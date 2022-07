Industrie Grenchen: Familie Bobst will Kontrolle über die Bobst-Gruppe zurückerlangen und deponiert Übernahmeangebot Die Familie Bobst will die Kontrolle über die Bobst-Gruppe zurück. Das betrifft auch den Produktionsstandort Grenchen. Primäres Ziel ist es, die Bobst-Gruppe von der Börse zu nehmen. Sébastian Lavoyer 25.07.2022, 08.32 Uhr

Der Hauptsitz der Bobst-Gruppe in Mex bei Lausanne. Zvg

Es ist eine spezielle Ausgangslage: Die Bobst Group ist schon mehrheitlich in Besitz der Familie Bobst, rund 53 Prozent ader Aktien gehören der Finanzgesellschaft JBF Finance SA, die wiederum im Besitz ist von rund 60 Aktionären aus dem Umfeld der Familie Bobst. Nun will die Familie offenbar die komplette Kontrolle zurück über die Bobst Group, die weltweit rund 5800 Mitarbeitende beschäftigt.

Deshalb hat JBF am Montagmorgen ein offizielles Übernahmeangebot lanciert. Sie bietet den restlichen Aktionären einen Kaufpreis von 78 Franken pro Aktie und damit einen Kurs, der 22 Prozent über dem Durchschnittskurs der letzten vier Wochen liegt.

Einer von 11 Produktionsstandorten der Bobst-Gruppe ist in Grenchen

Bis Anfang November soll die Übernahme abgewickelt sein. Die Bobst Gruppe, so der Plan, soll danach dekotiert, also nicht mehr an der Schweizer Börse gehandelt werden. Auch künftig soll der Verwaltungsrat aus Mitgliedern der Familie sowie unabhängigen Personen bestehen.

Bobst ist einer der weltweit führenden Verpackungsanlagenhersteller mit 19 Produktionsstätten in 11 Ländern. Eine davon in Grenchen. Das Unternehmen, das heute mehr als 5800 Mitarbeitende beschäftigt, wurde 1890 von Joseph Bobst in Lausanne gegründet. Es ist heute in über 50 Ländern vertreten und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 1,6 Milliarden Franken.