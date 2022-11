Grenchen hat von Grossanlässen im Sommer profitiert

Zuchwil «Wenn man das Lokal betritt, soll die Blume erblühen»: Mit dem «Fleur de Soleure» landet Markus Balsiger einen weiteren Coup

In der neuen Überbauung Riverside in Zuchwil kann der Gastrounternehmer an bester Lage im Erdgeschoss des Aare Huus ein Bistro eröffnen.