Nach zwei Jahren wieder ein Grenchne Weihnachtsmarkt

Grosses Angebot Weihnachtsmarkt in Grenchen: Ein einzigartiger Mix aus vorweihnachtlicher Besinnlichkeit, Konsum und Handel Nach zwei Jahren Unterbruch brachte der Grenchner Weihnachtsmarkt wieder die Menschen zusammen. Das Angebot war gross. Und mit Musik wurde es besonders weihnachtlich. André Weyermann Jetzt kommentieren 11.12.2022, 15.00 Uhr

Aufführung des Musicals «Das erste Weihnachtswunder» von Irene und Oliver Fietz, mit Schülerinnen und Schüler aus dem Schulhaus Eichholz und Schauspielerinnen und Schauspielern der Kirchen Grenchen. Oliver Menge

Endlich, werden sich viele gesagt haben, endlich kann die 24. Austragung des Grenchner Weihnachtsmarktes über die Bühne gehen. Lange zwei Jahre mussten die Bewohnenden aus der Region auf diese vorweihnachtliche Attraktion warten. Also rein ins Gewimmel. Wobei sich am Samstagnachmittag der Rundgang noch äusserst angenehm gestaltet.

Es hat zwar ordentlich Leute, und doch in einem Ausmass, das es erlaubt, die feilgebotenen Waren zu begutachten, einen Schwatz zu halten und einfach die «Magie» des Grenchner Weihnachtsmarktes einzuatmen. Denn: Dieser Weihnachtsmarkt mag vielleicht nicht der grösste sein, doch füllt er den Marktplatz ideal aus. Vor allem ist es den Verantwortlichen um OK-Präsident Markus Arnold wiederum gelungen, verschiedenste Gruppierungen aus diversen gesellschaftlichen Domänen zusammenzubringen.

Viel Raum für Besinnlichkeit

Das führt dazu, dass zwar Handel betrieben, Geschäfte gemacht werden. Daneben wird dank des Einsatzes der drei Landeskirchen und verschiedener Freikirchen, dank musikalischer Intermezzi von Jung (Musikschule) bis eher weniger jugendlich (Canta Gaudio) dem Besinnlichen, der Vorfreude auf die weihnachtliche Zeit und deren ursprünglichen Bedeutung viel Raum zugestanden.

Der angesprochene OK-Präsident ist gerade dabei, ein kurzzeitig verloren gegangenes Kind den Eltern wieder zuzuführen und ein Stromproblem zu lösen, nimmt sich aber trotzdem Zeit für Journalistenfragen. Am Freitagabend sei der Markt gut angelaufen. «Wir hatten ja die Erfahrung, die ist uns auch in den zwei Jahren nicht abhandengekommen. Allein kleinere Probleme, Details müssen jeweils gelöst werden», so Arnold.

«Dazu standen uns dieses Jahr für den Aufbau aus eigentlich positiven Gründen weniger Leute von der Schmelzi und von Pro Work zur Verfügung. Ein Aufruf an die Bevölkerung zur Mithilfe hat erfreulicherweise gut gefruchtet und wir konnten diese Lücke schliessen.» Sagt es – und wird an einen anderen Ort gerufen, wo sich seine Präsenz als unabdingbar erweist.

Viele helfende Hände gesehen

Unsere Eindrücke vom Markt könnte eine ältere Dame, die zum ersten Mal zu Besuch war, nicht besser zusammenfassen: «Ich habe viele helfende Hände gesehen, ein beeindruckend vielseitiges Angebot an Kunsthandwerk und Geschenkartikeln, bekannte Gesichter, Speis und Trank, die für jeden und jede etwas bieten. Vor allem aber scheint mir das Kommerzielle nicht allein im Vordergrund zu stehen. Tatsächlich eine Weihnacht für alle.»

«Das erste Weihnachtswunder», ein Musical

Der Schreibende lässt es sich nicht nehmen, gegen Abend noch einmal aufzutauchen, an der Kugeltombola teilzunehmen und dann bei winterlichen Bedingungen via zauberhaften Märliwald Richtung «Betlehem» zu pilgern, um das Stück «Das erste Weihnachtswunder» (Oliver und Irene Fietz) zu geniessen.

Das Musical wurde von Beatrice Kolman in eine schweizerdeutsche Fassung gebracht. Schülerinnen und Schüler des Eichholzes (Klassen 3e und 4d) unter der Leitung von Barbara Zoss, Priska Humair und Carine Amato sangen im Chor, unterstützt von den starken Solostimmen von Mirjam Zoss und Xaver Egloff. Den schauspielerischen Part übernahmen Kinder und Jugendliche aus den Grenchner Kirchen (Leitung: Judith und Micaela Hostettler, Elisabeth Glauser und Beatrice Kolman).

Die Weihnachtsgeschichte, gepaart mit der wunderbaren Wandlung eines hartgesottenen, geldgierigen Herbergenbesitzers, kam äusserst gut an und wurde an jedem der drei Tage des Weihnachtsmarktes aufgeführt.

Es bräuchte wohl zumindest ein solches «Weihnachtswunder», um die aus den Fugen geratene Realität zurechtzurücken.

