittelland werden den IHVG-Mitgliedern zwei Vertiefungsseminare mit Rainer Züst angeboten, eines zum Thema Kauf neuer Maschinen und eines zu Produktdesign.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen