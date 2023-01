Hilari Grenchen: Der Stapi wird auf den Mond geschossen

Hilari Grenchen Der Stapi soll doch mal prüfen, ob eine Expansion der Stadt Grenchen möglich wäre – auf dem Mond Die Narren haben am Freitag die Macht im Hôtel-de-Ville übernommen und den Stadtpräsident mit einer Rakete ins All geschossen. Das Zepter im Stadthaus schwingt nun bis Aschermittwoch Obernarr Pädu, der Erste, Patrick Meier. Oliver Menge Jetzt kommentieren 13.01.2023, 20.52 Uhr

Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger und Obernarr Patrick Meier vor dem Hôtel-de-Ville mit den Guggenmusiken Schuelschwänzer und Cocoloris Oliver Menge

Zwei Jahre mussten die Narren warten. Ein fieses Virus hat ihnen die letzten beiden Fasnächte komplett vermiest, 2020 hatte man grade noch mal Glück gehabt. Denn eine Woche später mussten damals die Berner und die Basler Fasnacht schon abgesagt werden.

Aber jetzt war es endlich so weit, die Narren sind hungrig auf Schabernack, träfe Sprüche, farbenfrohe Kostüme, aufs Singen, Festen und Lachen. Und auf die Macht! Die wollten sie am Hilari übernehmen, zu den fetten Guggenklängen der Schuelschwänzer und den etwas feineren Tönen der farbenfrohen Cocoloris.

Hilari Grenchen: Schuelschwänzer Oliver Menge

Hilari Grenchen: Cocoloris Oliver Menge

Stadtpräsident François Scheidegger und Obernarr Patrick I traten am Hilari gemeinsam vor die trotz Hudelwetter zahlreich erschienenen Närrinnen und Narren vor dem Hôtel-de-Ville, um die Zeremonie der Machtübernahme durchzuführen.

Die Narren übernehmen das Zepter

Der Obernarr begann seine Rede: «Närrinne, Narre d’Zit isch cho – Jetzt muess z’Gränche öppis goh. Jetzt si mir Narre a der Macht – Jetzt wird gsunge, gfeschtet, glacht.» Patrick, der Erste, der dem Stadtpräsidenten zu verstehen gab, er brauche jetzt nicht mehr ins Stadthaus zu kommen, stellte auch fest, dass es noch zu früh sei für dessen Pensionierung, man ihn aber auch nicht überlasten wolle.

Ein kurzer Zusammenschnitt des Hilari Grenchen 2023 Oliver Menge

Also was tun mit dem Aufgaben-Losen? Doch er habe da eine Idee: «Uf der Wält isch jo e Megatrend – Dass me uf e Mond jetzt rennt. I der Hoffnig me chönn do – Spöter einisch läbe no. Au du chönntsch dört emol sondiere – Ob d’Stadt dörthi chönnt expandiere.»

Gesagt getan: Der Stapi war bereits in einen Astronautenanzug gesteckt worden und Patrick I fuhr weiter mit seiner Rede, nicht ohne einen Seitenhieb zu setzen: «Mir wünsche Dir e guete Flug – Due doch grad im gliche Zug – Au d’Lüt vor GRK mitnäh – Das würd e ächte Mehrwärt gäh – Du würdsch wenn mir feschte, tanze, lache – e grosse Schritt für d’Mönschheit mache. Nach der Fasnacht chasch du wieder cho – Die angere chasch dobe loh!»

Der Stapi übergibt die Plakette an Obernarr Patrick den Ersten. Oliver Menge

Der Stapi war nicht um eine Antwort verlegen: «Narre ich weiss, d’Zit isch cho – Das ich mis Amt jetzt muess verloh – E grosse Schritt für d’Mönschheit mache – Dass Dir chöit feschte, singe, lache. Do chasch jetzt d’Plagette ha. Liebe Ober, dänk de dra – E Stadt wie Gränche do z’regiere – Chönnt de zum’ne Burnout füehre!»

Mit diesen Worten übergab Stapi Scheidegger die Plakette, das Insignium der Macht, an Ober Patrick, den I.

Ohne Zwischenhalt zum Mond

Der Stadtpräsident verabschiedete sich mit den Worten: «Ich gang go luege ob sichs lohnt – Z’expandiere ufe Mond. Wenn ich cha zrugg uf d’Ärde cho – Bi ich am Äschermittwuch do!»

Hilari Grenchen: Stadtpräsident François Scheidegger auf dem Weg zum Mond. Oliver Menge

Scheidegger wünschte den Narren eine schöne Fasnachtszeit, wurde bei der Rakete noch mit dem Astronautenhelm ausgerüstet – der Countdown wurde runtergezählt und die Narren spendeten Beifall, als das Himmelsgefährt samt seiner wertvollen Fracht mit Getöse, Rauch und Blitzgewitter – wenigstens mit etwas Fantasie und Vorstellungskraft – vom Podest abhob und im wolkenverhangenen Nachthimmel verschwand.

