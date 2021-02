Grenchner Fasnacht Die Gosche kann und will das spöttische Kommentieren nicht lassen Am Donnerstag gelangt die neueste Ausgabe der Fasnachts-Zeitung Gosche in den Verkauf. André Weyermann 10.02.2021, 05.00 Uhr

Aller widrigen Umstände zum Trotz reisst die «Gosche» ihr sympathisches Lästermaul auch diese Fasnacht wieder gehörig auf. Und das ist gut so. Die 74. Ausgabe, welche pünktlich auf den schmutzigen Donnerstag in den Verkauf gelangt, ist ein wahrer Augen -und Leseschmaus. Bissig-ironische Beiträge finden dabei ebenso Platz wie spöttisch-gutmütige Reminiszenzen an Personen und Persönlichkeiten. Versmass und Reime sind zumeist äusserst stimmig, die Karikaturen aus der Feder von «Biwo» akkurat. Hinter dem Pseudonym steckt niemand anders als der Obernarr selber, der damit eindrücklich unter Beweis stellt, dass er neben organisatorischen noch weitere Talente besitzt.

Es dürfte nicht ganz einfach gewesen sein, dem alles beherrschenden Thema nur einen begrenzten Raum einzugestehen. Der Gosche ist dies gelungen.

Bekanntlich sind ihre Mitschreibenden auch jeweils als Stadtratten tätig und treten mit ihren Schnitzel-Bänken auf. Als solche sind sie geradezu prädestiniert, sich in Löchern zu verkriechen und gleichzeitig die Ohren zu spitzen, was da an der Oberfläche so alles «gebosget» wird.

Die Titelseite ist der ungemütlichen Lage gewidmet, dazu kommen einige «pandemistische» Geschichten, Tipps und kreative amtliche Mitteilungen dazu. Daneben wimmelt es aber von Anekdoten, kleineren Missgeschicken von bekannten Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Änderungen in ihren Lebenssituationen. Diese sind zwar auch humoristisch und oftmals mit einer feinen Pointe versehen, sie zeugen aber auch von Empathie und Anerkennung für ihr Engagement in unserer Stadt.

Eine "Spahraffäre" die kostet

Die Gosche kann aber auch anders. Besonders im politischen Bereich nimmt sie kein Blatt vor den Mund, bezeichnet, was ihrer Meinung nach falsch gelaufen ist. Exemplarisch dafür steht die «Affäre» um einen neuen, dann doch nicht angestellten Polizisten.

Diese «Spahraffäre», die bekanntlich anders als es der Name suggeriert, ziemlich «Kohle» gekostet hat, durchleuchtet sie akribisch, benennt gewollt nur knapp oder gar nicht verschleiert, die nicht immer rühmlichen Rollen, die da von den ProtagonistInnen gespielt wurden. Auch das ungehörige Leck in der GRK wird mit gekonnter Anspielung zwar nicht explizit aufgedeckt, aber die «Gosche» scheint eine Spur zu verfolgen.

Den Verantwortlichen des Fasnachtsblattes gelingen dazu einige wortspielerische Bijous, etwa, wenn der alte Fussballplatz als Antiquität «vertschuttet» dargestellt wird, oder wenn ein Zahnarzt an der Gemeindeversammlung sich beim Bohren offensichtlich vertut.

"Soziale" Medien im Kreuzverhör

Der eine oder die andere wird sich ob seines Erscheinens in der Gosche wohl auch die Frage stellen, ob es gescheit ist, die sozialen Medien wirklich so exzessiv zu nutzen. Die Gosche scheut sich im Übrigen auch nicht davor, ironisch-heitere Ausflüge in die kantonale, nationale oder internationale Politik zu machen und gelegentlich auf nachdenklich stimmende Parallelen oder auch Konsequenzen zu stossen.

Das Narren-ABC auf der letzten Seite darf schliesslich keinesfalls fehlen. Das Namensalphabet beschreibt in formvollendeten Zweizeilern Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, die aufgefallen sind oder deren Engagement in und für Grenchen mit einer Erwähnung belohnt werden soll.

Erinnerungen an die Fasnacht 2020

Ein Kauf lohnt sich

Die Leserinnen und Leser werden bemerkt haben, dass an dieser Stelle nur das eine oder andere «Müschterli» verabreicht wurde. Gerade in diesen Zeiten lohnt es sich, das ganze 20-seitige «Werk» zu studieren, sich einem heiteren Lesevergnügen hinzugeben. Der «Gosche ist es gelungen, mit manchmal hintergründigem, manchmal etwas deftigerem Witz das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, ohne den Pfad des Anstandes zu verlassen.

Der karnevaleske Jahresrückblick wird einerseits durch das Goschenteam direkt verkauft und ist für einen Fünfliber weiter zu erstehen bei: Filialen Back-Kaffe, Egli-Beck, Gassler-Beck, Kiosk am Märetplatz und an der Landi-Tankstelle.