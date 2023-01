Hilari Bettlach: Gemeindepräsidentin tritt die Macht den Narren ab

Hilari Bettlach Am Hilari Bettlach ging’s nicht nur um die Fasnacht – auch Themen wie das Energiesparen hatten ihren Platz Der Schlüssel der Macht ging von Barbara Leibundgut an die «zünftigen Bettlacher» – die Gemeindepräsidentin und die Zünftlerin Angie Hess lieferten sich ein gehaltvolles Hilari-Zwiegesprächsduell. Oliver Menge Jetzt kommentieren 13.01.2023, 21.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hilari Bettlach: Nach den Klängen der Guggenmusik Krachwanze halten Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut und Angie Hess von den zünftigen Bettlachern ihr Hilari-Zwiegespräch. Oliver Menge

Traditionsgemäss trafen sich die Bettlacher Fasnächtlerinnen und Fasnächtler pünktlich um 19.19 Uhr vor dem Gemeindehaus. Umrahmt von den Guggenklängen der Krachwanzen ging es nach zwei Jahren Pause darum, die Macht in Form des Schlüssels wieder an die Narren zu übergeben.

Dabei durfte auch das närrische Zwiegespräch zwischen Angie Hess und der Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut nicht fehlen, das in diesem Jahr nach der langen Pause gespickt war mit aktuellen Informationen und Interna aus dem Gemeindehaus.

Hilari Bettlach: Die Guggenmusik Krachwanze. Oliver Menge

So wurde von der Zünftlerin das Energiesparen thematisiert: «Au ig bi stetig langsahhhm öuter woorde – Au die chline Bräschteli die mache mer langsam Sorge – Aber haut, das si jo gar nit mini Auge wo spinne – das isch d Gmeind wo het müesse s Liecht abedimme.»

Die Gemeindepräsidentin war nicht um eine Antwort verlegen: «Jo, leider hei mer müsse Strom ispare – Muesch jetz s Gmües mit em Dechu druffe gare – D Heizige düe mir abeschrube – Mit em Auto drücke mir jetz nümm uf dTube.»

Hilari Bettlach: Auch die Kleinsten sind mit von der Partie. Oliver Menge

Ein leidiges Thema ist die abnehmende Zahl an Fasnachtsbegeisterten, so verzeichneten die Wanzen einen Mitgliederschwund und auch das Gwösch musste abgesagt werden: «Früecher hätte sech d Wanze z füfzigschte do uf d Stäge drängt – Hütt hätte wohl zwöi Bänkli füürig glängt – Aber au mir Zünftler chönnte meh Lüt veträgä – hei mer doch au für das Johr müesse s Gwösch absägä.»

Auch die Gemeindepräsidentin bedauerte dies: «Schad gits keis Gwösch zum Lätsche – Hätt no e Bitrag gah zum dräckigi Wosch lo wäsche – Dr Chrüsch muess mit de Stöck cho tanze – Nid vom Schifahre, nei er gheit am Pool a Ranze.» Ohne «Chrüsch», so hat die Redaktion recherchiert, ist die Bettlacher Fasnacht halt keine richtige Fasnacht.

Hilari Bettlach: Nach den Klängen der Guggenmusik Krachwanze übergibt Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut den Schlüssel der Macht an Angie Hess von den zünftigen Bettlachern. Oliver Menge

Der Schlüssel der Macht wird übergeben

Nach einem Seitenhieb auf die zu bequemen Stühle im Gemeindehaus, auf denen es sich gut schlafen lasse und die der Suva aus dem Grund nicht passen, ging es zur Schlüsselübergabe und Machtübernahme durch die Narren.

Angie Hess und Barbara Leibundgut erwähnten in der Folge die grossen Bälle an der Bettlacher Fasnacht, den Märliwald der Wanzen in der Büelenhalle und – diesen ganz besonders – den allerletzten Moorenball im Pfarreizentrum, wo nochmals so richtig Gas gegeben werden soll, «nächer lö mer se lo stärbe die Sau...sä». Mit dem Bööggverbrennen wird dann die Fasnacht am Aschermittwoch beendet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen