Grenchner Fasnachtszeitung Die 76. Ausgabe der «Gränchner Gosche» kommt aktueller daher denn je Der «Offizielle Orkan der Faschingszunft Grenchen» nimmt wie gewohnt kein Blatt vor den Mund: Aktuelle Ereignisse und Trends werden aufgearbeitet, Politiker, Prominente und solche, die es gerne wären, durch den Kakao gezogen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Gränchner Gosche, 76. Ausgabe Fasnacht 2023. Oliver Menge

Was macht eine Fasnachtszeitung interessant? Weshalb sollte man sie lesen? Nun, die Gränchner Gosche macht es vor: Das Göschi – der Name steht für die Gesamtredaktion des Blatts – schreibt für Menschen, die hier leben und beleuchtet Ereignisse, Exponenten aus Politik und Menschen, die irgendwie sonst in der Öffentlichkeit stehen, aus einem etwas anderen Blickwinkel, als dies ein seriöses Nachrichtenmedium tun würde.

Die Diskussionen über geschlossene WC-Anlagen, geschlechtsspezifische Einschränkungen in der Badi, die Miettrottinetts auf Trottoirs oder die hohen Benzinpreise sind Themen in der Gosche. Oliver Menge

Und doch entgeht der Fasnachtszeitung fast nichts von all dem, was hier in Grenchen abgeht. Die Zeitung ist zudem top-aktuell. Denn wer hat nicht schon laut aufgestöhnt, wenn die Stromrechnung ins Haus geflattert ist oder man an der Tankstelle das Portemonnaie zücken musste. Die Gosche verpackt alles in schönste Versform und setzt immer noch eins obendrauf.

Beispiel Stadtpolizei: Zwar nicht in Versform, aber auf einer ganzen Seite nimmt die Gosche Abschied von der einst so geliebten Organisation. Ein Denkmal muss her für die «Stadttschugger». Die Gelegenheit, die Namen der letzten und anderer, ehemals berühmt-berüchtigter Beamten aus der Vergangenheit der Stadtpolizei in Erinnerung zu rufen.

Die Abschaffung der Stadtpolizei wird noch in anderen Kapiteln thematisiert. Beispielsweise, wenn Göschi vom «Boliseiinspäckdorat» berichtet.

Der Vorschlag einer Erweiterung der Aktion «Zämegolaufe», wie ihn die Gosche sich vorstellen kann. Oliver Menge

Sogar das Flughafen-Debakel, das erst Anfang dieser Woche ein (vorläufiges?) Ende fand, schaffte es knapp vor Redaktionsschluss noch in die Grenchner Fasnachtszeitung.

Highlights sind wie fast jedes Jahr die treffenden Karikaturen von Biwo, auf denen die jeweiligen Protagonisten unschwer zu erkennen sind: Bahnhof-Süd-Chef Dani Hafner, Trottifahrer Mike Brotschi, Aushilfs-Schulleiter Peter Brotschi, Robert Laski vom Grenchner Hof als Kellner, Kurt Gilomen als Umzugsspezialist, Ritschie Aschberger als Ricky der Schwertkämpfer. Und last but not least – er durfte ganz einfach nicht fehlen – Ivo von Büren als Sesselkleber in der GRK.

Ricky Aschberger setzt sich ein für mehr kantonale Amtsstellen in Grenchen. Sonst ... Oliver Menge Bei Robi Laski gibt es keinen Pommfrit-Zuschlag, weil das Personal fehlt. Oliver Menge Wer könnte da wohl gemeint sein? Wer sitzt seit gefühlten 100 Jahren schon in der GRK und zieht seine Fäden im Hintergrund? Oliver Menge Klardoch! Es muss Ivo von Büren sein. Das hat das Göschi auch so gesehen. Oliver Menge

Auch nicht fehlen durfte Elias Meier – äh, Vogt. Der Namenswechsel des umtriebigen Grenchners veranlasste das Göschi zu einer schönen Abfolge von Versen – mit einem unerwarteten Ende.

Gränchner Gosche 76. Ausgabe Fasnacht 2023. Oliver Menge

Fazit: Die Gränchner Gosche bietet erneut viel Lesestoff und garantierte Lacher. Für Grenchnerinnen und Grenchner ist sie einfach ein unverzichtbares Mittel, um so richtig in die bevorstehende Fasnacht einzutauchen.

Gränchner Gosche Das «fasnächtliche unzensurierte Intelligenzplatt» ist für einen Fünfliber an ausgewählten Verkaufsstellen erhältlich: alle Bäckereien (Backcaffee, Egli Beck, Gassler Beck) , Team Papeterie, Agrola Topshop, Kiosk am Marktplatz, Granicum, Dropa Drogerie, Quartier Egge.

