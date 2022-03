Helikopter-Zentrum Wie lange bleibt der Widerstand gegen den «Swiss Rotor Hub» in Grenchen bestehen? – Einsprecher geben sich bedeckt Noch hält der Investor an seinem Projekt für ein Helikopter-Kompetenzzentrum am Grenchner Flughafen fest. Der Zeitpunkt der Umsetzung ist aber wegen Einsprachen nach wie vor offen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Visualisierung neues Helikopter-Kompetenzzentrum der Centaurium Aviation Ltd, die anstelle des Farner Hangars einen Neubau erstellen will. zvg

Im November 2020 hat die Firma Centaurium Aviation ein Baugesuch für ein Helikopter-Ausbildungszentrum beim Flughafen Grenchen eingereicht. Zuständig für Bauten auf dem Flughafenareal ist das Bundesamt für Zivilluftfahrt Bazl.

Weil die Flugbewegungen, insbesondere der Freizeitfliegerei und damit die Einnahmen am Flughafen zurückgehen, entspricht das Helikopter-Ausbildungszentrum, das stark auf die Ausbildung mittels Flugsimulator setzt, genau der Zukunftsstrategie des Flughafens, wie es damals hiess.

Der Investor zahlt einerseits Baurechtszinsen, anderseits auch für den Umstand, dass er seine Investition überhaupt auf einer Flughafeninfrastruktur machen kann. Denn anderswo wäre ein Hangar in der Tat nicht sinnvoll. Allein dies sei dem Investor jährlich einen sechsstelligen Betrag wert, erklärt Conrad Stampfli, Vizepräsident des Flughafenverwaltungsrates.

Conrad Stampfli ist Wirtschaftsanwalt und Flughafen-Verwaltungsrat. Hanspeter Bärtschi

Willkommene Einnahmen für den Flughafen

Dies komme in einer Zeit, wo sich die Schere zwischen Aufwand und Ertrag für den Flughafen weiter auftut, sehr gelegen. Der generelle Trend laute nämlich mehr Regulierung, mehr Auflagen, mehr Kosten – und weniger Flugbewegungen bei der Freizeitfliegerei. Grenchen will sich deshalb vermehrt als Ausbildungsflughafen positionieren.

Gerechnet wird nebst den Investitionen von mindestens 6 Mio. Franken auch mit bis zu 15 neuen Arbeitsplätzen. Die Firma Centaurium von Arzt und Unternehmer Daniel Borer, die 2011 gegründet wurde und ihren Sitz seit September 2020 in Grenchen hat, hat die Generalvertretung von Bell Textron Helicopters für die Schweiz. Sie plant, im neuen Hangar auch den Schweizer Verkaufs- und Servicepunkt einzurichten.

Geplant ist ferner, dass die Helikopterfirma Swiss Mountain Flyers, die zurzeit in Containern weiter hinten auf dem Flughafengelände untergebracht ist, in den Swiss Rotor Hub genannten Neubau umzieht.

Ferner sind eine Flugärztliche Praxis und Arbeitsplätze der Flug- und Sicherheitsexperten vorgesehen. Sowohl die Stadt Grenchen als auch der Kanton Solothurn würden voll hinter dem Vorhaben stehen, betont Stampfli.

Die Einsprachen sind noch nicht bereinigt

Allein, das Bauvorhaben ist immer noch durch Einsprachen blockiert. Und es sind nicht etwa Umweltschützer, Gemeinden oder Parteien, die sich gegen den Flughafenausbau wehren, sondern Firmen und Vereine, die am Flughafen selber ansässig sind. «Das gibt's wohl sonst nirgends bei einem solchen Ausbauprojekt eines Flughafens», entfährt es dazu Conrad Stampfli.

