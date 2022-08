Ein weiters Label für Grenchen: Musikstadt

Grenchner Stadtbummel Die geheimnisvolle Kraft der Musik Musikstadt – ein weiteres Label für Grenchen. Claudia Dahinden Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wird es wieder wie damals? Rock am Märetplatz 2018. Im Bild: Bad Ass Romance mit Fernando von Arb, Ur-Krokus-Gitarrist und Songschreiber. Oliver Menge / D5

In letzter Zeit hat unsere Stadt mehrere neue Labels ergattert: Stadt der Literatur, Stadt des «Donnschtigjass», Velostadt natürlich, Uhrenstadt sowieso. Mich hat diese Woche eine Erinnerung zur Vergabe eines weiteren Labels gestossen. Und das kam so: Ich sass im leidlich kühlen Dachzimmer schreibend an Band 3 der «Uhrmacherin» und versuchte mich an einer Festszene.

Ehe ich mich versah, steckte ich mitten in einer Googlesuche zur Frage, ob es 1874 die «Steinerchilbi» schon gab. Als Erstes stiess ich auf einen Youtube-Link und dachte mir, ich könnte auf der Suche nach weiteren Informationen etwas reinhören. So drückte ich «Play», das Schwyzerörgeli begann zu schnattern, und plötzlich war ich nicht mehr an meinem Pult im Dachzimmer, sondern in der Bettlacher Büelenturnhalle; es war Ende Januar; Unterhaltungsabend des Jodlerclubs Bettlach.

Die Musig spielte auf, und ich tanzte einen scharfen Foxtrott mit meinem Pa. Und da war er wieder, der glühende Hammer des Verlusts, der manchmal so unerwartet zuschlägt. Ich hörte mir der Trauer zum Trotz das Lied zu Ende an und blieb im Geiste vor Ort; bei Braten mit Risotto, Tombolalösli, Theater mit Franz Schürch und Fife Iten, «E gschänkte Tag» und Walzern, bis die Beine müde sind.

Musik hat diese geheimnisvolle Kraft, die einen in eine andere Zeit versetzen kann. Wie bei den Alzheimerpatienten, die durch Lieder aus ihrer Vergangenheit kurz wieder zu sich finden, oder bei jugendlichen Serien-Heldinnen, die sich dank der Klänge aus ihrem Walkman aus den Fängen andersweltlicher Bösewichte befreien.

Mich hat die Erinnerung veranlasst, in meiner «Grenchen und Musik»-Geschichte zu kramen, und ich wette, einige von euch können diesen Pfad nachvollziehen. Er beginnt mit dem Tüteln auf der ersten Plastik-Blockflöte bei Fräulein Trappuzzano, setzt sich fort mit der Beförderung auf die Altflöte, dann auf die Querflöte bei Beda Mast. Es folgt der Karrieresprung in die unkleidsame Uniform der Jugendmusik, dann der Transfer in die «rote» Stadtmusik Eintracht. Heute hat die Flöte ausgedient, aber die Freude an der Musik ist geblieben.

Und in dieser Hinsicht hat Grenchen mehr als Flötenunterricht und Blasmusik zu bieten: Wer sich betätigen will, findet unter anderem einen Jodlerclub, einen Kirchenchor, einen Konzert-, einen Männer- und einen Gospelchor, aber auch ein Stadtorchester, eine Stadtmusik und mehrere Guggenmusigen. Wer lieber passiv geniesst, kann an Locations wie dem «Chappeli», im Bachtelen, im Parktheater oder auch im «Baracoa» oder «Feel Good Music Bistro» Sounds verschiedenster Stile geniessen. Und für alle Rockfans steigt heute natürlich «Rock am Märetplatz». Nichts wie hin!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen