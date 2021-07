Grenchen: Keine Überschwemmungen aber vollgelaufene Keller

Feuerwehr im Einsatz In Grenchen ist die Hochwasser-Lage einigermassen stabil geblieben Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Grenchen waren gefordert und schon früh auf den Beinen. Stadtpräsident François Scheidegger verschaffte sich auf einem Rundgang mit Feuerwehrkommandant Thomas Maritz einen Überblick. Oliver Menge 15.07.2021, 15.18 Uhr

Hochwasser: Im Bild Baubedarf in der Witi wird überflutet. Oliver Menge

Die Niederschläge in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren einmal mehr heftig. Grund genug für Stadtpräsident François Scheidegger, gemeinsam mit Feuerwehrkommandant Thomas Maritz einen Augenschein zu nehmen. Die Feuerwehr war schon frühmorgens zur Firma Baubedarf gerufen worden, der an der Staadstrasse in der Witi liegt. Dort waren die Keller vollgelaufen.

Oliver Menge

In der Witi haben sich überall kleinere oder grössere Seen gebildet, weil die Böden komplett durchnässt sind und das Regenwasser nicht mehr versickern kann. Einer dieser Seen hatte sich unmittelbar vor der Einfahrt ins Lager von Baubedarf gebildet und das Wasser war durch Fenster, Schächte und das Treppenhaus ins Untergeschoss gelangt und stand dort rund 40-50 Zentimeter hoch. Das Wasser musste von der Feuerwehr herausgepumpt werden, die Eingänge wurden mit Sandsäcken gegen weitere Wassereinbrüche gesichert.

Oliver Menge

Beim Bauernhof südlich der Pumptrack lief ebenfalls Wasser in den Keller des Wohnhauses. Auch dort wurde musste die Feuerwehr den Keller auspumpen. Hier stand man knietief im Wasser. Ein Blick zur Hostet zeigt, auch hier kann das Wasser nicht mehr versickern, der Boden ist vollgesogen und von unten drückt das Grundwasser, dessen Spiegel auch sehr hoch ist.

Im Wohnhaus beim Bauernhof südl der Pumptrack steht der Keller voller Wasser. Kdt Thomas Maritz erhält einen weiteren Notruf.

Hier stand das Wasser knietief. Oliver Menge

Im Lingeriz wars vergleichsweise ruhig

Stadtpräsident François Scheidegger und Feuerwehrkommandant Thomas Maritz gemeinsam beim Augenschein im Lingeriz.

Ein neuralgischer Punkt in den letzten Jahren war bei Starkregen immer wieder ein Hang oberhalb des Lingeriz-Quartiers: Bereits Anfang Jahr war das Wasser sturzbachmässig über eine kleine Treppe zwischen den Blöcken heruntergerauscht. Und vor zwei Jahren hatte diese Zeitung schon einmal an gleicher Stelle darüber berichtet, wie es dort zu Überflutungen kam.

Michael Stuber, Einsatzleiter der Feuerwehr Grenchen zur Hochwassersituation:

Oliver Menge

Diesmal hatte die Feuerwehr schon vorgesorgt und frühzeitig mit Sandsäcken dem Wasser den Zugang zu den Gebäuden verwehrt. Zwar kam trotz des starken Niederschlags in der Nacht nicht so viel Wasser, wie bei früheren Ereignissen. Aber an einer Stelle lief dann aber doch über einen Lüftungsschacht mit einem undichten Fenster Wasser in eine Waschküche im Untergeschoss des einen Blocks und die Feuerwehr musste dort ebenfalls Pumpen einsetzen.

Insgesamt waren rund 30 Feuerwehrmänner- und frauen im Einsatz am Donnerstagmorgen, um an den verschiedenen Orten in der Stadt Keller leerzupumpen und Sandsäcke zu verlegen.

Pegel der Aare markant tiefer

Scheidegger wollte auch noch Staad einen Besuch abstatten, wo am Mittwoch die Aare sehr hoch stand und beispielsweise der Brätlistand bei der Kapelle bereits überflutet war. Einen Tag später war der Pegel der Aare merklich gesunken und lag rund 80 Zentimeter tiefer als tags zuvor.

Allerdings sei das dem Umstand zu verdanken, dass das Wehr in Port etwas geschlossen wurde, um dem unteren Kantonsteil und dem Kanton Aargau etwas Entlastung zu geben, erklärte Feuerwehrkommandant Thomas Maritz. Im Gegenzug überlaufe jetzt der Bielersee, denn das Wehr in Hagneck müsse geöffnet bleiben, weil sonst die Matte in Bern und Aarberg unter Wasser stünden.

Spürbar erleichtert

Er sei erleichtert, sei alles bisher glimpflich verlaufen, meinte Stadtpräsident François Scheidegger beim abschliessenden Besuch im Feuerwehrmagazin, wo nach und nach die Einsatzkräfte von den verschiedenen Schadenorten her eintrafen.

Der Stadtpräsident bedankte sich herzlich bei den Feuerwehrleuten für ihren unermüdlichen Einsatz und betonte, wie sehr er das Korps schätze. Maritz organisierte derweil die Ablösungen und schickte diejenigen Einsatzkräfte nach Hause - oder zur Arbeit - die er entbehren konnte.

Oliver Menge