Flughafen mit Tower und Hotel: Die Einsprecher sind Firmen und Vereine vom Flughafen selber. Peter Brotschi / Solothurner Zeitung

21 Einsprecher haben im Januar 2021 eine Einsprache mit diversen Punkten unterzeichnet: Die Bedenken reichen von der Parkplatzsituation vor dem Flughafen über die Verkehrssituation auf dem Flughafengelände und der Entflechtung von Heli- und Flugbetrieb bis zu den vorgesehenen Gästezimmern im Rotor Hub, an denen der Hotelier nebenan natürlich wenig Freude hat.

Doch was sind die wirklich essenziellen Punkte, welche die Einsprecher erreichen wollen? Sie betonen nämlich, dass sie das Projekt an sich nicht verhindern möchten. Cyrill Kobler, Präsident des Aeroclubs Grenchen und Sprecher der IG LSZG, wie sich der Verein gestützt auf das Flugjargon-Kürzel des Grenchner Flughafen nennt, will nichts dazu sagen:

«Im letzten Jahr haben wir mit dem Bauherrn vereinbart, dass wir zum Thema Rotor Hub keine weitere mediale Stellungnahme abgeben, bis das Thema vom Tisch ist.»

Steht der Hangar am falschen Ort?

Im März 2021 hatte die IG in einem Communiqué über ihren Standpunkt orientiert. Aus fliegernahen Kreisen ist aber zu vernehmen, dass der Schuh nach wie vor am selben Ort drückt: Für die bisherigen Anrainer steht der neue Rotor Hub am falschen Ort auf dem Flughafengelände und behindere damit den übrigen Betrieb.

Der ungelöste Konflikt hat inzwischen auch den Verein Pro Regionalflughafen Grenchen (VPRG) auf den Plan gerufen, der anlässlich des vor rund zehn Jahren aktuellen Projekts für eine Pistenverlängerung gegründet worden war. Nachdem das Projekt nicht realisiert werden konnte, blieb er jetzt einige Jahre inaktiv, wurde aber nie aufgelöst, wie Präsident Silvan Granig erklärt.

Der Verein mit Wirtschaftsvertretern und Firmen aus der Region Grenchen gibt in einer Mitteilung seiner Sorge Ausdruck, dass der anhaltende Widerstand gegen das Projekt dieses am Ende gefährden könnte. Es sei wichtig, dass das Projekt jetzt vorangetrieben werde, meint der VPRG.

Verein kritisiert Partikularinteressen

«Momentan wird die Projektumsetzung durch Einspracheverfahren blockiert, bei der Partikularinteressen am Flughafen ansässiger Firmen vorgebracht werden. Dies ist aus unserer Sicht nicht zielführend», schreibt der Verein Pro Regionalflughafen. Dem Flughafen drohe eine attraktive Chance zu entgleiten. «Wir sind überzeugt, dass der gesamtwirtschaftliche Effekt des Projekts auch den ansässigen Firmen zugutekommt.»

Conrad Stampfli geht zwar von der Abweisung der Einsprachen aus, denn das Bazl habe im Grundsatz keinerlei Einwände gegen das Projekt. Auch seien neue Lärmprognosen erstellt worden, in Absprache mit dem Bundesamt für Umwelt. Die Einsprecher können jetzt zu den Ergebnissen Stellung nehmen.

Zum jetzigen Zeitpunkt habe er immerhin keinerlei Andeutungen von Investor Centaurium bzw. Daniel Borer, dass er vom Projekt in Grenchen abrücke – und dies obwohl benachbarte Regionalflughäfen, etwa in Payerne oder Bern, das Vorhaben mit offenen Armen empfangen würden, meint der VR-Vizepräsident.

Weiterzug befürchtet

Etwas anderes sei, falls die Einsprachen ans Bundesverwaltungsgericht oder gar ans Bundesgericht weitergezogen würden, meint Stampfli. Dies würde das Verfahren auf unabsehbare Zeit verlängern.

Drei der 21 Einsprecher haben laut Stampfli inzwischen zurückgezogen. Aber wenn auch nur einer der ursprünglich 21 Unterzeichner daran festhält, habe dies dieselbe Wirkung.

