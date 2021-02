Grenchner Ehrentreppe (3) Ein Uhrenpatron mit grossem Herz für die Fliegerei Adolf Schild-Behnisch (1879-1972) ist Initiant des Flugplatzes Grenchen, der vor 90 Jahren gegründet wurde. 26.02.2021, 05.00 Uhr

Der Flugplatz, ca. 1950er-Jahre Archiv Peter Brotschi

Auf der im letzten Herbst eröffneten «Ehrentreppe» an der Grenchner Absyte ist der Name von Adolf Schild verewigt. Adolf Schild wurde 1879 als eines von zehn Kindern des Industriellen Adolf Schild-Hugi und dessen Frau, der Unternehmerin Pauline Schild-Hugi, in Grenchen geboren. Mit nur 19 Jahren trat Schild in das Familienunternehmen ein, das später, als es in eine Aktiengesellschaft wurde, den Namen Assa trug.