20 Jahre Tunnel: Wie es zum Witischutz kam und was er brachte

Zwischen Grenchen und Solothurn wurden, beginnend mit der Brühl-Melioration westlich der Stadt Solothurn 1913, bis in die 1960er-Jahre, anfangs noch in Handarbeit, die teilweise auch Arbeitslose verrichteten, 730 Kilometer Rohrleitungen und 110 Kilometer neue Feldwege gebaut. Die Entwässerung der Grenchenwiti begann 1918 – 1926 mit dem Bau des Staadkanals, mit dem bei normalem und niederem Wasserstand der Aare die Lache und der Egelsee trockengelegt werden konnten. Schliesslich entstand zwischen Grenchen und Solothurn ein modernes, monotones Ackerbaugebiet. Die verbliebenen, sumpfigen Niederungen und Gräben, beispielsweise das Altwasser und der Egelsee in Grenchen, der Wannengraben in Selzach und der Muttensumpf in Solothurn, wurden noch bis in die 1970er-Jahre teilweise mit Siedlungsabfällen zugeschüttet. Mit der Trockenlegung der Witi konnte das frühere Wies- und Streueland nun in Ackerland umgewandelt werden. Die Vegetation der Riedwiesen und Flachmoore verschwand fast vollständig.