Breites Angebot Von A wie «Aare Fenster» bis Z wie «Zelgli Träff»: Die Herbstmesse Büren hat in der Tennishalle viel zu bieten Ab nächsten Donnerstag zeigen 56 Aussteller und Gewerbetreibende an der Herbstmesse Büren ihr umfangreiches Angebot. Schwingsportbegeisterte kommen dabei besonders auf ihre Kosten. Oliver Menge 25.10.2022, 12.00 Uhr

Das Organisationskomitee der Herbstmesse Büren an der Aare von links: Beat Schwab Pius Leimer, Nicole Reusser, Alfred Lehmann, Daniel Reusser, Irene Schaller, Andreas Scheidegger. Matthias Käser

1988 fand die erste Bürener Herbstmesse statt, sie wurde alle zwei Jahre durchgeführt – mit einer Ausnahme: Pandemiebedingt fiel sie 2020 aus.

Demzufolge ist es die 17. Ausgabe der beliebten Herbstmesse, die ab Donnerstag in der Tennishalle an der Riesenmattstrasse 20 stattfindet. 56 Gewerbetreibende aus Büren und Umgebung, 40 Bisherige und 16 Neue, bieten einen Einblick in ihr Gewerbe, einen Überblick über ihr Angebot und die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit ihrer Kundschaft.

In diesem Jahr geniesst der Schwingklub Unteres Seeland Gastrecht. Nebst den öffentlichen Trainings der Jungschwinger am Donnerstag und Freitag und einem Schnupperschwingen für alle ist am Samstag die Autogrammstunde mit Chrigu Stucki, dem Schwingerkönig 2019 und weiteren Teilnehmern des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests, einer der Höhepunkte der Messe.

Weitere Attraktionen sind die Modeshows der Boutique Barbara, wo aktuelle Freizeitmode gezeigt wird und das Kinderbuch-Kino Bilderbuch-Märli, durchgeführt von der Bibliothek Büren.

Neue Festwirtschaft und neuer Barbetreiber

Als neuer Betreiber der Festwirtschaft konnte die Linde AG aus Orpund verpflichtet werden, die sich bereits am Seeländischen Schwingfest Oberwil und auf dem Gurten bewährt hat: Pouletflügeli, Burger, Pommes und Salate – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch der Barbetreiber ist neu: Statt des Ski- und Freizeitclubs wird die Bar jetzt vom Picadilly-Pub betrieben.

Öffnungszeiten und Programm der Herbstmesse Büren Donnerstag, 27. Oktober 2022:

- Messe geöffnet von 17 bis 22 Uhr

- Festwirtschaft: 17–0.30 Uhr

- Barbetrieb 19–0.30 Uhr

- Jungschwingertraining: 18–20 Uhr

- Modeshow: 19 Uhr Freitag, 28. Oktober 2022

- Messe geöffnet: 17–22 Uhr

- Festwirtschaft: 17–1.30 Uhr

- Barbetrieb: 20–1.30 Uhr

- Jungschwingertraining: 18–20 Uhr

- Modeshow: 20 Uhr Samstag, 29. Oktober 2022

- Messe geöffnet: 12–22 Uhr

- Festwirtschaft: 12–1.30 Uhr

- Barbetrieb: 20–1.30 Uhr

- Kinderhort 13–19 Uhr

- Autogrammstunde Chrigu Stucki: 14–15 Uhr

- Schnupperschwingen für alle: 14–16 Uhr

- Bilderbuch-Märli: 14 und 16 Uhr

- Modeshow: 20 Uhr Sonntag, 30. Oktober (Achtung: Zeitumstellung Winterzeit!)

- Messe geöffnet: 10–17 Uhr

- Festwirtschaft: 10–17 Uhr

- Kinderhort: 11–17 Uhr

- Bilderbuch-Märli: 13 und 15 Uhr

- Modeshow: 15 Uhr

Auf Unterhaltung, sprich Konzerte, will man dieses Jahr verzichten. Vor vier Jahren fanden die beiden Konzerte mit Hene und Jessica Maurer zwar Anklang beim Publikum, aber der Soundcheck bei geöffneter und gut besuchter Messe sei von vielen Ausstellern und einem Teil des Publikums dann doch als sehr störend empfunden worden, sagt Pius Leimer, der Sekretär und Vizepräsident des Organisationskomitees. «Die Infrastruktur lässt eine Trennung von Anlass und Messe einfach nicht zu.»

Während der Dauer der Messe, die am Donnerstag um 17 Uhr ihre Tore öffnet, besteht entlang der Aare auf der Riesenmattstrasse eine Einbahnregelung, der Verkehrsdienst sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Parkplätze findet man auf der Nordseite bei der Badi, Samstag und Sonntag können die Parkplätze beim Brandausbildungszentrum und der Signal AG benutzt werden.

Das benachbarte Fitnesscenter Burger Fit ist übrigens während der gesamten Messedauer geöffnet und frei zugänglich.

