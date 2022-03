Grenchen: Industriebetrieb Integra Sitek wächst und wächst

Sitek verzeichnete im Coronajahr 2021 einen Umsatzrekord mit 12,5 Millionen Franken, (+20 Prozent). Auch die Gewinnzahlen sind gestiegen. 40 Prozent der Betriebsleistung erfolgte in den Bereich Medical und Pharma als wachsende Branche, 60 Prozent des Umsatzes erfolgte in Industriekomponenten (Maschinen- und Apparatebau, Elektrotechnik und Geräteindustrie, Baunebenindustrie). 60 Prozent wurde mit Kunststoffspritzgussteilen erzielt, 30 Prozent mit Décolletage, 10 Prozent mit Baugruppen. Zwei Drittel des Umsatzes bleibt in der Schweiz, der Rest geht in den Export (weltweit). Integra Sitek (Name ab 1. April) ist einer von insgesamt sieben Geschäftsbereichen (inklusive Immobilien) der Integra Holding. In der Region gehört auch die Signal AG (Büren a. A.) dazu.