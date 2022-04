Velobörse Grenchen findet nach zwei Jahren Pause wieder statt

Auf dem Marktplatz Nach zwei Jahren Pause findet sie wieder statt: die Velobörse Grenchen Der Frühling ruft die Menschen hinaus in die Natur, aufs Velo und zum Aufräumen in die Garage. Und endlich kann auch die Velobörse am Samstag, 23. April, die Menschen aus Grenchen und der Umgebung wieder zusammenbringen. 21.04.2022, 15.29 Uhr

Alte Velos, Veloanhänger, Kindervelos, Dreiräder, Trottinetts wird es zu kaufen geben. Tina & Tom Ulrich

Die einen verkaufen hier ihr nicht mehr benötigtes Velo, die anderen finden ein günstiges Occasionsrad. Nach zwei Jahren Unterbruch lädt die VCS Regionalgruppe Grenchen am letzten Samstag der Schulferien, dem 23. April, wieder zum Velovergnügen auf den Marktplatz ein.

Es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass es sich lohnt, an der Grenchner Velobörse das grosse Angebot von Occasionsvelos zu prüfen.

Die Rahmenbedingungen sind dieselben wie in den Vorjahren: An der Velobörse 2022 werden am 23. April von 08.15 bis 11 Uhr alte Velos, Veloanhänger, Kindervelos, Dreiräder, Trottinetts und so weiter am VCS-Stand auf dem Marktplatz entgegengenommen. Von 09.15 bis 13.00 Uhr organisiert der VCS den Verkauf. Die Preise werden von den Eigentümerinnen oder Eigentümern festgelegt.

Maximal fünf Artikel und die Polizei kontrolliert mit

Zur Überprüfung der Identität legen die Anbietenden einen Personalausweis vor. Jede Person kann maximal fünf Artikel zum Verkauf abgeben. Die Auszahlung des Verkaufserlöses oder die Rücknahme von unverkauften Artikeln erfolgt bis 13.00 Uhr am VCS-Stand. Zur Sicherheit der Kunden überprüft die Kantonspolizei anschliessend an die Velobörse die ausgefertigten Verträge nach gestohlenen Fahrzeugen.

Vor Ort wird Reparaturmaterial zur Verfügung stehen und wer möchte, kann sich zeigen lassen, wie eine Reparatur funktioniert oder sich erklären lassen, welche Eigenschaften ein Fahrrad für die eigenen Bedürfnisse idealerweise haben sollte.

An einem Stand, organisiert von den Grünen Grenchen, gibt es Informationsmaterial zum Thema Velosicherheit und es werden Artikel vorgestellt, die die Velosicherheit erhöhen, sowie ein Wettbewerb und ein Spiel, das zeigt, wie sich ein Helm auf die Sicherheit auswirkt.

Nicht nur das schnelleste, auch das billigste Verkehrsmittel

Das Organisationsteam will das Velofahren als umweltfreundliches und gesundes Fortbewegungsmittel fördern. Es ist für kurze bis mittlere Entfernungen in städtischen Gebieten das schnellste Verkehrsmittel und es ist sicherlich auch das effizienteste und billigste. Und natürlich ist das Velo auch ideal, um sich an der frischen Luft zu bewegen. Die Region Grenchen verfügt über ein gut ausgebautes Netz an Velowegen für diesen Zweck.

Die Velobörse hat zudem den Effekt, dass unnötiger Abfall vermieden wird, indem unbenutzte, aber noch funktionstüchtige Zweiräder vor dem Schrotthaufen gerettet und wieder in den Verkehr gebracht werden. Davon profitieren alle: Die Besitzerinnen und Besitzer werden ein nicht mehr genutztes Fahrrad los und erhalten eine Entschädigung, die dem Wert entspricht.

Die Käuferinnen und Käufer können gebrauchte Fahrräder zu sehr niedrigen Preisen erwerben. Vor allem Pendler, die ihre Fahrräder auf ungesicherten Abstellplätzen - zum Beispiel an Bahnhöfen - abstellen müssen, sind mit solchen Gebrauchtfahrrädern gut bedient.