Neue Apartmentwohnungen in Grenchen fertiggestellt

Grenchen Ein Ensemble, das sich (endlich) sehen lassen kann Im Grenchner Stadtzentrum wurden drei teilweise historische Gebäude saniert. Die Arbeiten dauerten mehrere Jahre und sind jetzt abgeschlossen. Die Vermietung sei erfolgreich, heisst es. Andreas Toggweiler 10.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Drei Gebäude wurden umfassend saniert und renoviert. Hier das Gebäude des ehemaligen Uhrenateliers Tschui mit Wohn- und Gewerbenutzungen. Oliver Menge

Rund 9 Millionen Franken hat Immobilienentwickler Franz Wolf nach eigenen Angaben in die drei Gebäude im Stadtzentrum investiert. Die Arbeiten wurden etappenweise ausgeführt und dauerten mehrere Jahre. In den letzten Wochen wurden jetzt auch die Umgebungsarbeiten noch fertiggestellt.

Im Stadtzentrum zwischen Bettlach und Solothurnstrasse entstand damit ein schönes Ensemble von drei Gebäuden mit unterschiedlichem Alter und Hintergrund. Zwei der drei Gebäude wurden von der Stadt als erhaltenswert eingestuft. Als Erstes wurde ein historisches Gewerbegebäude mit ehemaligen Uhrenateliers (Tschui) saniert, Bettlachstrasse 54 mit zwei Nebengebäuden. Dieses Gebäude wird weiterhin je zur Hälfte gewerblich und zum Wohnen genutzt.

Eines nach dem anderen

Als Nächstes machte sich Wolfs Immobilienfirma Sunnehuus Immobilien AG an die Renovation der ehemaligen Direktorenvilla (Solothurnstrasse 59), wo heute mehrere Wohnungen vermietet werden.

Blick in den Innenhof des Ensembles. Oliver Menge

Gleich daneben befindet sich das Gebäude Solothurnstrasse 57, das wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert stammt und damit für Grenchner Verhältnisse schon sehr alt ist. Auch hier erfolgte eine umfassende Renovation. «Wir haben das historische Gebäude innen teilweise aushöhlen müssen», erklärt Wolf. Bei den anderen beiden Liegenschaften hätten die Mieter während der Umbauarbeiten bleiben können.

Lange Zeit war das Schicksal des prominenten und repräsentativen Hauses direkt an der Solothurnstrasse unklar. Wolf plante zunächst, das Internat der Uhrmacherschule im Gebäude unterzubringen, der Kanton und die Stadt entschieden sich aber für einen eigenen Neubau beim BBZ. Später hiess es, das «Ypsilon», eine Institution für demenzkranke Menschen, ziehe ein, doch auch diese Pläne zerschlugen sich. Das Ypsilon ist inzwischen in die Seniorenresidenz im ehemaligen Howeg-Gebäude eingezogen.

«Im Nachhinein bin ich froh, dass es anders gekommen ist»,

meint Wolf, der unterdessen aus dem Gebäude möblierte Apartment-Wohnungen gemacht hat. Sie werden hauptsächlich von zugezogenen ausländischen Arbeitskräften bzw. ihren Arbeitgebern, die auf den Grossbaustellen bzw. in den neu angesiedelten Pharmakonzernen in der Region (z. B. CSL Behring oder Biogen) tätig sind, gemietet. Oft nur für einige Wochen oder Monate, meist aber über Jahre. Solche möblierten Apartmentwohnungen seien zurzeit in der Region äusserst gefragt, meint Wolf. Nebst den 40 Objekten konnte Wolf weitere sieben Wohnungen kaufen und rund 20 weitere dazu mieten.

zvg zvg zvg zvg zvg zvg zvg

Nicht auf gängigen Immoportalen

Diese Nutzung erfordere auch spezielle Vermarktungsformen, die anders seien als im üblichen Wohnungsmarkt. «Von diesen Leuten kann man ja keine Mietkaution oder langfristige Mietverträge verlangen.» Die Wohnungen werden deshalb durch Mund-zu-Mund-Propaganda in den Grossfirmen oder auf einschlägigen Webportalen wie Airbnb angeboten. Auf den Parkplätzen sieht man denn auch mehr ausländische Autos als solche mit Schweizer Nummern.

Blick von der Solothurnstrasse aus. Zuletzt ungebaut wurde die Hausnummer 57 (links im Bild) Oliver Menge

Dass es so lange (seit 2014) gedauert hat, bis die Liegenschaften und die Umgebung auf Vordermann gebracht wurden, begründet Wolf einerseits mit der Unsicherheit rund um die Nutzung des Hauses 57, anderseits mit dem Umstand, dass er alle Arbeiten in Eigenregie mit Arbeitskräften seiner eigenen Firmen durchgeführt habe und dass keine Eile bestand. «Das hat einfach seine Zeit gedauert, dafür sieht jetzt alles schön aus und ist auch solide, energetisch top isoliert und nur noch mit einer einzigen Gasheizung mit Fernzuleitungen zu den anderen Gebäuden.»

In der Tat hat es nebst der ansprechenden Umgebungsgestaltung sogar noch für etwas Kunst am Bau gereicht. Metallskulpturen im Innenbereich, die Balkongeländer am Haus Nummer 59 sowie der neue Metallzaun seien vom befreundeten Metallbauer und Kunstschlosser Nik Höltschi angefertigt worden, erklärt Wolf.

Bad-Liegenschaft jetzt bei Swiss Estates

Nichts mehr zu tun habe er übrigens mit der sogenannten Bad-Liegenschaft (Bahnhofstrasse 31-39), versichert Wolf. Dieses Ensemble habe er an eine Firma des Immobilienunternehmers Udo Rössig verkauft (Swiss Estates AG), die in Grenchen auch noch weitere Liegenschaften an der Bettlachstrasse und an der Centralstrasse besitzt. «Aber das ist eine andere Geschichte», meint Wolf mit Augenzwinkern. Er rät allen Immobilienbesitzern, potenzielle Käufer gut zu überprüfen und auch zu «googeln».

In der Tat. Der Immobilienunternehmer bzw. die Firma hält die Gerichte, die Journalisten und auch die Kommentatoren in den einschlägigen Finanzportalen seit Jahren auf Trab. Sogar die «Weltwoche», sonst als eher unzimperlich bekannt, schreibt über dessen Aktivitäten nur mit Pseudonym.