Grenchner WC-Misere: Erleichterung am Südbahnhof

Grenchner WC-Misere Am Bahnhof Süd ist die Toilette tagsüber wieder frei zugänglich – auch beim Nordbahnhof, wenn man weiss wie Zwei Aperçus in der anhaltenden WC-Diskussion: Der Gemeinderat hat einen Vorstoss für das System «Nette Toilette» knapp gutgeheissen und das WC beim Südbahnhof hat jetzt ein Schloss mit Zeitschaltuhr. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 02.11.2022, 12.00 Uhr

Offen bis 22 Uhr: Die WCs beim Südbahnhof haben jetzt ein Zeitschloss. Andreas Toggweiler

Seit einigen Tagen gibt es in Grenchen auch wieder ein öffentlich zugängliches WC, das gratis ist und für das man nicht irgendwo einen Schlüssel abholen muss. Wie Daniel Hafner, Leiter des SBB-Reisezentrums Bahnhof Süd, mitteilt, sind die beiden Toiletten auf der Perronseite im Bahnhofgebäude wieder ohne Schlüsselausleihe zugänglich.

«Aufgrund der Diskussionen in den vergangenen Wochen um Toilettenanlagen in Grenchen habe ich erneut bei unserem internen Partner, SBB Immobilien, mit dem Ziel interveniert, den Prozess bezüglich der Benutzung des WCs am Bahnhof Grenchen Süd zu vereinfachen», erklärt Hafner. «Jetzt kann ich berichten, dass wir den Zugang mit einem Zeitschloss versehen haben.»

Bahnhofchef Daniel Hafner. Andreas Toggweiler

Automatisches Schloss

Dieses schliesst die Anlage um 22.00 Uhr und öffnet sie wieder um 05.00 Uhr morgens. Während der «Betriebszeiten» können die Toiletten wieder uneingeschränkt benutzt werden, erklärt Hafner. Die Toilettenanlage war vor einiger Zeit wegen Sachbeschädigungen geschlossen worden.

Der Bahnhofchef sorgte aber bald für die Etablierung eines Systems mit Schlüsseldepot. Der Schlüssel zum WC konnte gegen Hinterlegung eines Ausweises beim Bahnhofshop «Avec» ausgeliehen werden.

Hafner konnte übrigens auch letzte Woche im Gemeinderat in Sachen öffentliche WCs einen kleinen Sieg erringen. Dieser hat mit 8 gegen 7 Stimmen sein Postulat überwiesen, wonach die Stadt die Einführung der «Netten Toilette» prüfen soll. Das bereits in Solothurn und anderswo eingeführte System sieht vor, dass einzelne Restaurants ihre WCs ohne Konsumationszwang zur Benützung durch die Öffentlichkeit zugänglich machen.

Dafür erhalten sie ein Label und werden von der Stadt mit einem Beitrag unterstützt. Da der Vorstoss lediglich ein nicht bindendes Postulat war, ist die Stadt nicht unmittelbar zum Handeln verpflichtet. Sie selber hatte überdies das Postulat zur Ablehnung empfohlen.

Und beim Nordbahnhof?

Im Gebäude des Nordbahnhofs gibt's übrigens auch ein WC (für Frauen und Männer gemeinsam). Dieses ist mit einem Codeschloss versehen. Bis vor einigen Wochen war es gemäss Anschlag an der Tür möglich, den Code beim Bahnhofshop Migrolino zu erfragen. Aktuell steht aber angeschrieben, dass das WC geschlossen ist. «WC nicht mehr öffentlich zugänglich – wir bitten um Entschuldigung», ist aktuell zu lesen.

WC Nordbahnhof: Eigentlich geschlossen, aber ... Andreas Toggweiler

Eine Nachfrage bei der BLS, Eigentümerin des Nordbahnhofes, ergibt, dass sie nicht zuständig ist. «Wir vermieten die WC-Anlagen an Migrolino. Wie der Zugang organisiert ist, fragen Sie am besten dort an», so der Bescheid der BLS-Medienstelle.

Gesagt, getan. Im Migrolino-Shop wird folgende Regelung bekanntgegeben: Das WC sei in der Tat geschlossen, der Code könne aber werktags bis 17 Uhr beim Shop erfragt werden. Samstags und sonntags bleibe das WC aber generell zu.

Das muss man also wissen, denn angeschrieben ist diese Regelung nicht. Sie dürfte mit der Alki-Szene zusammenhängen, die sich werktags (wenn der Denner geöffnet hat) auf dem Marktplatz trifft, am Wochenende aber bei den Grenchner Bahnhöfen.

