Die Grenchenbergstrasse muss endlich saniert werden

Grenchenbergstrasse Schluss mit Prinzip Hoffnung Die Grenchenbergstrasse muss jetzt endlich saniert werden. Eine Strassengebühr darf kein Tabu mehr sein. Andreas Toggweiler 29.07.2022

Peinlich: Beim Cadotschstein ist bis auf weiteres Endstation für den motorisierten Verkehr.

Dass es mit der Grenchenbergstrasse nicht gut steht, weiss man seit Jahren. Doch die Beteiligten haben den Kopf in den Sand gesteckt und gehofft, dass es weiterhin gut gehe, bis dann die SWG im Zuge des Windpark-Baus ihre Schatulle öffnet und die Strasse saniert.

Diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Denn der Windpark lässt auf sich warten. Als 2019 schon einmal die Fundamente einbrachen und eine langwierige und teure Reparatur nötig war, wusste man, was es geschlagen hatte. Mindestens eine Gewichtsbeschränkung wäre nötig gewesen.

Der Tourismus-Boom auf dem Berg hat nun einmal mehr seinen Tribut gefordert. Gerade in den Ferien fährt der BGU täglich mehrmals mit dem Bus auf den Berg und jetzt kamen auch noch die Fernreisebusse mit Touristen aus dem Aargau.

Das war für die Strasse zu viel und leider absehbar. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Dass so was ausgerechnet jetzt passiert, wo ein Reisebüro der halben Schweiz den Grenchenberg zeigen will, ist einfach nur peinlich. Und für die Gastrobetriebe auf dem Berg eine Katastrophe.

Dass die Sanierung der Strasse Millionen verschlingt, ist klar. Da es eine Privatstrasse ist und niemand für die Sanierung zahlen will, sollte man jetzt zumindest eine Strassengebühr einführen. Ein bereits Mai 2021 mit 11 zu 3 erheblich erklärtes Postulat von Gemeinderat Peter Brotschi weist hier klar den Weg.

Doch ausgelöst hat es nichts. Alle lebten weiter nach dem Prinzip Hoffnung. Das rächt sich jetzt.

