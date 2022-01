Grossüberbauung Diese Überbauung wird das Gesicht von Grenchens Zentrum prägen Jetzt ist bekannt, wie die Grossüberbauung an der Ecke Girardstrasse/Solothurnstrasse aussehen wird. Die Investoren wollen rund 30 Millionen verbauen. Geplant sind 72 Seniorenwohnungen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Die Belano-Überbauung soll im Herbst 2025 fertig sein. SSM Architekten

Am Montagabend haben die Planer und Investoren erstmals gezeigt, wie die neue Grossüberbauung im Stadtzentrum aussehen wird. Gleichzeitig beginnt die Mitwirkungsphase für den Gestaltungsplan. Das heisst, die Bevölkerung kann ihre Meinung zum Projekt kundtun.

Das Bauprojekt heisst «Belano Zuhause» und beinhaltet 72 sogenannte Generationenwohnungen in drei Gebäuden, wie Uzdemir Ugur von der Immobilienfirma Belano Grenchen AG ausführte, die das Projekt zusammen mit der Totalunternehmerin Motivo AG realisiert.

Zielpublikum sind Senioren

Geplant sind Mietwohnungen in der Grösse von 1,5 bis 4,5 Zimmern, wobei der Schwerpunkt eher bei den kleineren Wohnungen liegen soll. Zielpublikum sind Mieterinnen und Mieter im fortgeschrittenen Alter, Ugur sprach von Ü50, doch seien grundsätzlich alle Generationen willkommen.

Mit der barrierefreien Gestaltung der Grundrisse, Concierge-Schalter, Fitnessraum, Cafeteria für die Privatnutzung und der Möglichkeit, diverse Dienstleistungen wie Reinigung, Mahlzeitendienst oder Spitex zu bestellen, ist das Angebot aber klar auf die «Golden Ager» zugeschnitten. Für die medizinische Notfallbetreuung rund um die Uhr arbeitet man mit dem Konzept des Solothurner Anbieters Bonacasa zusammen.

Ansicht von Süden. SSM Architekten

Ugur zeigte sich überzeugt, dass das Angebot gefragt ist. Belano, welche an verschiedenen Orten der Schweiz Wohnungen nach demselben Konzept erstellt, sei «voll vermietet», es bestünden Wartelisten. 600 Belano-Wohnungen seien in Realisation oder Entwicklung. Die Investoren legten dabei Wert auf zentrale Lage und nahe Einkaufsmöglichkeiten, was in Grenchen perfekt erfüllt sei. Die Investitionssumme in Grenchen wird mit rund 30 Millionen beziffert.

Drei miteinander verbundene Hochhäuser

Reto Mosimann vom Architekturbüro SSM Architekten Solothurn/Grenchen stellte die architektonische Ausführung vor. Das Baufeld am östlichen Eingang zur Innenstadt besteht aus drei Baukörpern, die im Sockelgeschoss miteinander verbunden sind. Das höchste Gebäude im Norden hat sieben Geschosse, die beiden anderen je fünf. Damit weise der nördliche Eckbau dieselbe Höhe auf wie das Raiffeisen-Gebäude gegenüber.

Im etwas höheren Erdgeschoss des nördlichen Gebäudes ist eine Gewerbenutzung vorgesehen, im mittleren Gebäude ist dieser Bereich für die Gemeinschaftsräume und den Empfang reserviert. Das dritte Haus im Süden enthält nur Wohnungen. Durch die Steigung der Girardstrasse wird die Überbauung terrassenartig. Ostseitig ist ein von drei Seiten umschlossener Innenhof mit vielen Bäumen geplant.

Illustrationen: ssm Architekten Gemeinschaftsräume Private Cafeteria Fitnessraum Concierge

Im Untergeschoss, das sich über das ganze Baufeld erstreckt, sind 90 Autoparkplätze und zahlreiche Veloständer vorgesehen. Insgesamt gebe es in der Überbauung 196 Veloplätze. Auch Ladestationen für Autos und Rollatoren seien vorgesehen.

Geteilte Rampe zur Tiefgarage

Die Einfahrt erfolgt durch die bereits bestehende Rampe des bestehenden Gebäudes am Girardplatz. Geheizt wird mit Erdsonde, Fotovoltaik auf dem Dach werde noch geprüft, hiess es.

Stadtplaner Fabian Ochsenbein und Christof Tscharland vom Büro Panorama orientierten über den Gestaltungsplan und die Geschichte des Projekts, das sich ursprünglich über einen noch grösseren Perimeter erstreckte. Nach dem Wechsel des Investors wurde es von fünf Gebäuden auf drei reduziert. Aus dem «Quintett», so der damalige Name des Projekts, ist jetzt ein Trio geworden.

Das Büro SSM Architekten hatte den schon 2015 durchgeführten Planungswettbewerb gewonnen. Der Gestaltungsplan, der unter anderem aufgrund der Gebäudehöhe nötig wird, sei mit den Rahmenbedingungen der laufenden Ortsplanungsrevision abgestimmt, erklärte Ochsenbein. Das Baugebiet liegt in der neu geschaffenen Kernrandzone, wo eine Mischnutzung mit bis zu 100 Prozent Wohnanteil möglich wird.

Querschnitt durch das Gebäudeensemble. SSM Architekten

Bis Ende Monat kann die Bevölkerung jetzt zum Gestaltungsplan schriftlich Stellung nehmen. Unterlagen sind auf der Website der Stadt und auf der Baudirektion einsehbar. Auch der Kanton wird den Gestaltungsplan noch beurteilen. Anpassungen sind gemäss Ochsenbein also noch möglich. Auch sei eine zweite Etappe der Bebauung gemäss ursprünglicher Planung immer noch denkbar, allerdings ebenfalls unter dem Regime eines Gestaltungsplanes.

Heute sieht es auf dem Bauplatz noch so aus. Andreas Toggweiler /

Bauzeit mindestens zwei Jahre

Ziel sei eine Behandlung des Gestaltungsplans im Gemeinderat noch vor den Sommerferien. Anschliessend folgt dann die öffentliche Auflage mit Einsprachemöglichkeit.

Die Investoren rechnen mit einer Bauzeit von mindestens zwei Jahren. Mit einem Baubeginn wird spätestens bis Mitte 2023 gerechnet, mit dem Bezug der Wohnungen somit im Herbst 2025.

Für die Realisierung des Projekts ist der Abriss des alten Gebäudes an der Nordostecke nötig. Dieses befindet sich im Besitz der Stadt.

