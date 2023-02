Grenchen: Diese Liegnschaftsverwaltung ist auf Zack

Immobilien «Wir haben für die Sanierungen niemandem gekündigt»: Wie Peter Kunz das Grenchner Ruffini-Hochhaus saniert Ein Vorbild im Lingeriz-Quartier und darüber hinaus: An der Ruffinistrasse 1 bis 4 in Grenchen setzt Immobilienbesitzer Peter Kunz auf ständige Erneuerung, Sauberkeit und einen Hauswart vor Ort. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 14.02.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Besitzer, Hauswart und jahrzehntelange Mieterin: Peter Kunz, Matthias von Arx und Marlene Kohler vor den Liegenschaften Ruffinistrasse 1 bis 4 in Grenchens Westen. Peter Brotschi

Es ist das Wahrzeichen von Grenchen, wenn man die Stadt von Westen kommend erreicht: das Hochhaus Ruffinistrasse 1 mit seiner charakteristischen Fassade in rotem Sichtbackstein. Seit mehr als sechs Jahrzehnten dokumentiert dieses Wohnhaus die rasante und fortschrittliche Entwicklung der Uhrenstadt in den 1950er-Jahren, als Grenchen für Menschen aus der ganzen Schweiz und darüber hinaus zum Schmelztiegel für Arbeit und oft auch für Wohlstand wurde.

Unübersehbar ist vor dem Eingang an einer Tafel festgehalten, wem die Liegenschaft gehört: Peter Kunz, Bau und Finanz AG in Langenthal. Gleich darunter ist die Telefonnummer des Hauswarts zu lesen. Eine Rarität in Grenchen, wo sich hinter den meisten Wohnliegenschaften eine Besitzerschaft verbirgt, die kaum in der Öffentlichkeit auftritt. Ebenso ist ein präsenter und ansprechbarer Hauswart eine seltene Person geworden und zumeist durch anonyme auswärtige Firmen für Gebäudemanagement ersetzt worden.

Werterhaltung steht an oberster Stelle

Das 1960 fertig erstellte Hochhaus und die westlich nebenan liegenden weiteren drei Liegenschaften sind seit dem Jahr 2000 in den Händen von Peter Kunz. Es sei damals ein Abtausch mit der Basler Versicherung gewesen, sagt Kunz. «Ich habe in Basel Liegenschaften verkauft und dafür die Häuser Ruffinistrasse 1 bis 4 in Grenchen mit insgesamt 147 Wohnungen an Zahlung genommen.»

«Über 20 Wohnungen standen damals leer und alle waren sehr sanierungsbedürftig. Aufgrund auflaufender Unterhaltsarbeiten, die in den Jahren vernachlässigt worden sind, sind daher Kosten in Millionen-Beträgen entstanden. Beim Spielplatz gab es nicht mal ein Geländer, das die Kinder von einem Hinunterfallen auf den Garagenvorplatz schützte.»

Im Moment ist das Hochhaus eingerüstet. Die Dilatationsfuge und Dichtungen werden saniert, die Storenbleche neu verschraubt, alle 71 Balkone erhalten Bodenplatten, zudem werden die Brüstungen gestrichen und die Backsteinfassade wird runtergewaschen und versiegelt. Das ist die Strategie der Immobilienfirma Kunz: Die Werterhaltung steht an oberster Stelle.

Das Hochhaus und die danebenstehenden Schwesterbauten stechen mit den Fassaden in rotem Sichtbackstein und weissen Balkonbrüstungen auf dem Flugbild hervor. Peter Brotschi

«Für Sanierung niemandem gekündigt»

Im Verlaufe der Zeit wurden in den vier Mehrfamilienhäusern an der Ruffinistrasse alle Wohnungen renoviert samt Ersatz der Fenster und der Eingangstüren, in den Nummern 2 bis 4 wurden auch die Balkone nach dem heutigen Standard verbreitert. Nur noch vier Wohnungen befinden sich mit langjährigen Mietern im alten Zustand. «Wir haben für die Sanierungen niemanden gekündigt», hält Peter Kunz fest. Zudem wird bei jedem Mieterwechsel die Wohnung wieder auf Vordermann gebracht. Er verschweigt auch nicht, dass es durchaus auch steuerliche Vorteile für die Firma bringt, wenn die Mietzinsüberschüsse wieder in die Werterhaltung investiert werden.

