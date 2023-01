Grenchner Molekularkoch kreiert «Grenchner Gin»

Grenchner Gin In seinem neuen «Grenchner Gin» experimentiert Gastro-Tüftler Rolf Caviezel mit Erde und Tannzapfen Der Grenchner Molekularkoch Rolf Caviezel hat immer wieder neue Ideen. Mit dem unlängst lancierten «Grenchner Gin» hat er ein Produkt kreiert, das Grenchner Erde enthält. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Gastro-Unternehmer, Food-Designer und Molekularkoch Rolf Caviezel hat den «Grenchner Gin» kreiert. Bild: Andreas Toggweiler

Manufaktur-Gins sind in den letzten Jahren ein grosses Thema geworden. Bereits vor zwei Jahren landete der Grenchner Molekularkoch Rolf Caviezel einen Erfolg mit der Idee eines Gins, der mit dem Aroma von Kaffeebohnen versetzt wird. Letztes Jahr holte er sogar schweizweit Gold und international Bronze für seinen «Klösti-Gin», den er zusammen mit der St.Galler Brauerei Schützengarten lancierte.

Der Treber, ein «Abfallprodukt» aus der Bierproduktion, wird dabei zur Aromatisierung von Gin verwendet. Seit 2015 schon experimentiert Caviezel zudem mit der Verwendung von Erde zu gastronomischen Zwecken. «Natürlich geht es dabei um Destillate und Essenzen, die lebensmittelhygienisch einwandfrei sind», erklärt Caviezel, der in seinem neusten Coup nämlich mit Erde-Destillaten arbeitet; dies mit wissenschaftlicher Begleitung durch Professor Helmut Jungwirth von der Universität Graz.

Der neue «Grenchner Gin», der vor Weihnachten lanciert wurde, enthält nämlich verarbeitete Essenzen aus Grenchner Erde und Tannzapfen aus dem Grenchner Wald. Von diesen kommt die leicht bräunliche Färbung des Grenchner Gins.

Die Lancierung des Grenchner Gins war ein Erfolg. Bild: zvg

Die Erde wurde an der Universität Graz in einem speziellen Verfahren bearbeitet und genussbereit gemacht und in der Küche weiter «veredelt». Die Tannzapfen wurden im Frühling gesammelt, getrocknet und ein Destillat erstellt.

Beide Grundzutaten verarbeitet Caviezels «Hausbrenner» Oliver Matter von Matter Spirits in Kallnach (der auch für ex-Yello Mitglied und Gastro-Unternehmer Dieter Meier tätig ist).

Und damit nicht nur Grenchen drin, sondern auch drauf ist, ist die Etikette auch eine Grenchner Kreation. Die erste grafische Produktion nämlich von Steinbildhauer «Sini», der auf der Etikette Grenchner Symbole wie die Uhr und die Pflugschar vom Stadtwappen zeigt, zusammen eben mit den Ingredienzien Erde und Tannenzapfen.

Die Lancierung des Grenchner Gin will Caviezel als Dank an die Grenchner Bevölkerung verstehen.

«Seit bald 17 Jahren bin ich nun in Grenchen und fühle mich von den Menschen hier getragen. Der Gin soll all jenen gewidmet sein, die mich in dieser Zeit begleitet haben.»

Caviezel freut sich, dass die Lancierung des Grenchner Gins ein Erfolg ist. Er wird im «Chappeli» serviert, in der Pizzeria Amici und ist auch in Grenchner Geschäften erhältlich (z.B. Granicum, Geschenkboutique Per Te, 50 cl, für 49 Franken).

Rolf Caviezels preisgekrönter «Klösti-Gin», im Food Lab an der Schützengasse 15. Bild: Andreas Toggweiler

Der innovative Gastronom, der international als «Molekularkoch» bekannt wurde, ist laut eigenen Angaben gut aus der Coronazeit gestartet. Der Trend hin zum Authentischen und zu naturnahen Produkten habe sich noch verstärkt, meint er.

Nebst den Standbeinen Gastronomie mit Food-Events und -Kreationen, Themenseminaren oder Kursen für Kinder gibts von Dienstag bis Donnerstag auch Mittagsverpflegung in den Räumen des «Food Lab» an der Schützengasse. Dieser Bereich wird von Caviezels Ehefrau Célia unabhängig geführt.

Seit Jahren beschäftigt sich Caviezel auch mit dem Thema Schluckbeschwerden und gilt als Pionier in der Schweiz. Neuerdings kreiert er Essenzen, die als «Essen aus dem Zerstäuber» genossen werden können. Er nennt es auch Parfüms für die Küche. «Für einen schwer erkrankten Mann in Deutschland konnte ich ein ganzes Weihnachtsmenu aus Duftessenzen kreieren», berichtet Caviezel begeistert. Sodann verrät er, dass er an einem neuen Buch arbeitet, das voraussichtlich im März erscheinen soll.

