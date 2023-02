Bahnrad-EM im Velodrome Grenchen: Alle Infos

Im Velodrome Bahnrad-EM vom Mittwoch bis Sonntag in Grenchen: Alle Infos Diese Woche drehen die besten Bahnspezialisten Europas im Tissot Velodrome in Grenchen ihre Runden und kämpfen um Medaillen. Wir haben für Sie das Programm zusammengestellt. Redaktion 07.02.2023, 20.17 Uhr

Die Bahnrad-EM 2023 findet im Velodrome in Grenchen statt. Ulf Schiller / schillerphoto.com

Die Bahnrad-Europameisterschaft in Grenchen dauert von Mittwoch, 8. bis Sonntag, 12. Januar 2023.

Bei der EM in München im letzten Jahr gab es keinen Schweizer Medaillengewinn. Die Bahnrad-EM in Grenchen bildet gemäss «SRF Sport» den Auftakt zur Qualifikationsphase für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

Die Bahnrad-EM findet im Tissot Velodrome in Grenchen statt. Bereits 2015 und 2021 war sie hier. 2023 wird also das dritte Mal innert acht Jahren sein, dass der Event in Grenchen stattfindet. Und das ausgerechnet in dem Jahr, indem der Velodrome sein 10-jähriges Bestehen feiert.

Velodrome an der Neumattstrasse 25 in Grenchen:

Im Schweizer Team fahren sieben Frauen:

Michelle Andres

Fabienne Bur

Elena Hartmann

Jasmin Liechti

Léna Mettraux

Marlen Reusser

Aline Seitz

Kann Marlen Reusser in Grenchen jubeln? Pierre Teyssot/Freshfocus / Zuma/ESPA Photo Agency/CSM

Marlen Reusser startet das erste Mal an einer Bahnrad-EM. Die Bernerin hatte in der Vergangenheit auf der Strasse bereits zweimal den Titel Einzelzeitfahren und einmal Silber in der Mixed-Staffel gewonnen.

Sechs Männer gehen für die Schweiz in Grenchen an den Start:

Dominik Bieler

Noah Bögli

Claudio Imhof

Lukas Rüegg

Valère Thiébaud

Alex Vogel

Claudio Imhof gewann im Dezember die UCI Track Champions League. Will Palmer/Swpix.com

Beim letzen Mal 2021 gewannen Claudio Imhof, Simon Vitzthum, Valère Thiébaud und Alex Vogel Silber im Vierer. Claudio Imhof gewann zudem Bronze in der Einerverfolgung.

Es gibt elf verschiedene Disziplinen. Am Start sind rund 240 Athleten und Athletinnen aus fast 30 Ländern.

Vormittags ab 10.30 Uhr starten jeweils die Warm-Ups. Die Rennen starten ab 12 Uhr (Session 1 von 12 bis 16 Uhr). Die zweite Session dauert von 18 bis 20 Uhr.

An folgenden Tagen finden Finalrennen statt:

Eine Übersicht für das komplette Programm finden Sie hier.

Tickets gibt es am Empfang im Tissot Velodrome oder auf eventfrog.ch.

SRF überträgt via Stream wie folgt:

8. Feb. 18:00-20:15 Uhr

9. Feb. 18:00-21:45 Uhr

10. Feb. 18:00-21:30 Uhr

11. Feb. 17:45-21:35 Uhr

12. Feb. 15:15-18:45 Uhr

Auch Eurosport und andere europäische Sender übertragen. Eine Übersicht findet sich hier.

Event-Programm mit sämtlichen Infos: hier