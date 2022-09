Grenchner KMU: Bei Glamec fliegen die Späne

Grenchner Industrie Grosse Maschinen für grosse Werkstücke: Grenchner Metallbearbeitungsfirma Glamec investiert in die Zukunft Die Metallbearbeitungsfirma Glamec macht grosse Stücke auf entsprechend grossen Maschinen. Zurzeit entsteht ein Neubau, der aber nur wenig mit Wachstum zu tun hat. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Mitarbeiter Lorenzo Toscanelli und Geschäftsführer und Mitinhaber Diego Glauser (rechts) mit einem gedrehten Werkstück in typischen Glamec-Dimensionen. Im Hintergrund der CNC-Drehautomat, der sechs Stunden vollautomatisch daran gearbeitet hat. Andreas Toggweiler

Wer bei Grenchen an Uhrenindustrie denkt und an Mikroverzahnungen, kennt die Firma Glamec an der Niklaus Wengi Strasse nicht. Denn wenn man die unscheinbare Fabrikhalle betritt, die leicht zurückversetzt liegt und von der später errichteten Lagerhalle verdeckt wird, macht man grosse Augen und wird eines Besseren belehrt.

Eine Drehmaschine, so grosse wie ein Autobus, ist gerade dabei, ein Werkstück zu bearbeiten, das roh 600 kg wiegt und nach der Bearbeitung weniger als ein Drittel davon. Da fliegen buchstäblich die Späne. Und dies während rund sechs Stunden. So lange dauert es nämlich, bis das gewaltige Drehteil fertig ist.

Die Auftragsbücher sind gut gefüllt

Hinten im Gebäude steht ein Sechs-Achsen-Bearbeitungszentrum, Dimension zweistöckiges Klubhaus. Auf wenige tausendstel Millimeter genau fräst der 50-Tonnen-Koloss an den Metallteilen herum, die man ihm per Industriekran füttert.

Im KMU mit 24 Angestellten und Standorten in Grenchen und Rüti brummt es. Auftragsmässig habe man Corona wenig gespürt, meint Patron Hans Glauser. Zum Glück habe man auch immer genüg Rohmaterial auf Lager.

Die Firma arbeitet als Zulieferer für die Schweizer Maschinenindustrie, fertigt etwa Massivsockel, Gehäuseteile, Wellen, Rahmen etc. Oder Teile für die Eisenbahn-Industrie (d. h. Stadler Rail), für Kommunalfahrzeuge oder Gehäuse für Kompressoren.

Seit die Firma 2013 einen Teil ihrer Aktivitäten und auch ihren Firmensitz von Rüti nach Grenchen verlegte, ist bereits ein weiterer Neubau entstanden für das Rohmaterial- und Produktelager und eine eigene Lackiererei. Viele Stücke, z. B. Gussteile kommen zur Weiterbearbeitung nach Grenchen. Gefertigt werden nicht eigene Produkte, sondern stets im Auftrag.

Durchblick: Links die aktuelle Werkhalle, rechts das Lager mit Lackiererei und im Hintergrund entsteht der nächste Neubau.

Bereits ist östlich der Firma der nächste Neubau im Entstehen. Die 2200 Quadratmeter Produktionsfläche und 220 m2 Bürofläche sollen bis in einem Jahr Raum bieten für die ganze bisherige Produktion in Rüti, die nach Grenchen umzieht. Der Industriebau mit 1300 m2 Fläche am östlichen Dorfeingang in Rüti soll danach vermietet werden.

Der Neubau habe primär mit Rationalisierung und mit der Nachfolgeregelung zu tun, erklärt Hans Glauser. Kürzlich hat er die Firma in die Hände seines Sohnes Diego (Standortleiter in Grenchen) und seiner Tochter Joëlle Moser (verantwortlich fürs Kaufmännische) übergeben.

Die Ursprünge lagen in Pieterlen Im Jahr 1988 gründeten Susanne und Hans Glauser die Firma zunächst mit dem Namen Glauser Mechanik in Pieterlen. Zwei Jahre später wurde die Firma an die Steinackerstrasse 13 in Leuzigen verlegt und legte damit die Basis für die Entwicklung als erfolgreiches Familienunternehmen. 1999 bezieht die Firma ihr eigenes, modernes Gebäude an der Industriestrasse 5 in Rüti bei Büren, und stellt damit die Weichen für die Produktion mit innovativen und zukunftsorientierten Fertigungsverfahren und Abläufen. Verbunden mit dem Umzug wird die Firma in Glamec AG umbenannt. Im Jahre 2012 wird ein zweiter Standort in Niklaus Wengistrasse 88 in Grenchen eröffnet und ist seit dem Hauptsitz des Unternehmens. Im Jahre 2015 wurde der Standort in Grenchen mit einer Lagerhalle erweitert. 2019 wurde das Unternehmen durch die zweite Generation übernommen (Diego Glauser und Joelle Moser).

«Ich möchte dann irgendeinmal kürzer treten», erklärt der 60-jährige Patron. Und Ware zwischen den beiden Standorten hin- und her zu transportieren sei auch nicht gerade effizient, besonders bei diesen schweren Teilen. Effizienz heisst auch das Stichwort bei der nächsten Anschaffung.

Kernstück im Neubau soll nämlich ein CNC-Bearbeitungszentrum werden, das die Arbeitsschritte Drehen, Fräsen und Schleifen vereinigt. Die Maschine kann über einen 12-Fach-Palettenwechsler mit Werkstücken bestückt werden und bearbeitet diese selbstständig – d. h. gemäss einem vorher durch Fachleute geschriebenen Computerprogramm. Das Werkzeugmagazin umfasst bis zu 450 verschiedenen Werkzeugen.

Einen Betriebsleiter einsparen

Der neue Industriebau wird nebst diesem Herzstück die bisherige Produktion von Rüti aufnehmen. «Denn damit können wir auch einen Betriebsleiter einsparen», erklärt Glauser. Die Erfahrung zeige nämlich je länger, je mehr: Fähiges Führungspersonal zu finden sei heute fast nicht mehr möglich.

Um die hohen Tonnagen der Metallbearbeitungsmaschinen zu tragen, mussten laut Angaben von Architekt Michael Marti (Gächliwil) 116 Pfähle rund 15 Meter tief in den Witiboden gerammt werden.

An der Niklaus-Wengi-Strasse entsteht zurzeit das dritte Firmengebäude von Glamec. at.

Gleichzeitig mit dem Neubau sollen auch alle dannzumal drei Fabrikhallen mit Solarpanels bestückt werden. Damit will Glamec möglichst viel des Strom-Egenbedarfs selber decken. Die Heizung soll auf eine Luft-Wärmepumpe umgestellt werden. Insgesamt wird in den kommenden Monaten bei Glamec «ein höherer einstelliger Millionenbetrag» investiert, wie Patron Hans Glauser durchblicken lässt.

In der «Industriezone Neckarsulm» in Grenchen entsteht zurzeit eine Fabrik nach der anderen. Demnächst wird auch die Ansiedlung der Lengnauer Firma Ekko Meister fertiggestellt. Bereits künden aber Bauprofile einen nächsten Fabrikbau an.

