Grenchen: Gemeinderat spricht Geld für Spielplätze

Neues Konzept Grenchen professionalisiert die Spielplatzbetreuung – «mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis» Professionelle Betreuung ist gewünscht: Der Gemeinderat Grenchen spricht einen neuen jährlichen Kredit von 48'000 Fr. für betreute Quartierspielplätze. Andreas Toggweiler 01.12.2021, 05.00 Uhr

Der neue städtische Spielplatz an der Lindenstrasse. Oliver Menge

«Mit dieser Vereinbarung erhält die Stadt Grenchen das gewünschte Spielplatzkonzept, welches im Vergleich zu Solothurn und Olten das beste Preis/Leistungsverhältnis bietet und das als einzige Stadt mit dem Unicef-Label im Kanton Solothurn», heisst es in der Vorlage, die am Dienstag vom Gemeinderat behandelt wurde. Mit dem einstimmigen Ja des Gemeinderates am Abend wurde jetzt auch ein Dossier abgeschlossen, das einige Zeit pendent war und eng verknüpft ist mit dem neuen Spielplatz an der Lindenstrasse.