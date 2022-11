Grenchen hat von Grossanlässen im Sommer profitiert

Grossanlässe Tour de Suisse und «Donnschtig-Jass»: Grosse Bühne für Grenchen mit relativ kleinem Budget Die Verantwortlichen ziehen eine offizielle Bilanz zur Tour de Suisse und «Donnschtig-Jass» in Grenchen. Man spricht von einem Erfolg für das Stadtmarketing. Die Stadtkasse musste zudem weniger ausgeben, als geplant. André Weyermann 09.11.2022, 13.39 Uhr

Der Tross der Tour des Suisse machte diesen Sommer Station in Grenchen. Oliver Menge

Innerhalb von nur ein paar Wochen gingen in der Region Grenchen im Juni und Juli mit der Tour de Suisse (Ankunft und Start) sowie dem «Donnschtig-Jass» zwei Grossanlässe, die teilweise über die Schweizer Grenzen ausstrahlten, über die Bühne. Die Hauptverantwortlichen dieser arbeitsintensiven Veranstaltungen zogen an einer Medienorientierung Bilanz.

Für die Tour de Suisse taten dies OK-Präsident Alex Kaufmann, sein Vize Hansueli Habegger sowie Finanzchef David Baumgartner, für den «Donnschtig-Jass» OK-Vize Dagobert Cahannes, der selbstredend dank seiner langjährigen TV-Erfahrung an beiden Orten als Ansprechperson eine wichtige Rolle spielte, sowie Polizeichef Christian Ambühl und Mike Brotschi (Finanzen).

Sponsoren entlasten die Stadt

David Baumgartner konnte vermelden, dass dank Ausgabendisziplin und eines über Erwarten erfolgreichen Sponsorings ein Gewinn von 25’000 Franken resultierte. Oder anders ausgedrückt: Die Gemeindekasse wird letztlich um diesen Betrag weniger belastet. Damit sei da Ziel mehr als nur erreicht, insbesondere, wenn man die kaum bezifferbare Wertschöpfung für das Gewerbe, die Hotellerie und die Restaurants in der Region berücksichtige.

Alex Kaufmann und Hansueli Habegger konnten dazu von vielen positiven Rückmeldungen berichten. Sie hoben insbesondere die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten hervor: Zivilschutz, Stadtpolizei, Werkhof, freiwillige Helfer, Feuerwehr. Ein Fazit, das auch für den «Donnschtig-Jass» gilt. Hier konnte Mike Brotschi von einer schwarzen Null im Finanzbereich berichten.

«Donnschtig-Jass» – Liveübertragung: hier an der Generalprobe. Oliver Menge

25’000 Franken standen zur Verfügung: «Ein kleiner Beitrag für einen solch grossen Anlass», bilanzierte er. Polizeichef Christian Ambühl hob die ungemein wichtige Erfahrung seines Mitarbeitenden Andreas Baur hervor. «Es hat alles geklappt. Grenchen kam in den Genuss von friedlichen Anlässen, die insbesondere nach den Corona-Unwägbarkeiten viele Menschen glücklich gemacht haben.»

Die Stadt wird bekannter

Adriana Palermo Amacker, Geschäftsleiterin der Jurasonnenseite (Region Grenchen Tourismus) konnte von positiven Erfahrungen berichten: «Es wurde eine enorme Breitenwirkung erzielt. Der Name Grenchen ist weitherum bekannt. Das sehen wir zum Beispiel an den zusätzlichen Stadtführungen, die aus verschiedenen Regionen gebucht werden.»

Genaue Zahlen in der Hotellerie können nicht gemacht werden. Fakt ist: Während einer Woche logierten 65 Mitarbeitende von SRF in der Region. Und auch die professionellen Radteams sowie «Hobbygümmeler» werden zum Teil in Grenchen und Umgebung ihr Nachtlager bezogen haben.