SBB Bahnhöfe zwischen Selzach und Pieterlen: Das ist geplant

Grosse Umbauten stehen an Die teilweise verwahrlosten Bahnhofareale im Visier: Das planen SBB und Gemeinden an den Bahnhöfen zwischen Selzach und Pieterlen Die Neugestaltung des Bahnhofplatzes Grenchen steht bevor: Wie sieht es aber auf den anderen Bahnhofarealen der Region Grenchen aus? Ein Überblick.

Bahnhofplatz Grenchen Süd. Die Vorbereitungen für den Umbau haben begonnen. Andreas Toggweiler

Der Baubeginn für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes Grenchen steht bevor. Noch offen ist allerdings, wie der Gleiszugang künftig aussieht. Unabhängig von der Bahnhofplatzgestaltung macht sich die SBB nämlich Gedanken über eine neue Lösung, wie sie auf Anfrage bestätigt.

Für den Bahnhof Grenchen Süd sei eine Vorstudie im Rahmen des Ausbauschritts 2035 im Gang. Die SBB prüft den Ersatz der heutigen Personenunterführung oder deren Ersatz an neuer, östlicher Lage. Der Bahnhof samt Unterführung steht nämlich ganz am westlichen Ende der Perrons. Bezüglich einer möglichen – von der Stadt gewünschten – zusätzlichen Langsamverkehrsverbindung stehe die SBB in Kontakt mit der Stadt Grenchen, heisst es.

Einigermassen brisant ist dabei die folgende Feststellung der SBB: «Aus Sicht der SBB ist bezüglich der zu erwartenden zukünftigen Entwicklungen der Reisendenzahlen eine Personenunterführung ausreichend.» Die Stadt ging bisher von einer zusätzlichen Unterführung aus. Vor der Pandemie (2018) zählte die SBB auf dem Bahnhof Grenchen Süd nach früheren Angaben rund 6000 Reisende pro durchschnittlichen Werktag.

Die übrigen Bahnhöfe zwischen Selzach und Pieterlen will die SBB in den kommenden Jahren behindertengerecht ausbauen, wie sie auf Anfrage weiter bekannt gibt. Wie dieser Ausbau an den jeweiligen Stationen aussieht und in welchem Zeithorizont er realisiert wird, lässt die SBB aber offen.

Der Bahnhof Selzach erhält neue Rampen, die Gemeinde möchte bei der Gestaltung des Areals mitreden. Andreas Toggweiler

Recherchen bei den Behörden der betroffenen Gemeinden ergeben folgendes Bild:

Laut Selzachs Gemeindepräsidentin Silvia Spycher erarbeitet eine Arbeitsgruppe der Gemeinde zurzeit zusammen mit der SBB ein Projekt, um das Bahnhofareal zu gestalten. Konkrete Inhalte könnten noch nicht kommuniziert werden.

«Wir möchten den Reisenden ein schönes Ankommen in Selzach ermöglichen»,

sagt Spycher. Vorgesehen ist SBB-seitig eine neue Fussgängerunterführung mit Rampen. Gesprächsgegenstand mit der SBB bzw. ihrer Immobilienabteilung sei die Belebung des Bahnhofsgebäudes und die Gestaltung der Velostation. Anlässlich der nächsten Gemeinderatssitzung soll das Bahnhofareal diskutiert werden – diesmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Denn die SBB will sich nicht in die Karten blicken lassen.

Auch der Bahnhof Bettlach wird barrierefrei gestaltet. Andreas Toggweiler

Auch in Bettlach gibt’s zwei neue Rampen für den Gleiszugang für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, wie Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut bestätigt. Geprüft werde zudem eine Verlängerung der Perrons. Sie weist aber darauf hin, dass alle Informationen auf dem Stand Sommer 2021 beruhen. Die bestehende Dachkonstruktion, welche nach dem Abriss des Bettlacher Bahnhofsgebäudes gebaut wurde, bleibe gemäss den letzten Plänen bestehen.

Die Gemeinde ihrerseits muss sich mit der Gestaltung von behindertengerechten Buskanten befassen. Zurzeit führen zwei BGU-Buslinien beim Bahnhof Bettlach vorbei. Dies dürfte Stand jetzt im neu vorgestellten Buskonzept so bleiben.

Bahnhof Lengnau. Andreas Toggweiler

In Lengnau macht Gemeindepräsidentin Sandra Huber die Angabe, dass die SBB den Ausbau des Bahnhofs auf behindertengerechten Standard plane. Sprich: auch hier müssen neue Rampen gebaut werden, gegebenenfalls auch Lifte, da auch das Abzweigegleis zur Linie nach Basel durch den Bahnhof Lengnau führt. Das Perron 2 stösst analog zu Grenchen beidseitig an Gleise.

Wie Huber weiter erläutert, hat die Gemeinde Lengnau südlich des Bahnhofs Land gekauft, um den Südzugang zu den Gleisen gestalten zu können. «Wir möchten hier ein parkähnliches Areal schaffen, eine schöne Gestaltung des südlichen Bahnhofeingangs für Passanten und Sitzbänken für Reisende, die auf den Zug warten.»

Grosse Pläne: Ein Investor plant auf dem verlassenen Landi-Areal in Lengnau eine Überbauung. Andreas Toggweiler

In Lengnau wird sich auch westlich des Bahnhofs etwas tun. Auf dem derzeit brachliegenden und verwahrlost wirkenden Areal der ehemaligen Landi habe ein Investor Land mit Planungspflicht gekauft und dieser wolle dort Gebäude mit Wohn- und Geschäftsnutzung errichten, gibt die Gemeindepräsidentin bekannt.

Ein weiteres Projekt der Gemeinde Lengnau ist ebenfalls aufgegleist: Es soll ein Radweg von der Brücke über die Bahn via Fabrikstrasse (bestehend) und weiter an der Nordseite der Bahn entlang bis zur Ruffinistrasse in Grenchen gebaut werden. Diese endet Grenchenseitig in einer Sackgasse an der Gemeindegrenze.

Radfahrerinnen und Radfahrer aus Lengnau hätten dann entlang dieser Achse und weiter über die verkehrsarme Moosstrasse in Grenchen einen ziemlich direkten Zugang zum Bahnhof Süd mit dem entsprechenden Schnellzugsanschluss Richtung Zürich. Der Gemeinderat Lengnau hat unlängst einen Projektierungskredit für diese Veloverbindung beschlossen.

Bahnhof Pieterlen: Die Unterführung wird verschoben. Andreas Toggweiler

In Pieterlen schliesslich wird das Bahnhofareal ebenfalls von der SBB umgestaltet. Laut Bauverwalter Christoph Scholl wird dies 2027 geschehen. Die Unterführung wird verschoben und die Perrons werden erhöht. Die Gemeinde ihrerseits werde die Bushaltestelle «Sägestrasse» nördlich des Bahnhofs behindertengerecht ausbauen.

Für den Bahnhof Grenchen Nord sind in den nächsten Jahren keine grösseren Umbauarbeiten geplant, wie die zuständige BLS auf Anfrage bekannt gibt. Der Bahnhof sei bereits nach den aktuellen Standards des Behindertengleichstellungsgesetzes ausgebaut.

