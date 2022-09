Grenchner Hybridflugzeug soll nächstes Jahr fliegen

Grüne Luftfahrt Wegweisend im Leichtbau: Grenchner Hybridflugzeug soll nächstes Jahr abheben Smartflyer ist zur Montage ihres innovativen Flugzeugs von Grenchen nach Selzach umgezogen. Für nächstes Jahr ist der Erstflug des Luftfahrzeugs mit Hybridantrieb geplant. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 26.09.2022, 11.52 Uhr

Rolf Stuber, CEO Smartflyer (links), und sein Stellvertreter Philipp Glocker vor der Rumpfschale in der neu bezogenen Halle im Selzacher Industriequartier. Peter Brotschi

Die Luftfahrt sollte grün werden, hin zu erneuerbaren Energieformen für die Antriebe. Im Moment gibt es weltweit sehr viele Projekte, von den Branchenriesen Airbus und Boeing bis hin zu elektrisch startenden Segelflugzeugen. Ein solcher Schritt in die Zukunft wurde in den vergangenen Jahren in Grenchen entwickelt: der Smartflyer SFX1, ein vierplätziges hybridelektrisches Reiseflugzeug.

Genau fünf Jahre lang wurde an der Schlachthausstrasse 15 in Grenchen die Denk- und Ingenieursarbeit geleistet, die nun zum Bau des Flugzeugs führt. Das tönt einfach, war aber ein sehr komplexer Prozess. Nebst dem Design und der Statik des Flugzeugs musste der ganze Antriebsstrang von null auf neu entwickelt werden. Um die Funktionssicherheit von den Batterien über den benzingetriebenen Generator bis hin zum Elektromotor am Seitenleitwerk zu gewährleisten, war es ein langer Entwicklungsweg.

Der Elektromotor auf dem Prüfstand. Peter Brotschi

Verbrennungsmotor treibt Stromgenerator

Im Unterschied zu Autos wird der Smartflyer immer nur vom Elektromotor angetrieben, der Benzinmotor liefert über den Generator ausschliesslich zusätzlichen Strom zu den Batterien, aber keine direkte Kraft auf den Propeller. Für ihre Innovationskraft erhielt Smartflyer im November 2020 den InnoPrix der Baloise SoBa (wir berichteten).

Nach den Sommerferien trat das Projekt Smartflyer in eine neue Phase ein, die auch zu einer räumlichen Veränderung führte. Es gab einen Umzug von Grenchen nach Selzach, wo in der Liegenschaft der Firma Pyrodur an der Industriestrasse eine neue Bleibe gefunden wurde.

Projektillustration des Grenchner Hybridelektroflugzeuges. zvg

«In Grenchen haben wir trotz intensiver Suche keine geeigneten Räumlichkeiten gefunden»,

sagt Rolf Stuber, CEO von Smartflyer. Auch Wirtschaftsförderin Susanne Sahli unterstützte die Firma in ihrer Suche, aber von der Fläche oder vom Preis her fand sich schlicht keine passende Liegenschaft. Eigentlich gehört die Smartflyer für die Fertigstellung des Projekts auf den Grenchner Flughafen, aber auch da gibt es im Moment keine freie Halle für eine Werkstatt.

Zu Besuch in den neuen Räumlichkeiten in Selzach fällt sofort der Rumpf des Flugzeugs auf, der eben fertiggestellt wurde. Nach einer Visite beim Electrifly-in in Bern-Belp wurde er nach Selzach transportiert. Nun ist auf den ersten Blick zu sehen, dass bei dieser Firma wirklich an einem Flugzeug gearbeitet wird. Der Rumpf ist samt dem Seitenleitwerk und der Gondel für den Elektromotor aus einem Stück gebaut.

Hier werden die beiden Holme der Flügel aufgenommen. Peter Brotschi

Immer leichter statt immer schwerer

Hergestellt wurde er von Markus Huser bei der Firma Aerolite in Horw aus «Carbon Fiber Reinforced Plastic», also aus mit Kohlefasern verstärktem Kunststoff. Die ganze Rumpfschale wiegt nur 97 Kilogramm. Im Gegensatz zum Strassenverkehr, wo die Autos immer schwerer werden, will man in der Luftfahrt jedes Kilogramm einsparen. Denn dort weiss man, dass mehr Gewicht auch mehr Energieverbrauch bedeutet. Ein physikalischer Grundsatz, der in der Autoindustrie offenbar vergessen gegangen ist.

Als nächster Schritt folgt die Integration der Systeme. Dabei steht der Antriebsstrang im Vordergrund, den es auf dem Prüfstand schon seit längerem gibt, nun aber im Flugzeug montiert werden muss. Zusätzlich müssen Hunderte an Teilen neu hergestellt und integriert werden. Herzstück wird der Elektromotor der slowenischen Firma Emrax sein, der auch das bisher einzige zertifizierte Elektroflugzeug antreibt, die Pipistrel Velis. Er gibt 160 kW an den Propeller, was etwa 220 PS entspricht.

Beim Einbau des Antriebs werden auch Probeläufe nötig sein. Auch für diesen Akt eigneten sich die Räumlichkeiten in Grenchen nicht, da dort die Arbeits- und Wohnzonen eng verzahnt sind. Ein drehender Propeller verursacht Emissionen, auch wenn er von einem Elektromotor angetrieben wird.

Auch die Gondel am Seitenleitwerk ist bereit, den Elektromotor aufzunehmen. Peter Brotschi

Erstflug soll Ende 2023 sein

Parallel wird bei Aerolite das Flügelpaar produziert. Bis kommenden Frühling soll der Einbau des Antriebsstrangs abgeschlossen sein, dann folgen die Systemtests. Bleibt natürlich die Frage nach dem grossen Moment des Erstflugs. Der ist nach Auskunft von Rolf Stuber gegen Ende 2023 geplant.

Er wird übrigens nicht in Grenchen, sondern auf dem Militärflugplatz Payerne stattfinden. Der Smartflyer-CEO, der wie sein Stellvertreter Philipp Glockner ein Urgrenchner ist, hofft aber, dass die Produktion der weiteren Smartflyer-Flugzeuge und ihr Einfliegen auf dem Flughafen Grenchen wird stattfinden können.