Markantes Ensemble Im Buch «Baukultur im Kanton Solothurn 1940–1980» von Michael Hanak wird die «Überbauung Viadukt» an der Ruffinistrasse 1 bis 4 in Grenchen als ein «städtebaulich markantes Ensemble» bezeichnet. Nach dem Auftakt des sechszehngeschossigen Punkthochhauses im Osten seien die drei Scheibenhäuser mit je fünf Stockwerken seriell hintereinandergestellt worden. «Beispielhaft für den Massenwohnungsbau der 1960er-Jahre wurde hier mit rationaler Bauweise und funktionaler Ästhetik dem hohen Wohnungsbedarf begegnet.» (pbg)

Marlene Kohler wohnt seit fast fünf Jahrzehnten an der Ruffinistrasse 4. Die Urgrenchnerin ist dort am 1. Oktober 1974 eingezogen und fühlt sich sehr wohl im Westen der Uhrenstadt. Ihre Mutter und ihre Tochter lebten in nebenanliegenden Wohnungen. Beide sind verstorben, und Peter Kunz ermöglichte es Marlene Kohler, zwei Wohnungen zu einer zu vereinen. Zudem konnte sie den ebenerdigen Sitzplatz nach ihrem eigenen Geschmack gestalten. «Ich schätze es sehr, dass jederzeit auch ein Hauswart da ist, wenn man ihn braucht», hält Marlene Kohler fest.

Ein Hauswart, der da ist und sich engagiert

Seit 2016 ist dies Matthias von Arx, der im Parterre des Hochhauses auch ein eigenes Büro hat. Der Hauswart wuchs in Bettlach auf und diente in der dortigen Feuerwehr als Offizier. Im Gespräch spürt man, dass der gelernte Forstwart begeistert ist von seiner heutigen Aufgabe in den vier Wohnblocks. Das Wohl der Mieterinnen und Mieter ist auch sein eigenes. Er sehe es jeden Tag bei der Arbeit, wie wichtig es sei, dass eine Ansprechperson vorhanden ist. Es komme manchmal zu schon fast seelsorgerischen Gesprächen.

Peter Kunz ermöglichte es, dass von Arx berufsbegleitend die zweijährige Hauwartschule absolvieren konnte. Kleinere Unterhaltsarbeiten und Reparaturen erledigt er selbst. «Wichtig ist mir auch die Gestaltung und die Sauberkeit der Umgebung der Häuser», betont er. «Einerseits sollen sich die Mieterinnen und Mieter wohlfühlen, aber auch die Passanten sollen ihre Freude haben an den gepflegten Räumen zwischen und um die Häuser.»

«Die Briefkästen sind die Visitenkarte»

Ein Beispiel sind die schon fast unzähligen Briefkästen beim Hochhaus: Alle sind sie gleich sauber, das Metall glänzt und kein einziger Kleber ist zu sehen, Abnutzung und Schmutz sind Fremdwörter. «Die Briefkästen sind die Visitenkarte einer Liegenschaft», sagt denn auch Besitzer Kunz.

Klar angeschrieben, wem die Liegenschaft gehört und an wen man sich wenden kann. Peter Brotschi

Peter Kunz sorgt sich persönlich um seine Liegenschaften und ist oft in Grenchen präsent, wenn auch die Firma mittlerweile an die Kinder übergeben wurde. Er und seine Ehefrau Sonja kümmern sich um das Tagesgeschäft und die Verwaltung. Im Gespräch lässt er durchblicken, dass die Stadt Grenchen über einen schlechten Ruf in der Immobilienbranche besitzt.

In den letzten 20 Jahren seien viele Liegenschaften in renovationsbedürftigem Zustand zu überhöhten Preisen gekauft worden. «Anschliessend sind sie, ohne zu sanieren, noch weiter ausgehöhlt worden.» Damit meint Peter Kunz die Tatsache, dass nur eine möglichst hohe Rendite aus den Objekten gezogen wurde und wird.

Nur noch Rendite: Kritik an der Branche

In seinen Worten schwingt eine gehörige Portion Kritik an der eigenen Branche mit, die allzu oft die Werterhaltung vernachlässigt und sich nur dem Profit verpflichtet fühlt. «Ich habe nur Liegenschaften erworben, in denen ich selbst wohnen würde», sagt Peter Kunz. «Und ich finde es wichtig, dass auch Leute mit einem Einkommen zwischen 4000 bis 6000 Franken ein Anrecht auf eine schöne Wohnung und Umgebung haben.» Er sagt dies und schaut dem Hochhaus entlang nach oben in den winterlichen Himmel. Im März kommt das Gerüst weg. Dann erstrahlt Grenchens Wahrzeichen im Westen in neuem Glanz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen