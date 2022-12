Heinz Hugi Oberwils Gemeindepräsident tritt ab: «Ich komme immer gut an bei den Leuten, ich weiss gar nicht warum» Nach zwölf Jahren tritt Oberwils Gemeindepräsident Heinz Hugi per Ende Jahr zurück. Der Späteinsteiger in die Politik schaut auf eine erfolgreiche Ära zurück. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Politik werde ihm jetzt wohl etwas fehlen, sagt Heinz Hugi, der abtretende Gemeindepräsident von Oberwil bei Büren. Hanspeter Bärtschi

An einem Oktoberabend im Jahr 2010 klingelte es an der Haustüre von Heinz Hugi. Die Besucherin bat um etwas Zeit und fragte ihn, ob er sich als Gemeinderat zur Verfügung stellen würde. Erst war Hugi sehr skeptisch, was da auf ihn zukommen würde. Doch er hatte Ja gesagt.

Dies war der Anfang der politischen Karriere des nun scheidenden Gemeindepräsidenten. Er wurde gleich zum Vizepräsidium «verknurrt» und übernahm nach zwei Jahren das Präsidium. Er habe diesen Entscheid keine Sekunde bereut, gesteht Hugi heute ein. Es sei eine Lebensschule gewesen, zwar mit harter Arbeit verbunden, doch diese habe sich ausbezahlt. Auch als er mit gesundheitlichen Problemen kämpfte, hatte ihm diese Aufgabe Kraft gegeben.

Oberwil in der ganzen Schweiz bekanntgemacht

Der waschechte Oberwiler, der nur acht Jahre seines Lebens nicht in Oberwil wohnte, hat das Dorf in der ganzen Schweiz bekanntgemacht. 2017 beschloss er zusammen mit der Gemeindeschreiberin spontan, an der Sendung «Dorfplatz» bei der Musikwelle von Schweizer Radio und Fernsehen teilzunehmen. Oberwil hat dabei prompt den zweiten Platz erreicht. Ebenfalls den zweiten Rang hat das Dorf beim Minergie-Rating der Berner Gemeinden in der Kategorie kleine Gemeinden geholt.

Heinz Hugi wurde vom Gemeinderat mit einem Abschiedsgeschenk überrascht. zvg

Hugi ist stolz, dass Oberwil den Musiktag und das Schwingfest ins Dorf holen konnte. Beides ausgezeichnet ausgerichtete Feste. Er organisierte oft Führungen für Vereins- und Organisationsdelegationen, um ihnen das kleine Dörfchen am Rand des Bucheggbergs zu zeigen. Schmunzelnd erinnert er sich daran, dass er sich einmal als weitherum bekannter Samichlaus an einem Bundesratshöck im Bürenmoos zur Verfügung stellen durfte.

Immer sich selber bleiben, ist das Motto

«Ich komme immer gut an bei den Leuten, ich weiss gar nicht warum», wundert er sich. Doch wenn man ihn sieht, stets mit einem breiten Lachen auf dem Gesicht, überrascht dies nicht. Aber es ist nicht nur die fröhliche Erscheinung, die ihn ausmacht. Volksnähe war immer seine Priorität. Er führte die Sprechstunde ein, pflegte den Austausch mit anderen Gemeindepräsidien, und auch der Kontakt zu den Schulen war ihm wichtig.

Im Gemeindehaus wird Hugi künftig wohl weniger anzutreffen sein. Hanspeter Bärtschi

Beruflich stand für den gelernten Schreiner, der eine eigene Küchenbaufirma gegründet hat, der Kundenkontakt an erster Stelle. An den Gemeindeversammlungen wehte dem Präsidenten zwar oft ein rauer Wind entgegen. Doch auch bei Sturm und Hagel müsse man Menschlichkeit zeigen, ist er überzeugt. Sein Rezept ist, immer sich selber zu bleiben.

Hugi hat stets mehr gemacht, als er musste; seiner Überzeugung folgend, dass alles Grosse auf dieser Welt nur geschieht, weil jemand mehr tut, als er muss. So hat er in der Coronazeit 98 von Hand geschriebene Karten an alle über 70 Jahre alten Oberwilerinnen und Oberwiler verschickt und ihnen Kraft und Zuversicht gewünscht. Den Jungbürgerinnen und Jungbürgern überreichte er mit dem Bürgerbrief stets eine schöne Karte mit einem sinnreichen Spruch.

Gemeindepräsident Heinz Hugi 2015 im Dorfzentrum von Oberwil. Hanspeter Bärtschi

Ganz verabschiedet er sich nicht von der Gemeindepolitik

Der 78-Jährige freut sich auf die bevorstehende Pensionierung von der Politik. Es werde ihm wohl etwas fehlen, vermutet er. Doch den kleinen Finger wird er noch drin lassen. Er bleibt in der Wasserbaukommission, um das Renaturierungsprojekt des Mülibachs durchzuziehen.

Privat wird er sich wieder mehr Zeit für das Handorgelspiel nehmen. Mit seinem Trio Hasenpfiff war er lange Zeit in der ganzen Schweiz unterwegs und hat an Hochzeiten oder einmal gar an einer Bundesratsreise gespielt. Heinz Hugi möchte allen Danke sagen, die ihm in all diesen Jahren ihr Vertrauen geschenkt haben. Sein Leitsatz ist: «Keine Schuld ist dringender als die, Danke zu sagen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen