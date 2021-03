«GRK-Leaks» Kampagne gegen Polizeikommandant: Stadt Grenchen dementiert Leck in der Gemeinderatskommission Die von einer Aargauer Politikerin angezettelte Kampagne gegen den Grenchner Polizeikommandanten habe nichts mit Unterlagen aus der Gemeinderatskommission zu tun, meint die Stadt. Andreas Toggweiler 02.03.2021, 05.00 Uhr

Die Verleumdungskampagne gegen Polizeikommandant, Christian Ambühl (Bild) , soll diskutiert werden, fordert Gemeinderat Daniel Hafner.

Hanspeter Baertschi

Es wurden keine geheimen Dokumente aus der Gemeinderatskommission weitergegeben: Dies ist einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Interpellation von Gemeinderat Daniel Hafner (SP) zu entnehmen, welcher Mitte Januar einige Fragen gestellt hatte unter dem Titel «Indiskretionen in der Exekutive».

Um was geht es?

Am vergangenen 27. November bediente eine aus Grenchen stammende Aargauer SVP-Politikerin die Medien mit Gerüchten aus dem Privatleben des Grenchner Stadtpolizeikommandanten Christian Ambühl und mit (unbelegten) Anschuldigungen hinsichtlich seiner Amtsführung.

Während andere Medien die Gerüchte weitgehend unkommentiert weiter kolportierten, stellte diese Zeitung die Frage nach den Connections und Informationsquellen der fraglichen Politikerin. Diese hatte selber eingeräumt, sie wisse nicht, ob die Gerüchte stimmen, thematisierte aber Punkte, welche zuvor auch in einem GRK-Papier diskutiert wurden.

Am Ende blieb fast gar nichts übrig

Sie gab an, hauptsächlich hinsichtlich der «Affäre Spahr» engagiert zu sein, der politisch brisanten Anstellung eines umstrittenen Lengnauer SVP-Jungpolitiker im Grenchner Polizeikorps. Ein Untersuchungsbericht der Stadt, deren Resultate am 16. Dezember der GRK vorlagen, brachten zwar Versäumnisse bei der Anstellung von Spahr ans Tageslicht, die anderen Vorwürfe gegenüber dem Polizeikommandanten erwiesen sich hingegen als haltlos.

Die naheliegende Vermutung, dass Informationen aus der GRK entgegen dem Kommissionsgeheimnis an Dritte gelangten, veranlasste Gemeinderat Daniel Hafner (SP) dazu, eine Interpellation einzureichen, in der er Fragen zum Kommissionsgeheimnis stellte und auch wissen wollte, warum diese Vorfälle im Gemeinderat bisher nicht thematisiert worden waren.

Diese Antworten liegen nun vor. Der Stadtpräsident François Scheidegger dementiert darin, dass ein Papier aus der Gemeinderatskommission an die Öffentlichkeit gelangt ist. Der Vorgang in der GRK wird wie folgt beschrieben: «Wegen der verschiedenen Gerüchten gegen den Abteilungsvorsteher wurden von Rechtsanwalt und Gemeinderat Reto Gasser Vorabklärungen zum weiteren Vorgehen getroffen. Dazu hatte er zuhanden der Gemeinderatskommission ein Papier verfasst, welches an der Sitzung verteilt und auf Antrag von Gemeinderat Matthias Meier auch wieder eingezogen wurde.»

«Schlimmstenfalls gezielt gestreute» Gerüchte

«Das Blatt, welches der Jung-Politikerin aus dem Aargau vorlag, hatte nichts mit irgendwelchen GRK-Unterlagen zu tun», folgert somit die Stadt. Es sei ein

«Sammelsurium von Behauptungen und von mehr oder weniger öffentlich kolportierten Gerüchten»

gewesen. Diese seien bereits im Umlauf und seien «schlimmstenfalls gezielt gestreut» gewesen.

