Grenchen: Steuersenkung wird grösser als geplant

Grenchner Budget 2023 Die Grenchner Bürgerlichen planen die Steuersenkungsoffensive – SP warnt vor Verschuldung Für lebhafte Diskussionen dürfte am Dienstag im Grenchner Gemeinderat gesorgt sein. Die bürgerliche Mehrheit plant eine Steuersenkung um 2,5 Prozentpunkte und verlässt damit den Zielpfad des Kompass-Projektes – sehr zum Ärger der SP. 25.10.2022

Das bei der Polizei eingesparte Geld soll zumindest teilweise den Steuerzahlenden zugutekommen, meinen die Bürgerlichen. Gaetan Bally / KEYSTONE

Defizit hin, Überschuss her: Der Gemeinderat Grenchen hat sich in den letzten Jahren stets an den im fraktionsübergreifenden Kompass-Projekt festgelegten Zielpfad gehalten. Dieser sieht vor, den Steuerfuss Jahr für Jahr um einen Prozentpunkt zu senken, bis man auf dem kantonalen Durchschnitt angelangt ist.

Zurzeit liegt der kantonale Durchschnitt auf 116,8 Prozent der einfachen Staatssteuer und der Steuersatz von Grenchen bei 120 Prozent. In einem Schritt möchte nun die FDP den Steuersatz gleich um 2,5 Prozentpunkte senken. Damit wäre man neu bei 117,5 Prozent (natürliche Personen) angelangt und schon ziemlich in der Nähe des kantonalen Schnitts.

Stadtpräsident François Scheidegger (FDP) relativiert

Doch warum nun dieser Parforce-Schritt? Stadtpräsident François Scheidegger relativiert die Tragweite: «Ein grösserer Schritt wäre vielleicht 5 Prozentpunkte oder mehr, aber nicht 2,5.»

François Scheidegger (FDP), Stadtpräsident von Grenchen. Hansjörg Sahli

Der Sinn des bürgerlichen Antrags, welcher von FDP-Fraktionschef Robert Gerber stamme, sei, dass durch die Redimensionierung der Stadtpolizei ein Betrag von 6–7 Steuerprozenten frei werde. «Dass wir davon zumindest einen Teil dem Steuerzahler gutschreiben, ist nicht mehr als recht», findet der Stadtpräsident:

«Die Reorganisation muss für alle spürbare und nachvollziehbare Folgen haben und darf nicht einfach finanziell spurlos versanden.»

Robert Gerber, Fraktionschef FDP Grenchen. Fotoatelier Spring

Robert Gerber, FDP-Fraktionschef, doppelt nach: «Wir möchten damit aufzeigen, dass die Einsparungen bei der Stadtpolizei effektive Auswirkungen aufs Portemonnaie des Steuerzahlers haben. Denn auf die Konsumentinnen und Konsumenten kommen ja zurzeit viele Mehrausgaben zu, wenn man nur schon an die Energiepreise denkt.» Wenn die Stadt 5 bis 6 Steuerprozente einspart, müsse zumindest ein Teil davon den Haushalten zugutekommen, erklärt Gerber.

Ganz anders sieht das allerdings SP-Fraktionschef Alex Kaufmann. Er empfindet es als stossend, dass die Stadt vom eingeschlagenen Kompass-Kurs abweichen will. «Schon die jährliche Steuersenkung von 1 Prozent war ein hart erarbeiteter Kompromiss», erklärt er. Es sei falsch, jetzt von diesem Pfad abzuweichen. Und natürlich sei die Stadt von der Teuerung gleichermassen betroffen, gibt Kaufmann zu bedenken. Er sieht in der Steuersenkung ein «Zückerli an die bürgerlichen Wähler».

Alex Kaufmann, Fraktionschef SP Grenchen. Bruno Kissling

Ein teures Zückerli, kritisiert die SP

Ein Goodie, das die Stadt später schwer zu bezahlen habe, insbesondere, wenn die Investitionen nicht mehr finanziert werden können.«Wenn man auf den Finanzplan schaut, sieht man, dass die Stadt bis 2027 nahe an die Grenze der Pro-Kopf-Verschuldung gerät, bei der der Kanton eingreifen muss.» In der Tat würde aus einem derzeitigen kleinen Pro-Kopf-Guthaben eine Verschuldung von über 3000 Franken.

Gerber betont, dass die Redimensionierung der Stapo kein Kompass-Projekt war und deshalb separat zu betrachten sei. Dass die Investitionen im aktuellen Budget zu hoch sind, anerkennt aber auch er und kündigt an, dass man am Dienstag noch diverse Anträge stellen werde.

So möchte Gerber die Sanierung des Feuerwehrgebäudes etappieren, die Investitionen beim Stadtpark streichen, ebenso bei der Minigolfanlage. Und statt die Romontstrasse für 730'000 Franken zu sanieren, könne man auch eine Gewichtsbeschränkung verfügen, um nur einige Vorschläge zu nennen.

Investitionsbudget stutzen

Mit Streichungsanträgen bzw. Verschiebungen könne das Investitionsbudget auf eine vertretbare Höhe gebracht werden. Im aktuellen Budget sind Investitionen von 13,7 Millionen vorgesehen. Das wäre der höchste Betrag der vergangenen zehn Jahre. Da stellt auch SP-Fraktionschef Alex Kaufmann in Aussicht, zur einen oder anderen Streichung bzw. Etappierung Hand zu bieten.

Für SP-Parteikollege Daniel Hafner ist das nicht die Lösung, denn bei Investitionen gelte: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. «Und wenn jetzt die Zinsen noch steigen, wird das für uns noch teuer, denn wir müssen sie ja mit Schulden finanzieren.» Für beide SP-Vertreter ist deshalb klar: Die beantragte Steuersenkung steht quer in der Landschaft.

Doch voraussichtlich werden die SP-Vertreter damit am Dienstag in der Minderheit bleiben, selbst wenn sie die beiden Mitte-Vertreter noch überzeugen könnten.

Das Budget rechnet Stand jetzt mit Ausgaben von 133,1 Millionen Franken (2,6 Millionen Franken weniger als im Budget 2022) und Einnahmen von 134,9 Millionen Franken (2,8 Millionen Franken mehr als im Budget 2022). Gerechnet wird trotz Steuersenkung mit einem Ertragsüberschuss von 1,7 Millionen Franken. Für das laufende Jahr wurde ein Defizit von 3,75 Millionen Franken budgetiert.

Ertragsüberschuss von 1,7 Millionen

Bei den Steuereinnahmen rechnet das Budget 2023 mit einer Erhöhung von 1,6 Millionen Franken. Allein von den Firmen wird ein Plus von gut 1 Million Franken erwartet. Stadtpräsident François Scheidegger weist denn auch darauf hin, dass die Steuersenkung per 2023 nur für Privathaushalte vorgesehen ist. Der Steuersatz bei den Firmen soll bei 120 Prozent belassen werden.

