Konfetti en masse am Kinderball Grenchen

Grenchner Fasnacht Es gibt nichts Schöneres, als sich am Kinderball eine veritable Konfettischlacht zu liefern Das Parktheater war zwar nicht ganz so voll wie noch beim letzten Kinderball vor drei Jahren. Der Stimmung tat dies aber keinen Abbruch. Nicht zuletzt, weil auch dieses Jahr die Hauptattraktion nicht fehlte: Konfetti en masse. Oliver Menge Jetzt kommentieren 16.02.2023, 17.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kinderball im Parktheater Grenchen. Oliver Menge

Die Organisatoren der Grenchner Fasnacht haben sich im Vorfeld etwas überlegt: Statt den Kinderumzug wie in früheren Jahren ausfallen zu lassen, wenn die Fasnacht ausgerechnet auf die Ferien fällt, haben sie die beiden kinderintensiven Fasnachtsanlässe einfach getauscht. Der Kinderball, normalerweise am Dienstag nach dem grossen Umzug, wurde kurzerhand auf den Schmutzigen Donnerstag vorverlegt. Dafür findet dann der Kinderumzug – mit Beteiligung der Kindergärten, Kitas und Schulen Grenchen – am Dienstag nach dem Umzug statt.

Möglicherweise war das der Grund, dass «nur» etwa 400 Personen am Kinderball ausgelassen feierten. Also, genauer ausgedrückt: Mamis, Papis, Gotten und Grosi genossen es, am Tisch einen Schwatz bei Kaffee oder Tee zu halten, währenddessen ihre Jungmannschaft im Saal herumtollen konnte. Denn genau das macht den Grenchner Kinderball aus: Man braucht keine Angst zu haben, das Kind gehe verloren. Denn vor der Bühne geht die Post ab, dort liegt das Konfetti am Boden.

Kinderball im Parktheater Grenchen. Oliver Menge

Da jagt Spiderman einer Hippiebraut hinterher, dicht verfolgt von zwei Hexen und einem Cowboy. Ein Grosi im Zebrakostüm beobachtet die Szene. Ein Gespenst schwebt vorbei, beide Hände voll Konfetti. Vor der Bühne kniende Kids, die Konfetti zusammenschaufeln und in ihre bereits geleerten Konfettisäcke abfüllen. Andere benutzen gleich Teile ihres Kostüms, um darin die kleinen Papierschnitzel zu sammeln. Hüte, Tücher, Schürzen – alles ist geeignet.

Kinderball im Parktheater Grenchen. Oliver Menge

Mitten im Raum vor der Bühne steht ein Gartenzwerg – zugegeben, eines der originellsten Kostüme am heutigen Tag. Denn der Kinderbauch bildet den Zwergenkopf, der echte Kopf sitzt in der roten Zipfelmütze des Zwergs. Dumm nur für die anderen Kinder, die doch den Zwerg auch gerne mit Konfetti eindecken würden. Aber der ist eben gut geschützt unter einem roten Netz vor dem Gesicht.

Kinderball im Parktheater Grenchen. Oliver Menge

Kinderball im Parktheater Grenchen. Oliver Menge

Also muss eine andere Taktik her: Ein Gangster lenkt den Zwerg vorne ab, während der andere, ein Pirat, von hinten unter die Mütze zu greifen und die Handvoll Konfetti loszuwerden versucht. Vergeblich. Im Foyer ist der Schokokuss-Wurfautomat in vollem Einsatz. Den ganz Kleinen wird geholfen, denn das Ziel zu treffen, ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Der DJ im Sträflingsanzug gibt alles und erfüllt einen Wunsch nach dem anderen.

Kinderball im Parktheater Grenchen. Oliver Menge

Kinderball im Parktheater Grenchen. Oliver Menge

Zwei Hexen, schon etwas älter, werden von einem Burschen in ihrem Alter regelrecht bombardiert mit Konfetti. Auch da gibt es eine Verfolgungsjagd, bis ihm die zwei Teenies deutlich zu verstehen geben, dass sie es gar nicht mehr lustig finden.

Sie hat gut getroffen! Oliver Menge

Argim Asani, der Wirt des Restaurants Parktheater, zu welchem auch die Bar im Foyer gehört, verschafft sich einen Überblick. Unten im Saal läuft «Macarena». Seinem Blick nach zu urteilen, schätzt er gerade ab, wie viele Müllsäcke es morgen braucht, um das Konfetti wieder zusammenzuwischen. Ob er wohl mit einem Laubbläser ans Werk geht?

Kinderball im Parktheater Grenchen mit den Schuelschwänzern. Oliver Menge

Die Schuelschwänzer treten in ihren farbigen Drachenkostümen auf und geben richtig Gas. Der Guggensound gefällt, die Kinder machen mit, die Mamis auch. Irgendwann kommen drei von der Lunazunft mit grossen Säcken voller Konfetti. Und aufs Neue geht sie los, die wilde Konfettischlacht vor der Bühne.

Kinderball im Parktheater Grenchen mit den Schuelschwänzern. Oliver Menge

Kinderball im Parktheater Grenchen mit den Schuelschwänzern. Oliver Menge

Kinderball im Parktheater Grenchen. Oliver Menge