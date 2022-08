Grenchenbergstrasse: Naturschützer fürchten um Trinkwasser

Grenchenbergstrasse Sanierung verzögert sich: Naturschutzverbände fürchten plötzlich um das Grenchner Trinkwasser Weil ein Abschnitt der Grenchenbergstrasse über einer Gewässerschutzzone liege, dürfe dort nicht gebaut oder repariert werden. Mit diesem Argument verzögern die Naturschutzverbände ein Projekt zur Sanierung der Strasse. Mit dem Windpark habe dies nichts zu tun. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 05.08.2022, 18.00 Uhr

Der beschädigte Abschnitt der Grenchenbergstrasse. Peter Brotschi

Vor Jahrzehnten wurde über die Bergstrasse eine Gewässerschutzzone gelegt. Nur weil diese Zone nach grosszügiger – andere sagen schlaumeierischer – Auslegung erst tief im Berginnern beginnt, dürfen überhaupt Autos und Busse über die Strasse fahren. (vgl. Kasten).

Das ging so lange gut, bis vor drei Jahren die Strasse einbrach und monatelang gesperrt war. Eine Notreparatur, die mehr als eine halbe Million Franken kostete, stellte zumindest einen Teil der Stützmauer der langen Traverse nach der Querung durch die alte Bergstrasse wieder her. Doch schon damals wusste man: da kommt noch mehr.

Baugesuch schon seit letztem Herbst hängig

Die Bürgergemeinde als Eigentümerin der Privatstrasse hat deshalb im vergangenen Herbst ein Baugesuch eingereicht für eine abschnittsweise Sanierung der Strasse auf den Hausberg. Laut Bürgerverwalter Renato Müller sind Arbeiten auf insgesamt sieben Abschnitten vorgesehen. Mit den Bauarbeiten sollte im letzten Frühjahr begonnen werden.

Doch jetzt ist es wieder passiert: Vor rund zehn Tagen sind weitere Teile der Bergstrasse wegen des maroden Zustandes der Stützmauer eingebrochen. Die Strasse ist wieder geschlossen, für wie lange, weiss niemand.

Immerhin brachte dieses Malheur das baurechtliche Seilziehen ans Tageslicht, welches offenbar schon seit vergangenem November zwischen der Bürgergemeinde und den beiden Naturschutzorganisationen Pro Natura Solothurn und SVS Birdlife ausgetragen wird. Denn die Sanierung der Bergstrasse hätte im vergangenen Frühling beginnen sollen.

Schiedsrichter ist das Raumplanungsamt des Kantons Solothurn, weil es sich bei dem Bauvorhaben um ein Bauprojekt ausserhalb der Bauzone handelt.

Auf den Spuren der Einsprecher

Das Amt gibt zwar auf Anfrage nicht einmal bekannt, wer Einsprache gegen die Sanierung der Grenchenbergstrasse gemacht hat. Substanzielles zum Inhalt des Verfahrens ist ohnehin tabu, weil dieses noch läuft.

Die beschädigte Stützmauer ist teilweise eine Trockenmauer. zvg

Hinweise auf die Einsprecher sind aber schnell gefunden: 2017 hielt der Grenchner Windkraftgegner Elias Meier eine Medienkonferenz ab, in der er auf eine angebliche Gewässerschutzzone auf der Grenchenbergstrasse hinwies. Dies mit dem Ziel, der SWG bei der Erschliessung des Windparks einen Riegel zu schieben.

Die Gewässerschutzzonen S1 und S2 Die Zone S1 (höchste Stufe) umfasst die unmittelbare Umgebung einer Grundwasserfassung beziehungsweise einer Anlage zur Grundwasseranreicherung. Sie erstreckt sich über einen Umkreis von mindestens 10 Metern um die Fassung und die Fassungsstränge. In dieser Zone sind ausschliesslich bauliche Eingriffe und Tätigkeiten erlaubt, die der Trinkwasserversorgung dienen. Die Zone S1 muss vom Eigentümer der Fassung erworben und eingezäunt werden. Bei stark heterogenen Karst- und Kluft-Grundwasserleitern umfasst die Zone S1 ausserdem die unmittelbare Umgebung geologischer Strukturen, bei denen Oberflächenwasser konzentriert in den Untergrund gelangt (Schluckstellen) und eine Gefährdung der Trinkwassernutzung besteht. Die Zone S2 soll sicherstellen, dass das Grundwasser durch Grabungen und unterirdische Arbeiten nahe von Grundwasserfassungen und -anreicherungsanlagen nicht verunreinigt wird. Zudem soll sie verhindern, dass der Zufluss zur Grundwasserfassung durch unterirdische Anlagen behindert wird. Bei Lockergesteins- und schwach heterogenen Karst- und Kluft-Grundwasserleitern soll die Zone S2 zudem gewährleisten, dass keine Krankheitserreger in das Trinkwasser gelangen. Es ist deshalb verboten, in dieser Zone Gülle auszubringen. Die Versickerung von Abwasser sowie das Erstellen von Bauten und Anlagen sind ebenfalls nicht zulässig. (Quelle: Bundesamt für Umwelt)

Pro Natura: «Es geht nicht um den Windpark»

Pro Natura Solothurn räumt denn auch ein, dass man im Zusammenhang mit der jetzigen Einsprache gegen die Sanierung der Grenchenbergstrasse mit Elias Meier in Kontakt gewesen sei. Gleichzeitig betont Geschäftsführerin Ariane Hausammann, dass es der Organisation um den Gewässerschutz gehe und nicht um den Windpark. Man respektiere den Bundesgerichtsentscheid und habe auch die seit 2014 noch hängige Einsprache beim Bundesamt für Energie BFE zurückgezogen:

«Unser Ziel ist der bestmögliche Schutz der Tunnelquellen, welche die ganze Wasserversorgung der Stadt Grenchen sicherstellen. Es geht hier um den Erhalt einer wichtigen Lebensgrundlage.»

