Howard Carpendale trat im Grenchner «Luxory» auf

Weltmädchenfussballtag «Mädchen gehen oft unter im Fussball» – junge Fussballerinnen brauchen Förderung und Vorbilder

Am ersten Weltmädchenfussballtag in Solothurn ist man sich einig: Der Frauenfussball wird präsenter. Der Fokus des Events liegt auf den Nachwuchsspielerinnen: Sie sollen ihre Vorbilder sehen, Träume für ihre Zukunft entwickeln und – am allerwichtigsten – Spass am Spiel haben.