Es gebe somit keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung.

«Diese Antwort befriedigt mich nicht», meint Gemeinderat Daniel Hafner. Die Schlussfolgerung, die gezogen werde, wenn kein Papier die Amtsgeheimnisverletzung belege, sei doch eher kühn. Für ihn würden sehr wohl Hinweise vorliegen, die auf eine Amtsgeheimnisverletzung hindeuteten ‒ gerade dies gelte es, näher zu untersuchen.

Hafner: «Nicht so tun, als ob nichts geschehen wäre»

Bedeutsamer ist für Hafner aber der andere Aspekt, den er in der Interpellation ebenfalls thematisiert hatte. Nämlich der Umstand, dass der Vorfall bisher, das heisst in den Sitzungen vom 1. Dezember und 19. Januar, nicht im Gemeinderat diskutiert wurde. «Die Vorgänge sind einer politischen Exekutivbehörde unwürdig und schaden deren Ruf nachhaltig.» Hafner meint deswegen:

«Wir können doch nicht zur Tagesordnung übergehen, als ob nichts geschehen wäre.»

Die Stadt ist hingegen der Ansicht, dass sie nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen ist. Sie schreibt: «Wer auch immer die Gerüchte über die Stadt hinaus und gar in einen anderen Kanton getragen hat. hatte keine redlichen Motive.» Die GRK habe an ihrer Dezember-Sitzung «ihr Vorgehen bezüglich den Gerüchten kritisch hinterfragt», heisst es weiter. Es wurde anerkannt, dass einige Mitglieder des Gemeinderats sich durch die Gerüchte irritieren, teilweise auch instrumentalisieren liessen und Stimmung gegen Abteilungsvorsteher machten.» Die GRK habe somit Lehren aus der Affäre gezogen.

Fraktionschefs sahen keinen Diskussionsbedarf

Die Fraktionschefs seien übereingekommen, die Angelegenheit an der Gemeinderatssitzung vom 1. Dezember nicht zu thematisieren, nachdem sich der Stadtpräsident in einer Medienmitteilung vom 27. November «scharf gegen die Schlammschlacht verwahrt und sich hinter den Polizeikommandanten gestellt hatte».

«Mit dem Abschluss der sorgfältigen Untersuchung kann und soll nun ein Schlussstrich gezogen werden», so die Meinung des Stadtpräsidenten François Scheidegger.

«Das sehe ich nicht so», meint Daniel Hafner. «Ich werde eine Diskussion verlangen und erwarte zumindest von den Fraktionschefs, dass sie sich zu diesen Vorgängen äussern. Es geht um nichts weniger als die Frage, ob unsere Parteien diesen Politstil in Grenchen weiterhin stillschweigend akzeptieren wollen. Ich für meinen Teil meine nein.»

Es gebe gewisse Muster in der Grenchner Politik, die regelmässig zu Tage träten und die man nicht überwinden könne, wenn man sie einfach unter den Teppich wische.

«Um Vertrauen bei den Wählerinnen und Wählern zu bekommen, darf nicht der Eindruck entstehen, dass ein Kartell des Schweigens herrscht.»

Hafner hatte auch gefragt, was die Stadt unternehme, um solche Ereignisse künftig zu vermeiden. Die Stadt gibt hier den Ball kurzum zurück: «Die Frage sollte eher an den Gemeinderat adressiert werden: Wie verhalten sich seine Mitglieder in ihrer Exekutiv- und damit Vorgesetztenfunktion bei Fragen, Unzufriedenheit oder Gerüchten bezüglich seine Abteilungsleitenden, um einen fairen Umgang, sachliche Kritik und sorgfältige Klärung mit frühzeitiger Anhörung zu sichern», schreibt der Stadtpräsident.

«Gut, wenn der Ball wieder bei uns liegen soll, dann bin ich gespannt, was zumindest die Fraktionschefs dazu sagen», meint Hafner.