Die involvierten Naturschutzorganisationen fordern konkret folgendes:

Die Forderungen: Es dürfen keine Bauarbeiten auf dem Abschnitt 7 stattfinden, also an der Stützmauer am sogenannten «Bettlerank», einer Haarnadelkurve, die in der Gewässerschutzzone S1 liegt.

Es sei sofort ein Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Wirkung für die Grenchenbergstrasse sowie eine Gewichtsbeschränkung auf 20 Tonnen zu erlassen.

Die Grundeigentümerin sei gehalten, innerhalb eines Jahres aufzuzeigen, wie die Grenchenbergstrasse um die Schutzzone S1 herum verlegt werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, seien weitere bauliche und verkehrstechnische Schutzmassnahmen festzulegen, um die Tunnelquellen zu schützen.

Die Bauarbeiten am Abschnitt 6 seien «aufgrund seiner Nähe zur Schutzzone S2» nur zu bewilligen, sofern eine Spezialbewilligung des Amts für Umwelt nachgereicht wird.

SVS Birdlife lässt sich auf Anfrage dahin gehend vernehmen, dass man eine identische Einsprache eingereicht habe. Die Einsprecher sind im Übrigen «ausdrücklich damit einverstanden, dass die Abschnitte 1–5 aufgrund der Dringlichkeit nach Erhalt der Baubewilligung sofort ausgeführt werden», wie sie in der am 17. November 2021 eingereichten Einsprache schreiben.

Der äussere Teil der Strasse hat sich gesenkt. zvg

Es geht um ein einziges Baugesuch

Davon hat allerdings die Bürgergemeinde Grenchen wenig. Da das Baugesuch ein einziges Paket ist, kann auch an den anderen Abschnitten nicht gebaut werden, bis das Gesuch entschieden ist.

Ausser vielleicht, die Strasse bricht an weiteren Stellen ein, wie jetzt. Da Gefahr in Verzug ist, liefe das unter dem Titel «Notreparatur». Auch die Reparatur vor drei Jahren lief unter diesem Regime, ohne Baugesuch. Ob das in einer Schutzzone S1 möglich wäre? Diese Frage wird vom Raumplanungsamt lediglich mit allgemeinen Ausführungen zum Gewässerschutz beantwortet.

«Die Berghöfe «kämpfen »ums Überleben» Bereits in den nächsten Tagen beginnen die Arbeiten zur Stabilisierung der Bergstrasse im neulich beschädigten Abschnitt. Laut Bürgerverwalter Renato Müller ist es wichtig, dass die Arbeiten rasch vonstattengehen. Möglichst bald soll auch sichergestellt werden, dass der Abschnitt zumindest für Autos einspurig wieder befahrbar wird. «Der Verdienstausfall bei den Bergrestaurants ist empfindlich und das nach den ohnehin katastrophalen Coronaeinschränkungen. Die Bergrestaurants kämpfen ums Überleben», erklärt Müller. Selbst auf der Tiefmatt, auf Berner Seite, betrage der Ausfall 50 Prozent, wie der dortige Wirt kürzlich im Radio verlauten liess.

Bei der Bürgergemeinde Grenchen ärgert sich derweil Präsident Edy Sperisen: «Wir wären bereit, die Strasse jetzt zu sanieren, doch wir können nicht.» Warum aber hat man die Arbeiten nicht etappiert eingegeben? Sperisen meint: «Das bringt uns nur Mehrkosten für nichts.» Man könne im Moment nichts anderes tun als Warten auf die Entscheide der Behörden.

Die Zufahrt über die alte Bergstrasse ist nur für die Rettungsdienste möglich. Die Bergfahrt für Besucher erfolgt über den Romontberg. Peter Brotschi

Wem soll die Strasse in Zukunft gehören?

Bei der Grenchenbergstrasse bleiben viele Fragen offen. Im Raum steht auch, dass der Kanton die Strasse übernimmt, da es eine Passstrasse ist, die in einen anderen Kanton führt. Zudem findet auf der Strasse ein fahrplanmässiger Busverkehr statt. Der Kanton ist aber wohl kaum bereit, die Strasse im jetzigen Zustand zu übernehmen.

Dazu wäre allenfalls die SWG bereit gewesen, im Zusammenhang mit dem Bau des Windparks. Ein Angebot sei auch gemacht worden, ist aus gut unterrichteter Quelle zu vernehmen. Warum der Deal nicht zu Stande kam, ist unklar.

Die SWG ist an einer befahrbaren, idealerweise auch sanierten Bergstrasse interessiert, da diese für den Bau des Windparks unerlässlich ist. Ein Ausweichen auf Helikoptertransporte ist gemäss Einschätzung von SWG-Chef Per Just nicht möglich: «Das ist illusorisch», sagt er.

