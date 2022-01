Im Kunsthaus Grenchen wird es 2022 ganz konkret

Mattania Bösiger, «Aussichten», 2021, Öl auf Hartfaserplatte, 50x40 cm © Mattania Bösiger

In der Ausstellungsreihe «20m2 – Fenster ins Atelier von…» bietet das Kunsthaus Grenchen jungen Kunstschaffenden aus dem Kanton Solothurn eine Plattform zur Präsentation eines oder mehrerer Werke. Die Ausstellungen werden jeweils parallel zu den Hauptausstellungen im Marti-­Schenk-Kabinett der Villa Girard präsentiert. Vom 13. Februar bis 15. Mai 2022 sind Werke des gebürtigen Solothurners Mattania Bösiger (*1991, lebt und arbeitet in Basel) zu sehen. «Die Themen und Techniken, die das Schaffen des Künstlers und gelernten Hochbauzeichners durchdringen, tragen zur Aktualisierung der Malerei bei», schreibt das Kunsthaus. Mattania Bösiger wurde 2019 mit dem Atelierstipendium des Kantons Solothurn ausgezeichnet und arbeitete von Januar bis Juni 2020 in der «Cité Internationale des Arts» in Paris. Im Kunsthaus Grenchen wird er Werke vorstellen, die in dieser Zeit entstanden sind.