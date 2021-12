Grenchen und Bettlach: Zwei Kirchgemeinden - eine Seelsorge

Grenchen/Bettlach Das «seelsorgerische Dach» der Katholiken umfasst neu zwei Gemeinden Der Römisch-katholische Pastoralraum Wandflue von Grenchen-Bettlach existiert seit bald 100 Tagen. Eine erste Bilanz. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Der leitende Priester Wieslaw Reglinski und Pastoralraumleiterin Gudula Metzel in der Mitte, flankiert von den beiden Kirchgemeindepräsidenten Alfred Kilchenmann (links, Grenchen) und Theo Sury (Bettlach). Peter Brotschi

Die beiden römisch-katholischen Kirchengebäude von Grenchen und Bettlach könnten in ihrer Architektur unterschiedlicher nicht sein: Die Grenchner Eusebiuskirche stammt vom Beginn des 19. Jahrhunderts, während die Bettlacher Klemenzkirche zwischen 1967 und 1969 im Stil des Brutalismus errichtet wurde. Beide stehen sie im Zentrum des örtlichen Pfarreilebens in ihren Kirchgemeinden und sind doch seit kurzem unter dem Dach des gemeinsamen Pastoralraums Wandflue vereint.

Ein grosser Schritt, denn über 300 Jahre lang existierte die Seelsorge der beiden Kirchgemeinden nebeneinander. 1717 wurde die römisch-katholische Kirchgemeinde St. Klemenz von Bettlach neben der viel älteren St. Eusebius von Grenchen errichtet, deren Kirchensatz bis in Mittelalter zurückgeht und seit etwa 1250 auf eine fast ununterbrochene Reihe von Pfarrern zurückblicken kann.

Im Herbst mit dem Segen des Bischofs gestartet

Am 12. September 2021 errichtete Felix Gmür, Bischof von Basel, mit einer Feier im Stadion Brühl den gemeinsamen Pastoralraum (wir berichteten). Im Unterschied zur evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach, die beide Ortschaften umfasst, bleiben die römisch-katholischen Kirchgemeinden und Pfarreien von Grenchen und Bettlach weiterhin eigenständige Körperschaften. Wie der Name Pastoralraum aussagt, umfasst die Zusammenarbeit hauptsächlich die Seelsorge, die in beiden Kirchgemeinden nun vom gleichen Team gewährleistet wird.

Eusebiuskirche Grenchen. Peter Brotschi

Die beiden Kirchgemeindepräsidenten Alfred Kilchenmann (Grenchen) und Theo Sury (Bettlach) verwiesen darauf, dass bei den Vorarbeiten zuerst eine Analyse des künftigen Pastoralraumes vorgenommen wurde. In diesem Papier ist über zwölf Punkte detailliert festgehalten, wie sich die gegenwärtige Situation in Bettlach und in Grenchen präsentiert, beispielsweise die wirtschaftliche Struktur, die ausländische Wohnbevölkerung, die sozialen Brennpunkte und die absehbaren grösseren Veränderungen.

Analysiert wurde auch die aktuelle pastorale Situation. Ein spannendes Dokument, das durchaus auch für die Politikerinnen und Politiker beider Gemeinden interessant sein dürfte und zum integralen Bestandteil des Pastoralraumkonzepts wurde.

Neue pastorale Grundausrichtung

Dieses Konzept bildet die Basis des seelsorgerischen Zusammengehens der beiden Pfarreien. Massgebend ist dabei der pastorale Entwicklungsplan des Bistums Basel. Dieser hält fest, dass die Gesellschaft komplexer und vielfältiger geworden sei, worauf sich die Pastoral auszurichten habe. Auch die pastorale Grundausrichtung habe sich tiefgreifend geändert:

«Es geht weniger um die Begleitung gesellschaftlich gelebter Christlichkeit, in der die Spendung von Sakramenten ein zentrales Moment ist. Es geht darum, den Glauben erst ins Spiel zu bringen. Die Evangelisierung wird zum zentralen Moment»

So heisst es in dem Dokument. Das kirchliche Personal müsse sich auf die veränderte Grundausrichtung einstellen.

Die eigentliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Kirchgemeinden ist in einem Vertrag geregelt, der auf den 1. Januar 2022 in Kraft tritt. Darin ist festgeschrieben, dass die kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von derjenigen Kirchgemeinde angestellt werden, in der sie hauptsächlich tätig sind. Das Übernehmen pastoraler Dienste und Aufgaben in der anderen Vertragsgemeinde wird im Anstellungsvertrag geregelt.

Organisatorisch ist die Kirchgemeindeverwaltung Grenchen für die finanzielle Verwaltung der gemeinsamen Aufgaben innerhalb des Pastoralraumes zuständig. Ihr obliegt insbesondere das Führen eines separaten Kontos für die Abrechnung der gemeinsamen Seelsorgeaufgaben für den Pastoralraum.

Klemenzkirche Bettlach - ein architektonischer Kontrapunkt zur Eusebiuskirche Oliver Menge / D5

Geführt wird der Pastoralraum durch einen Ausschuss, der paritätisch zusammengesetzt ist, obwohl in Grenchen mit über 4000 deutlich mehr Katholikinnen und Katholiken leben als in Bettlach mit rund 1500. Er setzt sich somit aus je zwei Mitgliedern und je einem Ersatzmitglied der Kirchgemeinderäte Bettlach und Grenchen sowie der Pastoralraumleitung zusammen; letztere mit beratender Stimme. Den Vorsitz stellen alternierend Grenchen und Bettlach.

Das Seelsorgeteam

Das Seelsorgeteam setzt sich zusammen aus Gudula Metzel (Leiterin des Pastoralraums und Gemeindeleiterin beider Gemeinden), Wieslaw Reglinski (leitender Priester), Daniela Varrin (Katechese), Renata Sury-Daumüller (Diakonie) und Ruth Barreaux (Leitungsassistentin).

Nun ist der Pastoralraum von Grenchen und Bettlach seit gut drei Monaten auf dem Weg, die ersten gemeinsamen Weihnachtsfeiertage stehen bevor. Die Analyse der Ist-Situation hat gezeigt, dass Bettlach und Grenchen sehr unterschiedliche Lebensräume aufweisen und deshalb unterschiedliche Pfarreien sind.

«Die Herausforderung der neuen Pastoralraumleitung wird es sein, die Unterschiedlichkeiten und Profile sowie Eigenständigkeiten zu bewahren, aber auch möglichst viele Synergien zu nutzen», heisst es in der Analyse. Die gegenwärtige Zeit der Pandemie macht die Aufgabe nicht einfacher. «Es ist eine grosse Herausforderung während Corona den Gemeinschaftssinn wachsen zu lassen», sagt Leiterin Gudula Metzel dazu. «Aber wir wollen in freudvoller Art und Weise die Zusammenarbeit angehen, was sich sicher positiv nach aussen auswirken wird.»

